Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Schaufensterscheibe eingetreten

Sachschaden von rund 700 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der zwischen Samstagvormittag, 11 Uhr, und Montagabend, 16 Uhr, vermutlich mit dem Fuß die äußere Scheibe des Schaufensters eines Geschäfts in der Passage zwischen der Markt- und Humpisstraße eintrat. Personen, die im fraglichen Zeitraum in der Passage Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Auffahrunfall

Nahezu ungebremst ist eine 53-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagvormitttag gegen 11.20 Uhr auf das Heck eines Lkw auf der B 33 aufgefahren. Die Frau war in Richtung Hochberg unterwegs und hatte zu spät bemerkt, dass der vorausfahrende Lkw-Lenker an der Kreuzung mit der Ganterhofstraße wegen der auf Rot umschaltenden Ampel anhalten musste. Bei dem Aufprall auf den Lastwagen blieb die Autofahrerin unverletzt, ihr nicht mehr fahrbereiter Pkw musste allerdings abgeschleppt werden.

Ravensburg

Pedale verwechselt

Sachschaden von nahezu 8.000 Euro ist am Dienstagvormittag gegen 11.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Rümelinstraße entstanden. Ein 81-jähriger Autofahrer war auf dem Parkplatz des Ladenzentrums zunächst rückwärts aus einer Parklücke gefahren, um danach vorwärts in die Fahrgasse zu fahren. Als er dann wieder abbremsen wollte, verwechselte er die Pedale und gab Gas. Er streifte deswegen das Heck zweier geparkter Autos. Danach setzte er mit seinem Fahrzeug zurück und streifte hierbei noch einen weiteren Pkw.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Als ein 24-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen gegen 09.40 Uhr von einem Grundstück in die Holbeinstraße einfuhr, übersah er eine von rechts kommende 64-jährige Pkw-Lenkerin und stieß mit deren Fahrzeug zusammen. Während die beiden Beteiligten unverletzt blieben, entstand an den Autos jeweils ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Ravensburg

Beim Graffiti-Sprühen beobachtet

Mehrere Zeugen haben am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr beobachtet, wie vier unbekannte Jugendliche oder Heranwachsende im Alter von 15 bis 18 Jahren den Sockel eines Brückenpfeilers des Schussentalviadukts beim Skaterplatz mit lila und grüner Farbe besprühten. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Bei dem Quartett soll es sich um drei männliche und eine weibliche Person handeln. Einer der Täter soll eine weiße Malerhose sowie einen schwarzen Mundschutz getragen und ein Skateboard mitgeführt haben. Die anderen drei waren alle schwarz gekleidet. Personen, die Hinweise zu dem Sprayer-Quartett geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Weingarten

Unter Drogeneinwirkung gefahren

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Weingarten am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr bei einem 19-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Friedhofstraße anhielten und überprüften. Nachdem die Polizisten im Fahrzeug und bei dem jungen Mann zwei Gripptütchen mit Cannabis auffinden konnten, räumte der 19-Jährige ein, zuvor einen Joint geraucht zu haben. Der Pkw-Lenker musste deshalb die Beamten zu einer Blutprobe ins Krankenhaus begleiten. Anschließend untersagten sie dem Autofahrer die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden. Dieser hat sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu verantworten.

Weingarten

Unsichere Autofahrerin

Aufgrund ihres unsicheren Fahrverhaltens hat ein Autofahrer eine 78-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagabend gegen 20 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Staig und Mochenwangen angehalten und die Polizei verständigt. Als Beamte des Polizeireviers eintrafen, machte die Autofahrerin einen sehr verwirrten Eindruck und gab an, einen Unfall gehabt zu haben. Wie sich schließlich herausstellte, war die Frau zuvor auf einem Parkplatz in der Schussenstraße mit ihrem Pkw gegen einen Baum geprallt. Gegen die 78-Jährige wird nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt.

Weingarten

Nachschulung und Fahrverbot fällig

Zwei junge Autofahrer im Alter von 20 und 21 Jahren sind Beamten der Verkehrspolizei am Dienstagvormittag auf der B 30 bei Verkehrskontrollen mit dem Videofahrzeug aufgrund überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Während der 20-Jährige die Senke bei Baienfurt mit bis zu 141 km/h bei erlaubten 100 km/h durchfuhr, war der 21-Jährige auf der linken Fahrspur von Baindt in Richtung Ravensburg mit einer Geschwindigkeit von 160 km/h bis auf 17 Meter auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Während den Jüngeren, der sich noch in der Probezeit befindet, ein Bußgeld, Punkte und eine Nachschulung erwarten, hat der 21-Jährige neben dem Bußgeld und Punkten auch mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Baienfurt

Unfall beim Überholen

Beim Ausscheren ist eine 33-jährige Autofahrerin am Dienstagmittag gegen 12.35 Uhr auf der K 7949 mit dem Audi A6 eines 23-Jährigen seitlich zusammengestoßen. Die Frau war mit ihrem VW Passat auf der Kreisstraße in Richtung Unterankenreute gefahren und hatte kurz nach dem Ortsausgang Köpfingen zum Überholen eines vorausfahrenden Traktors angesetzt, dabei jedoch den Audi-Fahrer übersehen, der schon beim Überholen war. Bei dem Zusammenprall entstand ein Gesamtsachschaden von nahezu 3.000 Euro.

