Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto mit Flasche beworfen

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochmorgen einen im Bronnenweg geparkten Audi beschädigt, indem er eine Bierflasche auf die Motorhaube warf. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher des Schadens geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen

Unbekannter zerstört Sitzbänke

Wie erst jetzt bei der Polizei bekannt wurde, hat ein Unbekannter am vergangenen Freitag zwischen 15.30 Uhr und 19.30 Uhr, Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro verursacht, als er in einem Geschäfts- und Ärztehaus am Leopoldplatz mehrere Sitzmöbel eines Wartebereichs zerstörte. Die Sofas, die aufgrund brandschutzrechtlichen Bestimmungen mit flammhemmenden Bezügen ausgestattet sind, wurden mit einem spitzen Gegenstand mutwillig durchlöchert. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Sigmaringen unter Tel.: 07571/104-0 zu verständigen.

Meßkirch

Vorfahrt eines Sattelzugs missachtet - Sachschaden

Am Mittwoch gegen 13.15 Uhr kam es an der Einmündung Industriestraße / B 311 zu einem Vorfahrtsunfall zwischen einem Pkw und einem Lkw, bei dem glücklicherweise niemand verletzt wurde. Eine 41-jährige Autofahrerin, die mit drei weiteren Fahrzeuginsassen im Alter von sieben bis 16 Jahren unterwegs war, wollte die B 311 in Richtung Heimradstraße überqueren. Dabei übersah sie den Sattelzug eines stadteinwärts fahrenden, vorfahrtsberechtigten 64-Jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Während am Lkw Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro entstand, wird dieser beim Wagen der Unfallverursacherin auf 5.000 Euro beziffert. Der Pkw, der dadurch einen wirtschaftlichen Totalschaden erlitt, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Meßkirch

Sachschaden nach Vorfahrtsverletzung

Ein 24-jähriger Autofahrer befuhr am Dienstag gegen 12 Uhr den Erlenweg in Richtung Ahornstraße und missachtete im Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines auf dem Mettenbachweg fahrenden, 23-jährigen Lkw-Fahrers, sodass es zum Unfall kam. Währende am Lkw ein Schaden von etwa 1.500 Euro entstand, wird dieser beim Pkw auf 4.000 Euro beziffert. Verletzt wurde niemand.

Bad Saulgau

Unfall beim Einparken

Bei einem missglückten Einparkversuch verursachte eine 76-jährige Autofahrerin am Mittwochmorgen in der Hauptstraße Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Sie Streifte mit ihrem VW Golf einen am Fahrbahnrand geparkten Seat einer 25-Jährigen.

Bad Saulgau

Defekte Heizungsanlage löst Verpuffungen aus

Am Mittwoch gegen 14 Uhr rückten Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zu einer Rauchentwicklung in einem Wohnhaus in der Bogenweilerstraße aus. Am Einsatzort stellte sich heraus, dass ein technischer Defekt in einer Heizungsanlage verantwortlich für mehrere Verpuffungen im Keller des Hauses war. Personen kamen dabei nicht zu Schaden. Ersten Erkenntnissen zufolge entstand lediglich geringer Sachschaden.

Pfullendorf

Spiegelstreifer

Am Mittwochabend gegen 19.45 Uhr kam es auf der Überlinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem etwa 3.000 Euro Sachschaden entstand. Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem VW in Richtung Bahnhofstraße und nutzte bei Gegenverkehr nicht den zur Fahrbahn gehörenden, freien Fahrradschutzstreifen. Infolgedessen streifte sein Pkw das Auto einer entgegenkommenden 19-jährigen Mini-Fahrerin. Während der Außenspiegel des VW abgerissen wurde, klappte dieser beim Mini ein und beschädigte die Seitenscheibe. Des Weiteren wurde der Lack an der Fahrerseite des Minis durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell