Aichstetten

Überholmanöver endet auf Wiese

Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro entstand am Mittwoch gegen 9 Uhr auf der L 260 auf Höhe Lauben, als ein 42-Jähriger nach einem abgebrochenen Überholvorgang mit seinem Opel auf einer Wiese umkippte. Der Mann war zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw ausgeschert und erkannte, dass ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Er bremste ab und wollte sich wieder hinter dem Lkw einordnen. Dabei streifte der Opel-Lenker jedoch den Lkw, prallte daran ab und schleuderte in eine angrenzende Wiese. Durch die Wucht kam der Opel auf der Seite zum Liegen und musste abgeschleppt werden. Der 42-Jährige wurde durch den Unfall nach bisherigem Kenntnisstand nicht verletzt.

Ravensburg

Dreiste Diebe entwenden Mobiltelefon

Ein Mobiltelefon im Wert von etwa 800 Euro war die Beute eines Diebs am Mittwoch gegen 12.30 Uhr in einem Fachgeschäft am Marienplatz. Eine Verkäuferin wurde auf zwei Männer aufmerksam, die sich auffällig verhielten. Einer der beiden, ein 41-Jähriger, versuchte die Verkäuferin abzulenken. Sie beobachtete jedoch trotzdem, wie der zweite, bislang Unbekannte das Mobiltelefon an sich nahm und sprach die beiden Männer an. Die beiden versuchten zunächst zu fliehen. Indem sie die Tür verschloss, konnte die mutige Verkäuferin jedoch den 41-Jährigen an seiner Flucht hindern. Die Polizei konnte ihn vorläufig festnehmen und leitete eine Fahndung nach seinem Komplizen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Ravensburg

Spanner fotografiert junge Frau

Unerschrocken schlug eine 19-jährige Studentin einen Mann in die Flucht, den sie am Mittwoch gegen 19.30 Uhr in Weingartshof vor ihrer Terrassentür ertappte. Den ca. 60-jährigen Mann hatte sie beim Herunterlassen der Rollläden vor ihrer Tür gesehen und dabei bemerkt, dass er mit einer silbernen Kamera Bilder von ihr gemacht hatte. Die mutige Frau öffnete daraufhin die Tür und schrie den Spanner an. Der bislang Unbekannte flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den Mann, der dunkel gekleidet war und als grauhaarig mit Locken und Bart beschrieben wurde, trotz einer Fahndung nicht mehr antreffen. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ravensburg unter 0751/803-3333 entgegen.

Wangen

Hoher Sachschaden bei Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 14.000 Euro entstand am Mittwoch gegen 16.45 Uhr, als ein 55-Jähriger mit seinem Daimler von einem Parkstreifen in die Gegenbaurstraße einfuhr und dabei mit einem Lkw zusammenstieß. Der Fahrer des Lkw hatte aufgrund einer roten Ampel angehalten und fuhr beim Umschalten auf Grün etwas verzögert los. Der Daimler-Fahrer hatte dies als Zeichen gedeutet, dass der Lkw-Lenker ihn einfahren lässt. Dieser sah jedoch aufgrund seiner hohen Sitzposition nicht, dass der 55-Jährige losfuhr, und setzte seinen Lkw ebenfalls in Bewegung. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde der Daimler gegen einen am Straßenrand geparkten Nissan geschoben. Die beiden Fahrer blieben unverletzt, der Daimler musste durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt werden.

Wangen

Eigene Großmutter ausgeraubt

Unter dem Einfluss von Alkohol hat ein 29-Jähriger am Mittwoch gegen 21 Uhr seiner eigenen Großmutter Bargeld entwendet und sie hierbei bedroht. Der Mann, der zusammen mit seiner Großmutter in einer Wohnung wohnt, hatte nach dem Konsum einer Flasche Wodka plötzlich Wahnvorstellungen bekommen und der Frau die Halskette abgerissen. Kurz darauf forderte er Bargeld und hielt einen Stuhl hoch, als wolle er diesen zerschmettern. Die Großmutter verwies den 29-Jährigen der Wohnung und nahm ihr Schlüsselmäppchen an sich. Im Gehen riss ihr der alkoholisierte Mann das Mäppchen aus der Hand, weil er wusste, dass sich darin Bargeld befindet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem 29-Jährigen durch mehrere Polizeistreifen blieb erfolglos. Die Polizei ermittelt gegen den Mann wegen Verdachts des Raubes.

Wangen

Heckscheibe eingeschlagen

Mutmaßlich eingeschlagen wurde die Heckscheibe eines schwarzen BMW in der Nacht von Montag auf Dienstag im Christoph-Crimmer-Weg. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Aus dem Fahrzeug wurde nichts entwendet. Bislang gibt es keine Hinweise auf den Täter, weshalb die Polizei Zeugen bittet, sich unter 07522/9840 zu melden.

Weingarten

Neues Fahrrad entwendet - Zeugen gesucht

Obwohl es mit einem Schloss gesichert war, wurde das schwarze Mountainbike eines 10-Jährigen am Mittwoch zwischen 14 und 15.30 Uhr am Gymnasium entwendet. Das Schloss war vom Täter durchtrennt worden und blieb zusammen mit dem Helm am Fahrradabstellplatz zurück. Bei dem Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes "Bulls Sharptail 3". Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Weingarten unter 0751/803-6666 zu melden.

Bad Waldsee

Beim Rangieren Schaden verursacht

Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte ein 55-Jähriger mit seinem Lkw am Dienstag gegen 18.30 Uhr auf einem Betriebsgelände. Beim Rangieren fuhr er gegen ein Tankstellenhäuschen, wodurch die Zapfsäule aus der Verankerung gerissen wurde. Die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um eine geringe Menge ausgelaufenen Kraftstoffs abzustreuen.

Baienfurt

Leitplanke angefahren - Polizei bittet um Hinweise

Sachschaden in Höhe von knapp 2000 Euro hat zwischen Montag und Mittwoch ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer an einer Leitplanke und auf einer Grünfläche in der Niederbieger Straße verursacht. Der Spurenlage zufolge war mutmaßlich ein Mercedes Benz 190E nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und hatte hierbei die Leitplanke gestreift. Nach dem Unfall war der Fahrer ohne sich um den Schaden zu kümmern weitergefahren. Der Mercedes, der mit grauer oder silberner Plastikverkleidung versehen ist, dürfte auf der rechten Fahrzeugseite stark beschädigt sein. Die Polizei Weingarten erbittet Hinweise zum Unfallverursacher unter 0751/803-6666.

Argenbühl

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Drei leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von etwa 35.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 17.15 Uhr auf der B 12 Höhe Schaulings ereignet hat. Eine 24-Jährige musste mit ihrem Fahrzeug verkehrsbedingt anhalten. Ein nachfolgender 37-Jähriger konnte seinen VW rechtzeitig abbremsen. Hinter ihm fuhr eine 25-jährige Audi-Lenkerin, die die stehenden Fahrzeuge zu spät erkannt hatte, und deshalb ungebremst auf das Heck des VW auffuhr. Dabei wurde der VW auf den Pkw der 24-Jährigen geschoben. Die 25-Jährige wurde mit leichten Verletzungen in eine Klinik eingeliefert, konnte jedoch nach kurzer Zeit wieder entlassen werden. Die zwei weiteren Unfallbeteiligten wurden ebenfalls leicht verletzt. Die Fahrzeuge wurden durch einen Abschleppdienst geborgen.

Ravensburg

Über 25.000 Euro Schaden bei Unfall

Vier Leichtverletzte und über 25.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 7.15 Uhr auf der B 30 Höhe Untereschach ereignet hat. Der 61-jährige Fahrer eines Lkw-Kippers erkannte im Kurvenbereich zu spät, dass sich der Verkehr vor ihm staut. Um ein Auffahren auf den Renault einer 36-Jährigen zu verhindern, lenkte er sein Gefährt nach rechts in die Wiesenböschung. Dennoch prallte er mit der linken Fahrzeugfront gegen den Pkw und schob diesen auf den VW einer 27-Jährigen. Im weiteren Verlauf wurde der Renault nach links auf die Gegenfahrspur geschoben und prallte dort mit einem entgegenkommenden Sprinter zusammen. Alle vier Insassen der Fahrzeuge erlitten durch den Unfall glücklicherweise nur leichte Verletzungen, die ambulant behandelt werden konnten. Die unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Einsatzmaßnahmen war die B 30 in beide Richtungen gesperrt, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam, die bis gegen 10 Uhr andauerten.

