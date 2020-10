Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Bushaltestelle beschädigt - Polizei bittet um Hinweise

Nachdem am Montag gegen 17.15 Uhr die Glasscheibe einer Bushaltestelle in der Achbergstraße zerstört wurde, bittet die Polizei um Hinweise. Zeugen sahen, nachdem sie das Klirren der Scheibe wahrgenommen hatten, zwei junge Männer im Alter von etwa 16 bis 18 Jahren von der Örtlichkeit flüchten. Die Tatverdächtigen waren mit einem hellblauen sowie einem beigen Sweatshirt bekleidet und rannten in einen Wohnblock in der Bittelschießer Straße. Der Schaden am Bushäuschen wird auf etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den jungen Männern geben können, sich telefonisch unter 07571/104-0 zu melden.

Veringenstadt

Verletzter Schwan

Wegen eines verletzten Schwans auf der B32 rückten am Montagmorgen gegen 9 Uhr Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei aus. Das Tier, das mutmaßlich von einem Fahrzeug angefahren worden war, wurde eingefangen und in einer großen Kiste von der Freiwilligen Feuerwehr in eine nahegelegene Tierarztpraxis gebracht.

Schwenningen

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden kam es am Montag gegen 15 Uhr in der Enzianstraße. Eine 43-Jährige fuhr mit ihrem Fiat rückwärts aus einer Hofeinfahrt heraus, während ein 25-jähriger Audi-Fahrer zeitgleich in diese einfahren wollte. Die Schuldfrage konnte durch die Beamten bislang nicht abschließend geklärt werden. Der durch die Kollision entstandene Gesamtsachschaden wird auf etwa 1.500 Euro beziffert.

Bad Saulgau

Bankdaten ergaunert und Geld überwiesen

Auf dreiste Art und Weise gelangten Unbekannte am Mittwochmorgen an die Online-Zugangsdaten des Bankkontos eines 69-Jährigen aus Bad Saulgau. Der Mann erhielt augenscheinlich von seiner Bank eine offensichtlich täuschend echt aussehende, tatsächlich aber gefälschte E-Mail. In dieser wurde er aufgefordert, um ein Update durchführen zu können, einen Link anzuklicken und sich mit seinen Login-Daten anzumelden, was er in gutem Glauben auch tat. Erst auf telefonische Nachfrage eines Bankmitarbeiters, ob eine Überweisung eines vierstelligen Betrags seine Richtigkeit habe, fiel die Betrugsmasche auf und es konnten vermutlich weitere Geldtransaktionen verhindert werden. Das Polizeirevier Bad Saulgau hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, keinesfalls persönliche Daten wie Zugangskennungen oder Passwörter per Mail zu übersenden und Mails mit der Aufforderung, derartige Daten einzugeben oder zu ändern, äußerst kritisch zu hinterfragen. Im Zweifelsfall sollte mit dem Absender telefonisch Rücksprache gehalten werden. Informationen zu den bekannten Vorgehensweisen beim sogenannten "Phishing" und Tipps, wie man sich schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/gefahren-im-internet/phishing.

Mengen

Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Glücklicherweise unverletzt blieb eine 21-jährige Golf-Fahrerin, nachdem sie am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr nach rechts von der Straße abkam. Die junge Frau war auf der B 311 von Mengen-Rulfingen kommend in Richtung Krauchenwies unterwegs, fuhr aus Unachtsamkeit zunächst eine drei Meter hohe Böschung hinab und kam nach etwa 100 Metern in einer Wiese zum Stehen. Während durch den Unfall kein Fremdschaden entstand, war der VW, bei dem der Sachschaden auf 2.000 Euro beziffert wird, nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Pfullendorf

Unfall beim Ausparken

Bei einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz des Seeparks ist am Montag gegen 15.15 Uhr Sachschaden entstanden. Ein 70-jähriger BMW-Fahrer fuhr aus einer Parklücke aus und übersah dabei den Renault eines vorbeifahrenden 23-Jährigen. Es kam zum Streifvorgang, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstand.

Ostrach

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montag, zwischen 17 und 18 Uhr, einen in der Mühlenstraße geparkten schwarzen Skoda angefahren und fuhr danach weg, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

