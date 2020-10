Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 16.10.2020 Bei Verkehrskontrolle mutmaßlichen Einbrecher festgenommen

Horgenzell (ots)

Mit einem gestohlenen Pkw, ohne Führerschein und zudem unter Drogeneinfluss geriet ein Mann am Donnerstagabend gegen 18 Uhr in Ringgenweiler in eine Verkehrskontrolle, bei der sich der dringende Verdacht ergab, dass der Mann für mehrere Eigentumsdelikte im Bereich Überlingen verantwortlich ist.

Neben den typischen Ausfallerscheinungen wegen Drogenkonsums entdeckten die Einsatzkräfte, dass der Fahrer mit zwei verschiedenen Kennzeichen unterwegs war. Eine Überprüfung ergab, dass eines davon, sowie der VW Golf gestohlen war. Weiter hatte der Mann keine gültige Fahrerlaubnis. Bei einer Durchsuchung des Pkws fanden die Beamten neben Betäubungsmitteln auch diverse Bankkarten, Fahrzeugscheine, Ausweispapiere, Gebäudeschlüssel und Einbruchswerkzeug.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde der Mann vorläufig festgenommen. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner Wohnung wurden weitere geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden.

Da der Mann aufgrund der aufgefundenen Beweisstücke im dringenden Verdacht steht, mehrere Einbrüche seit Anfang September im Raum Überlingen begangen zu haben, wurde er heute auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz einem Haftrichter vorgeführt.

