PP Ravensburg: Meldungen aus dem BSK

Friedrichshafen

Alkoholisiert Auto gefahren

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen kontrollierte am frühen Sonntagmorgen gegen 04:00 Uhr ein Fahrzeug in der Anton-Sommer Straße. Beim 18-jährigen Fahrer aus dem Landkreis Tuttlingen wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab über 0,5 Promille, weshalb sich der Fahrer wegen einer Ordnungswidrigkeit verantworten muss und ihm die Weiterfahrt untersagt wurde.

Sachbeschädigung an PKW

Bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag wurde von einem unbekannten Täter auf dem Parkplatz des Bodenseecenters in Friedrichshafen die Heckscheibe von einem grauen Ford PKW eingeschlagen. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag gegen 10:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der L328b von Spaltenstein kommend in Richtung Schnetzenhausen. Hinter einem Traktor fuhr ein Linienbus und dahinter ein PKW. Als der 63-jährige PKW-Lenker ordnungsgemäß überholte, zog der 50-jährige Busfahrer ebenfalls heraus und übersah wohl den bereits überholenden PKW. Es kam zur Kollision. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen unter Tel. 07541/701-0 in Verbindung zu setzen.

Tettnang

Party endet mit Sachbeschädigung

Im Bereich "Am Lindenbuckel" fand eine Party mit mehreren Jugendlichen statt. Als sich die Personengruppe in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht auflöste, sprang eine Person aus der Gruppe auf einem PKW herum und beschädigte diesen. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Zeugen oder noch unbekannte Geschädigte werden gebeten sich mit der Polizei Tettnang unter Tel. 07542/93710 in Verbindung zu setzen.

