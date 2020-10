Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Diebstahl und Sachbeschädigung

Unbekannte Täter haben über das vergangene Wochenende eine landwirtschaftliche Zugmaschine auf einer Baustelle an der Ecke Colsmanstraße/Sportpark aufgebrochen und aus dem Baufahrzeug eine Rohrzange und einen Hydrantenschlüssel entwendet. Ferner nahmen die Unbekannten den Ölmessstab, eine Streu- und Verteileranlage sowie Reifendruckpulver mit und zerkratzten die Zugmaschine ringsherum. Während sich der Wert des Diebesgutes auf rund 500 Euro beläuft, schlägt der angerichtete Sachschaden mit 2.000 Euro zu Buche. Personen, die von Freitagabend bis Montagmorgen Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Transporter aufgebrochen

Aus einem zuvor aufgebrochenen Firmentransporter haben unbekannte Täter über das vergangene Wochenende in der Olgastraße Werkzeugmaschinen im Gesamtwert von über 7.000 Euro entwendet. Den Unbekannten fielen neben zwei Bohrhämmern der Marke Würth eine Mauernutfräse der Firma Baier sowie einen Bosch-Trennschleifer und zwei Koffer mit Zubehör in die Hände. Personen, die von Samstagabend bis Montagmorgen Verdächtiges in der Olgastraße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der gestohlenen Maschinen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541/7010, in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 9.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Waltenweiler entstanden. Eine 37-jährige Pkw-Lenkerin hatte die K 7729 von Taldorf kommend in Richtung Ailingen befahren und die Kreuzung mit der L 329 geradeaus überqueren wollen. Hierbei übersah sie jedoch eine von rechts aus Richtung Oberteuringen kommende 19-jährige Autofahrerin und stieß mit deren Renault Clio zusammen. Bei der Kollision kamen keine Personen zu Schaden.

Kressbronn

Unbefugt Gelände betreten

Beim Betreten eines leerstehenden Gebäudes in Kressbronn-Berg hat sich ein 18-Jähriger an einer zerbrochenen Glasscheibe verletzt und musste deshalb vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Er sowie seine 21-jährige Begleiterin haben sich nun wegen Hausfriedensbruch zu verantworten.

Tettnang

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 24 und 45 Jahren, die am Montagmorgen gegen 8 Uhr auf dem Verbindungsweg zwischen Langenargener Straße und Schulzentrum aneinandergeraten waren. Hintergrund des Streits soll wohl sein, dass der junge Mann schon seit längerem den Kontakt zur 17-jährigen Tochter des 45-Jährigen sucht, diese jedoch nichts von dem Verehrer wissen möchte. Die polizeilichen Ermittlungen zum genauen Hergang der Auseinandersetzung dauern an.

Immenstaad

Auf Kreuzung zusammengestoßen

Einen Sachschaden von nahezu 13.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 11.50 Uhr in Immenstaad. Der 92-jährige Lenker eines Pkw hatte von der L 207 kommend nach links in die B 31 einbiegen wollen und dabei einen von rechts kommenden bevorrechtigten 70-jährigen Fahrer eines Wohnmobils übersehen. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurden keine Personen verletzt.

Markdorf

Werkzeugdiebstahl aus Lkw

Im Zeitraum von Samstag, 16 Uhr, bis Montag, 8 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter die Hecktüren zweier in der Talstraße geparkten Firmen-Lkw auf und entwendete hieraus teilweise hochwertiges Werkzeug, darunter Baumaschinen der Hersteller Hilti und Dewalt sowie Akkuschrauber, Sägen und einen Standlaser im Gesamtwert von knapp 20.000 Euro. Personen die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544/ 96200, zu melden.

Markdorf

Handfester Streit

In der Nacht von Montag auf Dienstag gegen 1 Uhr meldete eine besorgte Bürgerin, dass vor ihrem Haus in der Ravensburgerstraße soeben eine Frau geschlagen wird. Vor Ort konnten durch Beamten des Polizeireviers Überlingen die beiden Personen stark alkoholisiert angetroffen werden. Aufgrund eines vorangegangenen Streits war es wohl zwischen den beiden zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in deren Verlauf beide Kratzer im Gesicht davontrugen. Sowohl die Frau als auch der Mann lehnten eine ärztliche Behandlung ab.

Markdorf

Diebstahl von Motorroller

Am Montagmorgen meldete ein Rollerbesitzer dem Polizeiposten Markdorf, dass sein vor dem Haus verschlossen abgestellter Motorroller von Sonntag auf Montag entwendet wurde. Dank eines aufmerksamen Bürgers konnte der entwendete und beschädigte Roller kurze Zeit später auf einem Feldweg entlang der B 33 bei Markdorf aufgefunden und anschließend durch die Polizei sichergestellt werden. Personen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 96200, zu melden.

Meersburg-Daisendorf

Sachbeschädigung durch Graffiti

Wie erst jetzt angezeigt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum von 9.-14. Oktober die Betonwände der Skateranlage mit diversen Schriftzügen besprüht. Der hierdurch entstandene Sachschaden beträgt knapp 1000 Euro. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich des Skaterplatzes beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meersburg, Tel. 07532/434453, zu melden.

Salem-Neufrach

Parkunfall

Sachschaden von rund 6000 Euro ist am Montagmorgen gegen 10 Uhr bei einem Ausparkversuch einer 71-jährigen Pkw-Lenkerin vor einer Bäckerei in der Weildorfer Straße entstanden. Die Autofahrerin übersah beim rückwärts Ausparken einen auf der anderen Straßenseite geparkten Pkw und kollidierte mit diesem.

Überlingen

Trunkenheitsfahrt

Nachdem am Montagabend gegen 20 Uhr eine Verkehrsteilnehmerin eine in Schlangenlinien fahrende Pkw-Lenkerin auf der B 34 zwischen Radolfzell und Ludwigshafen meldete, konnte eine Streife des Polizeireviers Überlingen wenig später die 55-jährige Autofahrerin antreffen. Da die Beamten deutlichen Alkoholgeruch wahrnahmen, veranlassten sie im Krankenhaus Überlingen die Entnahme einer Blutprobe. Zuvor hatte die Frau zweimal zu flüchten versucht und einen Alkoholtest verweigert. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein der Frau beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell