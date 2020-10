PP Ravensburg: Nachtragsmeldungen für den Landkreis Ravensburg

Polizeipräsidium Ravensburg

Fahrzeugkontrolle

Wegen mangelhafter Fahrzeugbeleuchtung mussten am Mittwochabend in einem Zeitraum von zwei Stunden 19 Fahrzeuge im Stadtgebiet Leutkirch angehalten und deren Fahrer beanstandet werden. Die Polizei erinnert daran, dass vor allem in der dunklen Jahreszeit Fahrzeugführer besonders auf die Funktionstüchtigkeit der Fahrzeugbeleuchtung achten sollten. Informationen über die richtige Fahrzeugbeleuchtung bietet https://www.licht-test.de.

Bad Wurzach

Unfall mit Totalschaden

Am Mittwochabend kam es auf der K 7925 zwischen Rupprechts und Dietmanns zu einem Verkehrsunfall zwischen einem landwirtschaftlichen Fahrzeuggespann und einer 42-jährigen Autofahrerin. Während der Fahrer des Gespanns ordnungsgemäß fuhr, geriet die entgegenkommende Pkw-Lenkerin aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem linken Vorderrad des Anhängers. Der Pkw der Frau überschlug sich und blieb auf der Seite liegen. Durch den Zusammenstoß entstand ein Totalschaden von rund 20.000 Euro am Pkw, der anschließend abgeschleppt werden musste. Eine rettungsdienstliche Behandlung der Frau war zum Glück nicht notwendig.

Argenbühl

Wildwechsel

Beim Versuch, am Mittwochmorgen zwischen Deuchelried und Ratzenried einem Reh auszuweichen, ist eine 17-jährige Rollerlenkerin gestürzt. Die Jugendliche war bei ihrem Ausweichmanöver auf die angrenzende Wiese geraten und hatte sich bei ihrem Sturz Prelllungen am Oberkörper sowie am Kopf zugezogen. Sie wurde anschließend von ihrer Mutter in ein Krankenhaus gebracht.

Wangen i.A.

Unfall zweier Citroen

Zu einem Verkehrsunfall zweier Citroen-Fahrer kam es am Mittwochnachmittag in der Lindauer Straße in Wangen. Während eine 42-jährige Fahrzeuglenkerin links in die Lindauer Straße abbog, übersah sie eine 45-jährige Autofahrerin, die auf der Linksabbiegerspur verkehrsbedingt wartete. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von etwa 5000 Euro.

Wangen i.A.

Alkoholisierter Autofahrer

Obwohl ein 64-jähriger Autofahrer am Mittwochnachmittag den "Südring" rechts-blinkend verlassen wollte, setzte er seine Fahrt weiter geradeaus fort. Eine Pkw-Lenkerin, die sich auf das angezeigte Blinken verlassen hatte, fuhr daraufhin in den "Südring" ein und kollidierte mit dem Auto des 64-Jährigen. Bei der Aufnahme des Unfalls, bei dem ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro entstand, stellte die Polizei bei dem 64-Jährigen Anzeichen von Alkoholbeeinflussung fest. Nach anschließendem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme im Krankenhaus kommt nun eine Strafanzeige auf den 64-Jährigen zu.

Wolfegg

Weiterfahrt untersagt

Das Auto stehen lassen musste ein 33-jähriger Autofahrer am Mittwochabend, der von Beamten des Polizeireviers Wangen bei Wolfegg angehalten und kontrolliert wurde. Nachdem die Polizisten bei dem Pkw-Lenker Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss feststellten, veranlassten sie einen Drogentest, der positiv auf Amphetamin reagierte. Der 33-Jährige, dessen Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden untersagt wurde, hat nun mit einem hohen Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

Wangen i.A.

Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Zu spät bemerkte eine 40-jährige Fahrzeuglenkerin am Mittwochmorgen einen 34-jährigen Autofahrer, der an einer Ampelanlage bremste. Bei dem Aufprall auf das Fahrzeug ihres Vordermannes wurde dessen Auto auf einen weiteren Pkw geschoben. Alle drei Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von über 14.000 Euro.

