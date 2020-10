Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Tätliche Auseinandersetzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer im Alter von 21 und 22 Jahren, die am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr in einer Gaststätte randalierten und den Betreiber attackierten. Die beiden Tatverdächtigen waren zusammen mit zwei Begleitern zum Verlassen des Lokals aufgefordert worden, woraufhin das deutlich alkoholisierte Quartett zu randalieren anfing. Zunächst warfen sie Gegenstände umher und griffen danach den Wirt an, dem es nach seinen Angaben gelang, die randalierenden Gäste zur Tür hinaus zu drängen. Die jungen Männer zogen jedoch den Gastwirt mit ins Freie und stießen ihn zu Boden, wo sie mit den Füßen auf ihn eintraten. Als ein hinzukommender Zeuge zu Hilfe kam, ließen die zunächst Unbekannten von ihrem Opfer ab und entfernten sich zu Fuß. Die beiden Haupttatverdächtigen konnten jedoch wenig später von einer Streifenwagenbesatzung während der Fahndung im Stadtgebiet angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Die polizeilichen Ermittlungen zum Hergang des Geschehens und zu den Tatbeteiligten dauern an.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Nahezu 1,7 Promille ergab der Alkoholtest eines 21-jährigen Radfahrers, der am Sonntagmorgen gegen 06.40 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in der Paulinenstraße angehalten und überprüft wurde. Die Beamten veranlassten bei dem jungen Mann, der ihnen zuvor ohne Licht fahrend aufgefallen war, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten seine Weiterfahrt. Der 21-Jährige hat sich nun wegen einer Trunkenheitsfahrt zu verantworten.

Friedrichshafen

Kinder zerkratzen Pkw

Einer Erziehungsberechtigten wurden zwei Jungen im Alter von acht und elf Jahren am Sonntagnachmittag von der Polizei übergeben, die zuvor auf dem Parkplatz des Bodenseecenters die Motorhaube eines Pkw zerkratzt hatten. Der Geschädigte, der die Beiden dabei beobachtete, konnte diese bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Gegen die Jungen wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Friedrichshafen

Auto gestreift

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 15.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Werastraße entstanden. Die 76-jährige Lenkerin eines VW-Transporters war in Richtung Friedrichstraße unterwegs und musste an mehreren am Straßenrand geparkten Autos vorbeifahren. Als ihr ein Fahrzeug entgegenkam, lenkte sie zu früh nach rechts an den Fahrbahnrand und streifte einen Ford-C-Max. Während der Sachschaden am VW-Transporter rund 2.000 Euro beträgt, beläuft sich dieser am Ford auf etwa 4.000 Euro.

Friedrichshafen

Handfester Streit

Zu einer Auseinandersetzung in einer Wohnunterkunft wurde die Polizei in der Nacht zum heutigen Montag in die Straße "am Flugplatz" gerufen. Nach bisherigen Erkenntnissen war es zwischen zwei Männern im Alter von 45 und 53 Jahren wegen Lärms in der gemeinsamen Unterkunft zum Streit gekommen, in dessen Verlauf der deutlich alkoholisierte 45-Jährige seinen Kontrahenten auch gewürgt haben soll. Eine Versorgung des leicht Verletzten durch den Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Der mutmaßliche Täter hat sich nun wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung zu verantworten.

Langenargen

Hilflose Person aufgefunden

Nachdem eine Familienangehörige am Sonntagmittag einen in Langenargen wohnhaften 95-Jährigen nicht erreichen konnte, verständigte sie die Polizei. Der Freiwilligen Feuerwehr gelang es, über den Balkon in die betreffende Wohnung zu kommen, wo sie den betagten Mann hilflos am Boden liegend vorfand. Der 95-Jährige wurde daraufhin vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Betrunkener kann Taxi nicht bezahlen

Wegen Erschleichens von Leistungen ermittelt die Polizei gegen einen 20-Jährigen, der sich mit dem Taxi in einem Tettnanger Ortsteil abholen und nach Friedrichshafen fahren ließ. Kurz vor der Zielankunft eröffnete der erheblich alkoholisierte Mann dem Taxifahrer, dass er keine Geldbörse dabeihabe. Als er dann noch versuchte, aus dem Fahrzeug zu flüchten, verriegelte der Fahrer des Taxis die Türen und fuhr direkt zum Polizeirevier. Dort ergab ein durchgeführter Alkoholtest über 1,9 Promille. Die Beamten stellten die Personalien des jungen Mannes fest und übergaben diese dem Taxifahrer.

Hagnau/ Stetten

Unfall aufgrund Unachtsamkeit

Aufgrund von Unachtsamkeit kam am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine Pkw-Lenkerin auf der K 7746 von Hagnau kommend in einer Rechtskurve in Fahrtrichtung Stetten von der Straße ab. Der Pkw wurde hierbei auf die Gegenspur geschleudert und prallte gegen eine Böschung. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000 Euro.

Markdorf

Diebstahl von Motorroller

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen im Stieglitzweg verschlossen abgestellten Motorroller der Marke SYM mit dem Versicherungskennzeichen 374 RAA im Wert von rund 1500 Euro. Personen die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des gestohlenen weißen Motorrollers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, in Verbindung zu setzen.

Salem-Mimmenhausen

Frau angegriffen

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am vergangenen Freitagmorgen gegen 07:35 Uhr in Mimmenhausen ereignete. Nach Angaben einer 32-jährigen Frau war sie zu Fuß im Park zwischen der Abt-Thomas-Straße und der Straße "Zu den Eichen" unterwegs, als sie von einem unbekannten Täter zu Boden gerissen und geschlagen wurde. Personen die zum fraglichen Zeitraum den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem, Tel. 07553/826928, zu melden.

Salem

Drogen aufgefunden

Im Rahmen der Streife wurde Sonntagnacht gegen 23 Uhr ein geparkter Pkw und dessen beiden Insassen kontrolliert. Aufgrund von deutlichem Marihuana-Geruch wurden sowohl das Fahrzeug, die Insassen selbst als auch deren Zimmer durchsucht. Dabei konnten mehrere Gramm Marihuana und diverses Zubehör sichergestellt werden.

Altheim/ L200

Vorfahrtsverletzung

Sachschaden von rund 3000 Euro ist am Sonntagnachmittag gegen 16 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 200 entstanden. Eine 84-jährige Lenkerin eines Pkw bog von Rickertsweiler kommend auf die Landesstraße ein und übersah hierbei einen von Altheim kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw. Dessen 20-jähriger Lenker konnte zwar durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen auf das Bankett eine Kollision verhindern, kam jedoch hierbei von der Fahrbahn ab und erst im Straßengraben zum Stehen. Aufgrund der Bergung mit einem Kran musste die L 200 kurzzeitig voll gesperrt werden.

