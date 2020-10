Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unerlaubte Fahrübungen

Eine 19-Jährige muss mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen, nachdem sie am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Friedrich-List-Straße Fahr- und Rangierübungen machte, ohne im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Einer Streifenwagenbesatzung des Verkehrsdienstes aus Sigmaringen war der VW Golf auf der Parkfläche eines Lebensmittelgeschäfts aufgefallen und stellte den Verstoß in der Kontrolle fest. Neben der jungen Frau wird auch der 25 Jahre alte Fahrzeughalter, der auf dem Beifahrersitz saß, angezeigt. Er muss sich wegen Zulassens zum Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Sigmaringen

Unfallflucht mit Sachschaden

In der Hohenneuffenstraße hat ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von Freitag, 23 Uhr, bis Samstag, 17 Uhr, einen am Straßenrand geparkten schwarzen Subaru angefahren. Der Unfallverursacher, der durch den Zusammenstoß einen Fremdschaden von etwa 1.000 Euro verursachte, fuhr danach weg. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bitte Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Unter Drogeneinwirkung mit Pkw unterwegs

Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand ein 23-jähriger Autofahrer, der am Samstag gegen 21.15 Uhr in der Bahnhofstraße von der Polizei kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des jungen Mannes drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein Vortest bestätigte den Verdacht, woraufhin in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde. Gegen ihn wird nun ermittelt.

Bad Saulgau

Einbruch in Bürocontainer

Unbekannte haben sich in der Zeit von Samstagmittag bis Montagmorgen gewaltsam Zutritt zu einem Bürocontainer eines Autohändlers in der Schwarzenbacher Straße verschafft und durchwühlten im Inneren danach Schubladen und Schränke. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Am Schloss der Eingangstüre entstand Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau (Tel.: 07581/482-0) in Verbindung zu setzen.

Herbertingen

Dieseldiebstahl

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagabend aus einem Lkw, der auf der Straße "Gewerbering" geparkt stand, eine größere Menge Diesel abgesaugt. Während das Fahrzeug nicht beschädigt wurde, wird der Diebstahlschaden auf etwa 750 Euro beziffert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07581/482-0 an des Polizeirevier Bad Saulgau zu wenden.

Mengen

Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Montagmorgen gegen 6.45 Uhr kam es im Keltenweg zu einem Verkehrsunfall bei dem ein Pedelec-Fahrer verletzte wurde. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Mazda rückwärts aus einer Hofausfahrt auf die Straße und übersah den bergabwärts fahrenden 21 Jahre alten Radfahrer, der durch die Kollision auf die Straße stürzte und hierbei leichte Verletzungen erlitt. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. Ersten Ermittlungen zufolge war der Radfahrer ohne Licht unterwegs und trug keinen Fahrradhelm.

