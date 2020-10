Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Weil ein 48-jähriger Lkw-Fahrer am Donnerstagmittag in der Mühlbergstraße, Fahrtrichtung Sigmaringendorf, beim Fahrstreifenwechsel den Pkw einer neben ihm fahrenden 56-Jährigen nicht rechtzeitig wahrnahm, kam es zum Unfall. Während am Lkw geringer Sachschaden entstand, beträgt dieser beim Pkw etwa 2.000 Euro.

Sigmaringen

Beim Ladendiebstahl ertappt

Ein 24-Jähriger steht im Verdacht, am Donnerstag gegen 21.30 Uhr Zigaretten und Parfum aus einem Lebensmittelgeschäft in der Georg-Zimmerer-Straße entwendet zu haben. Nachdem er die Kasse ohne zu bezahlen passiert hatte, löste der Alarm aus. Mitarbeitern, die ihn festhielten und die Polizei verständigten, händigte er zunächst zwei Parfumflaschen, die er in seiner Jacke verstaut hatte, aus. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten weitere gestohlene Zigarettenpackungen in seiner Kleidung fest. Auf ihn kommt eine Anzeige wegen Ladendiebstahls zu.

Hettingen

Nachfolgenden Verkehr bei Überholmanöver missachtet

Am Donnerstagmorgen gegen 6.45 Uhr kam es auf der K 8201, Höhe Hettingen, in Fahrtrichtung Inneringen zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Nachdem ein 19-jähriger VW-Fahrer zum Überholen eines vor ihm fahrenden Lkw ansetzte und dabei nicht erkannte, dass ein nachfolgender Peugeot bereits aufgrund eines Überholvorgangs neben ihm fuhr, rammte er den Wagen des 18-Jährigen seitlich. Der Unfallverursacher lenkte nach dem Unfall zurück auf seine Fahrspur und fuhr infolge seiner Beschleunigung auf den Sattelauflieger des 45-jährigen Lkw-Fahrers auf. Beim Unfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Während am Auflieger nur geringer Schaden entstand, wird der Schaden am VW auf 6.000 Euro, der am Peugeot auf 3.500 Euro beziffert.

Meßkirch

Großkontrolle auf der Bundesstraße 311

In einer gemeinsamen Kontrollstelle der Verkehrspolizei, des Zolls, der BAG und des Landratsamtes Sigmaringen am Donnerstag, auf der B 311 bei Meßkirch, wurde der gewerbliche Güter- und Personenverkehr unter die Lupe genommen. Hierbei konnten zahlreiche Verstöße gegen das Fahrpersonalrecht, das Personenbeförderungsgesetz sowie gegen Bestimmungen des Gefahrgut-, Abfall- und Lebensmittelrecht festgestellt werden. Bei zwei Fahrzeugen war aufgrund technischer Mängel die Vorführung bei einem Sachverständigen mit anschließender Untersagung der Weiterfahrt notwendig. Durch die Beamten des Zolls wurde außerdem ein illegaler Welpentransport gestoppt. Die Hunde wurden beschlagnahmt und vorübergehend in einem Tierheim untergebracht.

Bad Saulgau

Diebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben am Donnerstag, in der Zeit von 9.30 Uhr bis 11.30 Uhr, von einer Pritsche eines Baustellenfahrzeugs, das auf einer Baustelle in der Verlängerung des Siebenkreuzerweg stand, eine Motorflex der Marke Stihl im Wert von 1.500 Euro, sowie zwei Baustellenketten entwendet. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, die verdächtiges Beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Unbekannte beschädigen Fassade eines Lebensmittelgeschäfts beim Parken

Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen zwei Verkehrsunfallfluchten, nachdem von Montag auf Dienstag, sowie von Mittwoch auf Donnerstag, jeweils in der Zeit von 20 Uhr bis 8 Uhr, die Außenfassade an einem Lebensmittelgeschäft in der Otterswanger-Straße angefahren wurde. Die Unfallverursacher beschädigten mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken die Wand und fuhren danach weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. In einem der Fälle wurde die Außendämmung durch eine Anhängerkupplung eingedrückt. Der durch die Unfälle entstandene Schaden kann momentan noch nicht beziffert werden. Personen, die verdächtiges Beobachtet haben oder Hinweise auf die Verursacher geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 07552/2016-0 zu melden.

