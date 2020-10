Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Polizeibeamte angegriffen

Wegen eines Angriffs auf Polizeibeamte hat sich ein 21-Jähriger zu verantworten, der Dienstagnacht gegen 22 Uhr von Anwohnern der Riedleparkstraße der Polizei als Ruhestörer gemeldet worden war. Der stark alkoholisierte 21-Jährige sowie ein 29 Jahre alter Bekannter klingelten mehrfach in der Nachbarschaft und gerieten mit den Anwohnern in Streit. Als die hinzugerufene Polizeistreife auf den jungen Mann in dessen Wohnung traf, war dieser so stark alkoholisiert, dass ein Rettungswagen gerufen werden musste. Beim Versuch eines Beamten, mit dem Heranwachsenden zu sprechen, trat dieser unvermittelt nach dem Polizisten, der dem Angriff allerdings ausweichen konnte. Die Ordnungshüter legten dem Mann daraufhin Handschließen an und brachten ihn auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zur Blutprobe in ein Krankenhaus. Da der 21-Jährige während des gesamten Einsatzes sowohl Rettungsdienst wie auch die polizeilichen Einsatzkräfte beleidigte und Widerstand leistete, muss er nun mit Strafanzeigen wegen Angriffs auf Polizeibeamte, Widerstands und Beleidigung rechnen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der junge Mann nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in eine Fachklinik gebracht.

Friedrichshafen

Private Feier aufgelöst

Wegen Ruhestörung und Verstoßes gegen die Corona-Verordnung hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen kurz nach Mitternacht eine private Geburtstagsfeier aufgelöst. In der Oberhofstaße beschwerten sich Anwohner über den anhaltenden Lärm des Festes. Als eine Polizeistreife die genannte Adresse überprüfte, hielten sich mehr Personen als erlaubt in der Wohnung auf und feierten lautstark. Die 22-jährige Veranstalterin der Feier wird wegen des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung bei der Stadt Friedrichshafen angezeigt.

Eriskirch

Sturz mit Motorrad nach Bremsmanöver

Leicht verletzt hat sich ein Motorradfahrer, der am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Langenarger Straße gestürzt ist. Der 65 Jahre alte Fahrer wollte in die Säntisstraße abbiegen und bremste ab. Dabei verlor er die Kontrolle über seine Maschine und kam zu Fall. Vom gerufenen Rettungsdienst wurde der Fahrer aufgrund seiner Verletzungen zur Untersuchung in ein Klinikum gebracht und dort ambulant behandelt. Beschädigungen am Motorrad entstanden nicht.

Friedrichshafen

Radfahrerin nach Unfall gesucht

Aktuell ist die Polizei auf der Suche nach einer Radfahrerin, die am Dienstagnachmittag in der Lindenstraße mit einer zweiten Radlerin zusammengestoßen ist. Die Frau kam auf ihrem Rad kurz vor 8 Uhr aus einem Hinterhof in der Nähe der Lindenapotheke und fuhr gegen die 59-Jährige, die mit ihrem Zweirad die Lindenstraße in Richtung Stadtmitte befuhr. Die 59-Jährige stürzte und verletzte sich im Halswirbel-Bereich. Obwohl die Frau mehrfach äußerte, dass sie verletzt sei, fuhr die unbekannte Frau davon. Aufgrund der Angaben der Verletzten gehen die ermittelnden Beamten derzeit davon aus, dass es sich bei der Unfallverursacherin vermutlich um eine Lehrerin gehandelt hat. Diese sowie Zeugen des Unfalles werden gebeten sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/ 701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer gestürzt

In der Dornierstraße ist gegen 16.15 Uhr ein Radfahrer gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Der 59 Jahre alte Mann wurde von Passanten gefunden und hatte keine Erinnerung mehr an den Sturz. Der hinzugerufene Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Das Halten eines vorrausfahrenden Pkw hat eine 44 Jahre alte Autofahrerin am Donnerstagmittag gegen 13 Uhr in der Ehlersstraße zu spät gesehen und dadurch einen Auffahrunfall verursacht. An ihrem Mercedes und dem Renault des Unfallgegners entstand ein Schaden von insgesamt etwa 8.000 Euro. Die Verursacherin sowie der 47 Jahre alte Unfallgegner blieben unverletzt.

Friedrichshafen

Werkzeuge gestohlen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Donnerstagabend, 18 Uhr, bis Montagmorgen, 7 Uhr, auf einem Parkplatz beim Bahnhof Fischbach einen dort geparkten Sprinter aufgebrochen und mehrere Werkzeuge entwendet. Der Wert des Diebesguts beträgt nahezu 3.000 Euro. Personen, die im besagten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545 / 1700, zu wenden.

Überlingen

Beim Einbruch ertappt

Ein aufmerksamer Zeuge hat am frühen Mittwochmorgen gegen 05.10 Uhr die Polizei verständigt, nachdem er einen Mann beobachten konnte, der sich in der Nähe eines Gebäudes in der Aufkircher Straße verdächtig verhielt. Die hinzugerufenen Beamten des Polizeireviers Überlingen stellten Einbruchsspuren an einer Türe sowie ein aufgebrochenes Fenster fest. Ein 36-jähriger Tatverdächtiger, der sich beim Eintreffen der Polizei noch im Gebäude befand und durch ein Fenster fliehen wollte, konnte festgenommen werden. Ein 46-jähriger Mann, der von dem Zeugen zuvor beobachtet worden war, wurde kurze Zeit später von einer weiteren Streife aufgegriffen. An dem Fenster und der Tür entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 2.500 Euro. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls gegen die beiden Tatverdächtigen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804 0, zu melden.

Überlingen

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Montag zwischen 09.15 und 09.30 Uhr einen auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Lipperstreuter Straße geparkten Skoda angefahren und dabei beschädigt. Ohne sich um den an dem Pkw entstandenen Sachschaden von rund 500 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich unter Tel. 07551 / 804 0 zu melden.

Überlingen

Betrunkener Autofahrer wird ausfällig

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 61-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades, der am späten Dienstagabend gegen 21.40 Uhr von Überlingen kommend auf der Lippertsreuter Straße in Schlangenlinien fuhr und hierfür fast die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nahm. Eine Polizeistreife des Überlinger Reviers wurde auf den Mann aufmerksam und führte einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von über 1,7 Promille ergab. Die Beamten brachten den Zweiradfahrer zur Blutprobe ins Krankenhaus und übergaben ihn anschließend einem Familienangehörigen. Auf der Fahrt dorthin beleidigte der 61-Jährige die Polizisten permanent. Er hat sich deshalb nicht nur wegen Trunkenheit im Verkehr, sondern auch wegen Beleidigung zu verantworten.