Bad Waldsee

Drogeneinwirkung festgestellt

Die Weiterfahrt untersagten Beamte des Polizeireviers Weingarten einem 27-jährigen Pkw-Lenker, den sie in der Nacht zum Dienstag gegen 00.10 Uhr in der Wurzacher Straße kontrollierten. Nachdem die Streifenwagenbesatzung Anzeichen von Drogeneinwirkung bei dem Mann festgestellt hatte, führte sie einen Drogentest durch, der positiv auf THC und Amphetamin reagierte. Die Beamten veranlassten deshalb bei dem 27-Jährigen die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Dieser hat nun mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zu rechnen.

Wangen i.A.

Computerbetrug

Rund 30.000 Euro hat ein unbekannter Täter am vergangenen Wochenende bei einem 73-Jährigen Mann und seiner 69-jährigen Ehefrau ergaunert. Der Unbekannte, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab, hatte sich per E-Mail bei den Geschädigten gemeldet und einen fiktiven Systemwechsel des Online-Bankings angekündigt. In anschließenden Telefonaten erfragte der Täter die Zugangsdaten zu den Bankkonten des Ehepaares und veranlasste anschließend mehrere Überweisungen im höheren vierstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt nun wegen Computerbetruges.

Wangen i.A.

Autofahrer überfährt schwarze Kunststoffwanne

Sachschaden von rund 2.000 Euro entstand an einem Audi A3, dessen 29-jähriger Fahrer heute Morgen gegen 06.45 Uhr die linke Fahrspur der A 96 von Lindau kommend in Richtung Memmingen befuhr und zwischen den Anschlussstellen Wangen-West und Wangen-Nord zu spät eine auf der Fahrbahn liegende schwarze Mörtelwanne bemerkte. Der Pkw-Lenker, der die Wanne frontal erfasste, kam dabei nicht zu Schaden. Personen, die beobachtet haben, welches Fahrzeug die Mörtelwanne verloren hat, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, in Verbindung zu setzen.

Wangen i.A.

Polizeihubschrauber findet Vermisste

Eine größere Suchaktion löste eine 71-jährige Frau am Dienstagabend aus, die gegen 20 Uhr ein Pflege- und Seniorenheim zu Fuß und nur mit leichter Bekleidung verlassen hatte. Nachdem die Vermisste zunächst nicht anzutreffen war, wurden ein Polizeihubschrauber und Suchhunde des DRK angefordert. Kurz vor Mitternacht konnte die Seniorin schließlich von der Hubschrauberbesatzung aufgefunden werden. Die lediglich unterkühlte Frau hatte sich verirrt und war bei einer Scheune in der Nähe des Seniorenheims auf einen größeren Haufen mit Pflastersteinen geklettert, von dem sie aus eigener Kraft nicht mehr heruntersteigen konnte.

Bad Wurzach

Sprinter zugestellt

Nicht schlecht staunte ein 44-Jähriger am späten Dienstagabend gegen 22.25 Uhr, als er mit seinem bei einer Baustelle abgestellten Sprinter wegfahren wollte, den er dort zwei Stunden zuvor abgestellt hatte. Wie sich herausstellte, hatte ein Verantwortlicher der Baustelle das Fahrzeug, das seiner Meinung nach widerrechtlich geparkt war, mit einer Palette von Zementsäcken und einem Korb mit Pflastersteinen zustellen lassen. Als die hinzugezogene Polizei dem Verursacher klarmachte, dass er nicht nur wegen Nötigung angezeigt werde, sondern auch die Kosten für die Entfernung der Paletten durch Fremdkräfte und den Verdienstausfall des Sprinterfahrers aufkommen müsse, ließ der Verantwortliche schließlich die Hindernisse beseitigen. Die Polizei ermittelt nun wegen Verdachts der Nötigung.

Leutkirch

Nach Parkrempler davongefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker von Dienstag auf Mittwoch zwischen 16 Uhr und 00.15 Uhr in Höhe des Gebäudes Allgäuallee 40 gegen einen dort abgestellten Mercedes-Benz geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 700 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561/8488-0, entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell