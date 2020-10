Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrer bei Unfall verletzt

Leicht verletzt hat sich ein Radfahrer, der am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in der Bodenseestraße mit einem Pkw zusammenstieß. Der Peugeot-Fahrer wollte von der Straße "Auf der Höh" in die Bodenseestraße einbiegen und fuhr deshalb über den parallel zur Bodenseestraße verlaufenden Radstreifen. Er übersah dabei den Radler, der diesen gerade befuhr und dem Peugeot in der Folge nicht mehr ausweichen konnte. Aufgrund der Verletzungen, die er sich bei dem Zusammenprall und dem Sturz auf die Straße zuzog, musste er von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der entstandene Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Ravensburg

Ladendieb mit Drogen gestellt

Mit Betäubungsmitteln wurde nach kurzer Fahndung ein mutmaßlicher Ladendieb gestellt, der zuvor gegen 17.30 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Adlerstraße Socken entwendet hatte. Der 31 Jahre alte Mann stahl die Socken aus der Außenauslage des Geschäfts und flüchtete. Eine verständigte Polizeistreife stellte den Mann nach kurzer Suche und entdeckte bei einer Durchsuchung des Mannes neben dem Diebesgut auch eine Tüte mit einer verbotenen Kräutermischung, die unter das Betäubungsmittelgesetz fällt. Neben der Anzeige wegen Diebstahls kommt nun auch eine Anzeige wegen Drogenbesitzes auf ihn zu.

Ravensburg

Verkehrsbeeinträchtigungen nach Unfall in der Schussenstraße

Wegen ausgelaufenem Dieselkraftstoff nach der Kollision eines Pkw mit einem Arbeitsanhänger kam es am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr in der Schussenstraße zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Fahrer eines Kleinlastwagens, der mit dem Arbeitsanhänger in Richtung Wangen unterwegs war, verlor kurz vor der Abzweigung in die Gartenstraße das angehängte Fahrzeug, weil bei diesem die Deichsel brach. Der Anhänger geriet nach links auf die Gegenfahrspur und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Daimler. Bei der Kollision wurde ein auf dem Anhänger montiertes Dieselaggregat, das an eine Reinigungsanlage angeschlossen war, stark beschädigt. Der enthaltene Dieselkraftstoff und das Wasser der Anlage verteilten sich auf der Fahrbahn und wurde von mehreren nachfolgenden Fahrzeugen in der Schussenstraße verteilt, sodass nach der Unfallaufnahme umfangreiche Säuberungsarbeiten der Fahrbahn nötig waren. Der Schaden, der durch den Unfall entstand, wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Wegen der Reinigungsarbeiten kam es bis etwa 16 Uhr zu Beeinträchtigungen im Einmündungsbereich.

Ravensburg

BMW gestohlen

Aus einer Tiefgarage im Emmy-Rebstein-Weg wurde in der Nacht zum Donnerstag ein schwarzer 5-er BMW im Wert von etwa 10.000 Euro entwendet. Das Auto wurde am Mittwochabend gegen 19 Uhr auf dem Stellplatz des Wohnhauses abgestellt und sein Fehlen am Folgetag gegen 07.30 Uhr bemerkt. Das Polizeirevier Ravensburg ermittelt wegen Diebstahls. Hinweise zur Tat werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Radfahrerin gestürzt

In der Schmalegger Straße ist am Donnerstagmorgen gegen 06.30 Uhr eine Radlerin gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Die 16-Jährige kam wegen eines Fahrfehlers zu Fall und fiel auf das Gesicht, sodass sie sich diverse Schürfwunden zuzog. Sie wurde von einem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Baindt

Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Auf der Landesstraße zwischen Mochenwangen und Baindt ist am Donnerstagmittag gegen 11.30 Uhr ein Lkw-Fahrer seinem Vordermann so heftig aufgefahren, dass er selbst wie auch zwei Insassen im vorausfahrenden Skoda leicht verletzt wurden. Er hatte auf seiner Fahrt nach Baindt zu spät gesehen, dass der 39-jährige Skoda-Fahrer nach links in Richtung Sulpach abbiegen wollte und wegen Gegenverkehrs halten musste. Der 49-jährige Unfallverursacher, der Skoda-Fahrer sowie dessen Beifahrerin wurden aufgrund ihrer Unfallverletzungen vom Rettungsdienst in umliegenden Krankenhäuser gebracht. Am Skoda und dem MAN-Truck entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro.

Wilhelmsdorf

In der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagmorgen haben Unbekannte am katholischen Kirchenhaus St. Antonius in der Zußdorfer Straße eine Wegbeleuchtungssäule im Außenbereich kaputtgetreten. Der Polizeiposten Altshausen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Hinweise werden unter Tel. 07584/ 92170 erbeten.

Wolfegg

10.000 Euro Schaden nach Verkehrsunfall

An der Mennisweiler Kreuzung hat ein Autofahrer am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr einen Unfall verursacht, nachdem er einem VW-Fahrer die Vorfahrt genommen hatte. Der 56 Jahre alte BMW-Fahrer war auf der Kreisstraße von Eintürnen nach Bad Waldsee unterwegs und übersah an der Kreuzung den VW des 54-jährigen Fahrers, der auf der übergeordneten Landesstraße in Richtung Bergatreute fuhr. Der Schaden an beiden Pkw wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Leutkirch

Fahren unter Drogeneinwirkung

Wegen des Verdachts unter Drogenwirkung Auto gefahren zu sein, hat eine Polizeistreife am Donnerstagabend gegen 20 Uhr in der Schlesischen Straße einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Der 44 Jahre alte Mann zeigte während einer Kontrolle typische Anzeichen für Drogenkonsum, weshalb ein Urintest durchgeführt wurde. Als dieser positiv auf THC reagierte, hatte das eine Blutentnahme in einem Krankenhaus für den Mann zur Folge. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Weiter kommen ein Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg auf ihn zu.

