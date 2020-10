Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Junger Mann nach Angriff verletzt

Wegen eines Körperverletzungsdelikts in Sigmaringen ermittelt die Polizei gegen einen 24-jährigen Marokkaner, der am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr einen 20-jährigen Senegalesen in der Binger Straße niedergeschlagen haben soll. Der Geschädigte war stadtauswärts in Richtung der Landeserstaufnahmeeinrichtung (LEA) unterwegs, als er unvermittelt von hinten angegriffen und am Boden liegend mehrfach gegen den Kopf getreten worden sein soll. Ein Autofahrer, der durch den Rückspiegel auf den Vorfall aufmerksam wurde, verständigte die Polizei und eilte dem 20-Jährigen zu Hilfe. Der mutmaßliche Täter flüchtete daraufhin, konnte jedoch kurze Zeit später von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in der Landeserstaufnahmestelle vorläufig festgenommen werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Verdächtigen ein Blutalkoholtest veranlasst, dessen Ergebnis noch aussteht. Der Geschädigte, der ebenfalls leicht alkoholisiert gewesen sein soll, lehnte eine weitere Behandlung nach einer ersten notärztlichen Versorgung ab. Die Ermittlungen der Polizei zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Sigmaringen

Rollerfahrer stürzt alleinbeteiligt

Glücklicherweise nur leicht verletzt hat sich am Mittwoch gegen 16.45 Uhr ein 16-jähriger Motorrollerfahrer, nachdem er auf der B 32 gestürzt war. Er fuhr von Sigmaringendorf in Richtung Sigmaringen, verlor in einer Rechtskurve bei der Unterführung der Donautalbahn die Kontrolle über sein Zweirad, stürzte, und zog sich leichte Hautabschürfungen zu.

Gammertingen

Pkw kommt auf Gegenfahrspur - Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 275, der sich am Mittwochmorgen gegen 7.15 Uhr ereignete, entstand Sachschaden. Ein 55-jähriger Pkw-Fahrer fuhr von Feldhausen kommend in Richtung Gammertingen und kam in einer 180-Grad-Kurve aus Unachtsamkeit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit dem Lkw eines entgegenkommenden 54-Jährigen kollidierte. Während am Sattelauflieger Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand, wird dieser am Auto auf 2.000 Euro beziffert. Der Wagen des Unfallverursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Gammertingen

Leichtkraftrad-Fahrerin fährt auf Pkw auf

Leichte Verletzungen zog sich eine 17-jährige Motorradfahrerin zu, als sie am Mittwoch gegen 13 Uhr in der Europastraße aus Unachtsamkeit auf einen Pkw eines an der Einmündung zur Bergstraße verkehrsbedingt haltenden 48-Jährigen auffuhr. Das Leichtkraftrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Meßkirch

Unfall mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Mittwoch gegen 17.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Eine 57-jährige Toyota-Fahrerin bog nach links auf ein Tankstellengelände ein und kollidierte dort mit dem Seat einer rückwärtsfahrenden 46-Jährigen. Die Schuldfrage konnte durch die Beamten bislang nicht abschließend geklärt werden. Der durch die Kollision entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 4.500 Euro beziffert.

Bad Saulgau

BMW kommt von der Fahrbahn ab

Hohen Sachschaden hat ein 69-jähriger BMW-Fahrer verursacht, nachdem er am Donnerstagmorgen gegen 9.45 Uhr in stadtauswärtiger Fahrtrichtung von der Schützenstraße abkam. Er überfuhr zunächst einen Randstein und prallte dann frontal gegen einen kleineren Laubbaum, der daraufhin umknickte. Anschließend durchbrach der PKW zunächst die Umzäunung eines Sportgeländes, fuhr danach über eine Wiese und prallte gegen ein Ballfanggitter. Nachdem er einen Hartplatz überquert hatte, stieß er gegen ein weiteres Ballfanggitter, das dabei aus der Verankerung gerissen wurde. Ehe das Fahrzeug auf dem Fußballfeld zum Stehen kam, durchbrach es noch ein Geländer. Der augenscheinlich unverletzte Fahrer wurde vom Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Während sich der Fremdschaden auf etwa 15.000 Euro beläuft, entstand an dem BMW, der nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 18.000 Euro.

Bad Saulgau

Junger Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 19 Jahre alter Radfahrer am Mittwochabend gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der Badstraße zu. Er wollte die Badstraße vom Chalais-Platz kommend überqueren und übersah dabei den Pkw einer vorfahrtsberechtigten 41-Jährigen, die in Richtung Tunnel fuhr. Das Fahrrad stieß mit dem Wagen zusammen. Infolge des Sturzes zog sich der Radfahrer leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beim Unfall entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass am Fahrrad des 19-Jährigen keine ausreichende Beleuchtung vorhanden war.

Bad Saulgau

Fensterscheibe eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 23 Uhr und 0 Uhr die 2 x 2 Meter große Schaufensterscheibe eines Schnellimbisses in der Bachstraße eingeschlagen. Die Polizei Bad Saulgau ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Vorwärts- mit Rückwärtsgang verwechselt

Sachschaden von rund 5.000 Euro hat ein 80-jähriger Renault-Fahrer am Mittwoch um 10.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Kaiserstraße verursacht, als er den Vorwärtsgang mit dem Rückwärtsgang verwechselte. Er fuhr über ein Pflanzenbeet und kam an einer Straßenlaterne zum Stehen.

Ostrach

Vorfahrtsunfall

Im Einmündungsbereich der L 286 / K 8250 kam es am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 64-jähriger Mercedes-Fahrer übersah beim Einfahren auf die Landstraße einen vorfahrtsberechtigten 23-Jährigen, der mit seinem VW-Golf in Richtung Krauchenwies unterwegs war. Bei der Kollision im Einmündungsbereich wurde der VW-Fahrer leicht verletzt und vom Rettungsdienst erstversorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Boms

Autofahrer übersieht abbiegenden Traktor

Glücklicherweise nur Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 15 Uhr auf der B 32 zwischen Schwarzenbach und Haid bei einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Smart-Fahrer fuhr in Fahrtrichtung Bad Saulgau, überholte einen vor ihm fahrenden Lkw und übersah dabei, dass der vor dem Sattelzug fahrende 51-Jährige mit seinem Traktorgespann nach links in einen Feldweg abbog. Er prallte gegen das Gespann. Während durch die Kollision am Traktor lediglich geringer Sachschaden entstand, wird dieser bei dem Smart auf etwa 6.500 Euro (wirtschaftlicher Totalschaden) beziffert. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

