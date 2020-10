Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Schwerer Verkehrsunfall auf der Bundesstraße

Meersburg (ots)

Drei Tote und zwei Schwerverletzte forderte ein schwerer Verkehrsunfall heute Morgen kurz vor 09 Uhr auf der B 31 zwischen Meersburg und Uhldingen-Mühlhofen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war eine 35-jährige Audi-Fahrerin in Richtung Friedrichshafen unterwegs und kurz nach Uhldingen, am Ende der zweispurigen Fahrbahn, ins Schleudern geraten. Das Auto kam dabei auf die Gegenfahrspur und prallte dort frontal gegen einen Lastkraftwagen.

Ein 12 Jahre alter Junge und ein 35-jähriger Mann, die sich auf der Rückbank des Wagens befanden, wurden bei der Kollision so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle ihren Verletzungen erlagen. Der 18-jährige Beifahrer verstarb wenig später im Krankenhaus. Die Fahrerin sowie ein 11-jähriges Mädchen auf der Rückbank erlitten schwere Verletzungen. Die Frau, die bei dem Zusammenstoß eingeklemmt wurde, musste aus dem Pkw befreit und mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Das schwerverletzte Mädchen sowie der leichtverletzte Fahrer des Lastkraftwagens wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert.

Die Bundesstraße ist aufgrund der Einsatzmaßnahmen nach wie vor in beide Richtungen voll gesperrt, eine Umleitung für den Pkw-Verkehr wurde eingerichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Sarah König

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell