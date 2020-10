Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Mann nach unsicherer Fahrweise gestoppt

Nachdem ein 62-jähriger Autofahrer am Donnerstag gegen 13 Uhr Verkehrsteilnehmern in der Löwentaler Straße durch unsichere Fahrweise aufgefallen war und er kurze Zeit später aufgrund seiner gefährlichen Manöver beinahe einen Verkehrsunfall verursachte, ermittelt nun die Polizei gegen ihn. Da er sein Fahrzeug offensichtlich nicht unter Kontrolle hatte, forderten ihn Zeugen auf anzuhalten und verständigten die Polizei. Er stieg aus seinem VW Polo aus, lief zunächst zu Fuß davon, konnte jedoch von den Verkehrsteilnehmern dazu gebracht werden, wieder zu seinem Pkw zurückzukehren. Die Streifenwagenbesatzung stellte bei dem 62-Jährigen weder eine Alkoholisierung fest, noch schlug ein Test auf Betäubungsmittelbeeinflussung an. Da er in der Kontrolle jedoch einen verwirrten Eindruck machte und offensichtlich nicht in der Lage war, sein Auto sicher zu führen, wurde er zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo die Beamten nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Blutentnahme veranlassten.

Friedrichshafen

Auffahrunfall

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ehlersstraße entstanden. Die 44-jährige Lenkerin eines Pkw hatte zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender Pkw-Lenker verkehrsbedingt bremsen musste, und war deshalb auf das Fahrzeug ihres Vordermannes aufgefahren.

Friedrichshafen

Auto angefahren

Dank der Aufmerksamkeit einer Zeugin konnte eine Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 1 Uhr in der Hans-Böckler-Straße begangen hat, rasch klären. Die Hinweisgeberin hatte beobachtet, wie der Unbekannte ein geparktes Auto anfuhr und anschließend das Weite suchte, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Die Zeugin brachte an dem beschädigten Auto eine Notiz mit dem Kennzeichen des Verursacherfahrzeuges an, mit dem die Polizei den Halter des Pkw ausfindig machen konnte. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Fahrer dauern an.

Friedrichshafen

Bus streift Pkw

Zu weit rechts fuhr ein 62-jähriger Busfahrer, als er am Donnerstagabend gegen 17.20 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße einen am Straßenrand geparkten Pkw streifte. Durch den Kontakt der beiden Fahrzeuge kam es zu einem Gesamtschaden von etwa 8000 Euro.

Friedrichshafen

Gas statt Bremse

Abgeschleppt werden musste der Pkw einer 63-Jährigen am Donnerstagmorgen gegen 9 Uhr, als sie beim Wenden auf der Kreuzung Scheffel-/Allmandstraße das Gaspedal mit der Bremse verwechselte. Die Frau fuhr deshalb mit ihrem Auto gegen zwei Poller und die Einfassung eines Beetes. Der Gesamtschaden bemisst sich auf mehrere tausend Euro. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug der 63-Jährigen musste vom Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden.

Friedrichshafen

Roller entwendet

Einen Motorroller der Marke Keeway Race GT50 im Wert von rund 800 Euro hat ein unbekannter Täter zwischen Montag- und Dienstagmorgen in der Breslauer Straße entwendet. Personen, die in dem fraglichen Zeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers mit dem Versicherungskennzeichen AJC 286 geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Friedrichshafen aufzunehmen, Tel. 07541/7010.

Fischbach

Unfall mit wirtschaftlichem Totalschaden

Vermutlich durch Unachtsamkeit streifte eine 85-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen in der Hohentwielstraße einen am Straßenrand geparkten VW-Bus. Während die Seniorin kurz anhielt aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands nicht ausstieg und ihre Fahrt dennoch fortsetzte, kontaktierte ein aufmerksamer Zeuge die Polizei. Die ältere Dame konnte kurzer Zeit später von den Beamten angehalten werden. An dem VW-Bus entstand ein Schaden von etwa 2500 Euro, während an dem Pkw der Dame ein wirtschaftlicher Totalschaden zu verzeichnen ist.

Langenargen

Verletzter Fahrgast

Einen Unfall nur knapp verhindern konnte der Fahrer eines Linienbusses am Dienstagmorgen, als ein Autofahrer von der Oberdorfer Straße in die Kanalstraße abbog und die Vorfahrt des Busses missachtete. Die eingeleitete Gefahrenbremsung führte dazu, dass eine schwangere Insassin nach vorne geschleudert und gegen eine Sitzreihe gedrückt wurde. Nach medizinischer Erstversorgung vor Ort folgte eine weitere Untersuchung im Krankenhaus, welches die werdende Mutter nach ambulanter Behandlung noch am selben Tag verlassen konnte. Zeugen, die Beobachtungen zum fraglichen Sachverhalt gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Langenargen in Verbindung zu setzen, Tel. 07543/93160.

Tettnang

Randalierer im Stadtmuseum

Durch ein aggressives und einschüchterndes Verhalten fiel ein 42-Jähriger am Donnerstagmorgen im Stadtmuseum auf. Nachdem er sich weigerte, das Museum zu verlassen, wurde die Polizei verständigt. Diese konnte den schon mehrfach in Erscheinung getretenen und psychisch auffälligen Mann schimpfend vor dem Gebäude antreffen. Da weitere Störungen des 42-Jährigen nicht auszuschließen waren, erteilten die Beamten dem Mann einen Platzverweis, dem dieser trotz lautstarker Proteste und Provokationen schließlich Folge leistete.

Meersburg

Von der Straße abgekommen

Nur leicht verletzt wurde eine 57-jährige Autofahrerin am Donnerstagmorgen in der Daisendorfer Straße, als sie aufgrund gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abkam und gegen die Fassade eines Gebäudes prallte. Durch den Aufprall entstand ein Gesamtschaden von etwa 3500 Euro.

Markdorf

Unfall auf Kreuzung

Die Vorfahrt missachtete am Donnerstagabend ein junger Autofahrer, als er eine 67-jährige Fahrzeuglenkern übersah und auf der Kreuzung Ravensburger-/ Zeppelinstraße mit deren Auto kollidierte. Beide Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt, der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro.

Überlingen

Übernachtung bei der Polizei

In Gewahrsam genommen wurde am Donnerstababend ein stark betrunkener Mann, der durch ununterbrochenes Klingeln und Klopfen an der Haus- und Wohnungstüre seiner Lebensgefährtin aufgefallen war. Dem 31-Jährigen war bereits zuvor von der Polizei ein Platzverweis erteilt worden, dem er zunächst nachkam, aber später wieder zurückkehrte. Da weitere Störungen nicht auszuschließen waren, nahmen ihn die Beamten mit zur Dienststelle, wo er die Nacht in der Ausnüchterungszelle verbrachte.

Überlingen

Rennrad gestohlen

Festgenommen werden konnte von Beamten des Polizeireviers ein 24-Jähriger, der im Verdacht steht, in der Nacht zum heutigen Freitag gegen 01.40 Uhr ein nur kurz unbeaufsichtigt abgestelltes Rennrad im Wert von über 4.000 Euro in der Bahnhofstraße entwendet zu haben. Die Polizisten konnten den mutmaßlichen Täter, der das Fahrrad für den Heimweg benutzte, zuhause mit dem gestohlenen Rennrad antreffen. Der junge Mann hat sich nun wegen des Diebstahls zu verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg