Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag gegen 9.45 Uhr in der Mühlbergstraße ereignete, entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Ein 61-jähriger Lkw-Fahrer hatte beim Fahrstreifenwechsel den Pkw einer rechts neben ihm fahrenden 78-Jährigen übersehen und deren Fahrzeug touchiert.

Gammertingen - Mariaberg

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Ein Unbekannter hat auf einem Parkplatz in der Straße "Krätzenberg" am Dienstag zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr einen geparkten schwarzen Mitsubishi angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Durch die Kollision entstand am geparkten Fahrzeug Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07574/921687 zu melden.

Beuron

Radfahrer nach Sturz verletzt

Mit einer Platzwunde am Kopf und Hautabschürfungen musste ein 52-Jähriger am Dienstagnachmittag zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er mit seinem Fahrrad auf der L 196 gestürzt war. Der Radfahrer fuhr von Schwenningen kommend in Richtung Hausen im Tal. In einer Linkskurve war er mutmaßlich über das am Fahrbahnrand liegende Laub gefahren und infolgedessen gestürzt.

Bad Saulgau

Einbruch in Imbiss - Die Polizei bittet um Hinweise

Nachdem ein Unbekannter in der Nacht von Montag auf Dienstag in einen Schnellimbiss in der Bachstraße eingebrochen ist, ermittelt die Polizei Bad Saulgau wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls. Der Einbrecher verschaffte sich über den rückwärtigen Bereich gewaltsam Zutritt zum Gebäude und öffnete dort mit hohem Kraftaufwand mehrere Spielautomaten und einen Zigarettenautomaten, um an das Bargeld zu gelangen. Neben dem Geld, dessen Höhe momentan nicht beziffert werden kann, wurde eine Wasserpfeife entwendet. Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Einbrecher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau (07581/482-0) zu wenden.

Pfullendorf

Mehrere Verstöße bei Schulwegüberwachung geahndet

Im Rahmen der Schulwegüberwachung, am Dienstagmorgen in der Adolf-Kolping-Straße, mussten die Beamten des Polizeipostens Pfullendorf drei Verkehrsteilnehmer anzeigen, weil bei ihnen Kinder ohne jede Sicherung im Auto mitfuhren. In einem Fall zeigte sich die Fahrerin als schlechtes Vorbild, da sie selbst auch keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Auf die Fahrer kommt nun ein Verwarngeld zu. Bei den Kontrollen wurden zahlreiche verkehrserzieherische Gespräche geführt, bei denen an die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Verkehrsteilnehmer appellierten wurde.

Pfullendorf

Nach Verkehrsunfallflucht sucht die Polizei nach Zeugen

Nach einem Verkehrsunfall mit Fahrerflucht am Dienstagabend gegen 17.15 Uhr auf der L 268 bei Mottschieß, bitten die Beamten des Verkehrsdienstes aus Sigmaringen um Hinweise zum Unfallverursacher. Der Unbekannte fuhr mit einem dunklen Pkw-Kombi von Mengen in Fahrtrichtung Pfullendorf und kam vor Mottschieß in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste ein entgegenkommender 21 Jahre alter Fahrer eines Klein-Lkw ausweichen, kam infolgedessen ins Schlingern und stieß seitlich mit dem Pkw einer 20-Jährigen zusammen, die hinter dem Unfallverursacher fuhr. Während der Fahrer des Kombis weiterfuhr, kamen die beiden Fahrzeuge nach der Kollision von der Fahrbahn ab, wodurch Gesamtsachschaden in Höhe von über 10.000 Euro entstand. Sowohl der Pkw als auch der Lkw, an denen wirtschaftlicher Totalschaden entstand, waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, werden gebeten, diese unter Tel.: 07571/104-0 mitzuteilen.

Herdwangen-Schönach

Unbekannte stehlen Holz

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, haben Unbekannte in der Zeit von 02.10.2020 bis 16.10.2020 in der Eulogiusstraße etwa 10 Raummeter Holz entwendet. Für den Abtransport dürfte mutmaßlich ein Lkw zum Einsatz gekommen sein. Der Diebstahlschaden wird auf etwa 300 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

