Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Bankmitarbeiter verhindert größeren Verlust

Um über 10.000 Euro wurde ein 63-Jähriger am Dienstag von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter betrogen. Dieser hatte sich bei dem Geschädigten telefonisch gemeldet und diesem in englischer Sprache erklärt, dass sein Rechner virenverseucht sei. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Täter per Team-Viewer Zugriff auf den Rechner des 63-Jährigen zu bekommen. Nachdem der Unbekannte den installierten Virenschutz gelöscht und den Geschädigten davon überzeugt hatte, ein neues Sicherheitspaket von Microsoft zu kaufen, sollte dieser per Online-Banking in verschiedenen Schritten kleinere Geldbeträge überweisen. Während der Mann den Aufforderungen nachkam, erhielt er auf seinem Handy den Anruf des Kundenbetreuers Hausbank, der nachfragte, ob die hohen Überweisungsbeträge ihre Richtigkeit hätten. Daraufhin beendete der 63-Jährige sofort das Telefongespräch mit dem Betrüger und fuhr seinen Rechner herunter. Von über 20.000 Euro, die von seinem Konto bereits überwiesen worden waren, konnten noch 10.000 Euro wieder zurückgebucht werden. Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang nochmals vor derartigen Betrugsmaschen. Wenn Sie ein angeblicher Microsoft-Mitarbeiter unaufgefordert anruft, legen Sie auf. Geben Sie keine privaten Daten, wie Bank- oder Zugangsdaten, heraus. Gewähren Sie dem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner. Nähere Informationen finden Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/falsche-microsoft-mitarbeiter/.

Friedrichshafen

Betrunkener Radfahrer

Deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung stellte eine Streifenwagenbesatzung heute am frühen Morgen gegen 03.30 Uhr bei einem 54-jährien Radfahrer fest, der ihnen aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in der Eckener Straße aufgefallen war. Nach einem Alkoholtest, der 1,7 Promille ergab, veranlassten die Beamten im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt. Der 54-Jährige hat sich nun wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich zu verantworten.

Friedrichshafen

Pkw gestreift

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Mittwoch gegen 11.15 Uhr einen auf dem Parkplatz der Bodensee-Apotheke in der Ehlersstraße abgestellten Mitsubishi gestreift und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0.

Friedrichshafen

Unachtsam rückwärtsgefahren

Leichte Verletzungen erlitt eine 17-jährige Motorrollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr an der Einmündung Faberstraße/Waggershauser Straße ereignete. Die 22-jährige Lenkerin eines Pkw hatte von der Faberstraße nach links in die Waggershauser Straße einbiegen wollen, was ihr von einer stadtauswärtsfahrenden Pkw-Lenkerin ermöglicht wurde. Da aber aus der anderen Richtung Verkehr nahte und die 22-Jährige deshalb wieder zurücksetzte, um die Straße freizumachen, prallte sie gen die hinter ihr stehende Zweiradfahrerin. Diese stürzte durch den Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu, die ambulant behandelt wurden.

Friedrichshafen / Neukirch

Alkoholkontrollen

Ein Fahrverbot, Punkte in Flensburg und ein Bußgeld erwarten vier Autofahrer im Alter von 24, 34, 39 und 45 Jahren, die am späten Mittwochabend zwischen 22 und 23 Uhr bei Verkehrskontrollen des Polizeireviers Friedrichshafen in Ailingen, Eriskirch und Neukirch überprüft wurden. Nachdem bei allen Kraftfahrzeuglenkern ein Alkoholtest über 0,5 Promille ergab, untersagte die Polizei die Weiterfahrt der Pkw-Lenker und zeigte sie an.

Friedrichshafen

Auto angefahren und geflüchtet

Nachdem ein 34-jähriger Autofahrer am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr auf dem Parkplatz des Bodenseecenters beim rückwärts Ausparken gegen einen BMW Mini geprallt war und einen Fremdschaden von rund 1.000 Euro angerichtet hatte, fuhr er einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall jedoch beobachtet und die Polizei verständigt. Diese konnte wenig später den Verursacher zuhause antreffen. Der Mann hat sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle zu verantworten.

Tettnang

Auto macht sich selbstständig

Offensichtlich nicht richtig gegen Wegrollen sicherte ein 75-jähriger Pkw-Lenker sein Auto, das er am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr auf dem BayWa-Parkplatz abgestellt hatte. Kaum hatte der Mann sein Fahrzeug verlassen, rollte dieses rückwärts und prallte gegen einen Mazda, der in einer gegenüberliegenden Parkbucht stand. Bei dem Unfall entstand Schaden in Höhe von 2.000 Euro.

Meckenbeuren

Autofahrer kollidiert mit Radfahrer

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein 48-jähriger Radfahrer am Mittwochabend gegen 17.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße. Ein 57-jähriger Pkw-Lenker war in Richtung Friedrichshafen gefahren und hatte nach links in die Tettnanger Straße abbiegen wollen. Als im Gegenverkehr ein Autofahrer anhielt und dem 57-Jährigen das Abbiegen ermöglichte, kollidierte er mit dem Zweiradfahrer, der mit seinem Rennrad die Hauptstraße in der Gegenrichtung befuhr. Eine Verständigung des Rettungsdienstes war jedoch nicht erforderlich. Während der Schaden am Auto nur rund 500 Euro beträgt, beläuft sich dieser am Rennrad auf etwa 3.000 Euro.

Markdorf

Pkw-Lenker fährt auf

Unverletzt hat ein 18-jähriger Leichtkraftradfahrer am Mittwochmorgen gegen 7 Uhr einen Auffahrunfall in der Ravensburger Straße überstanden. Ein 55-jähriger Autofahrer hatte beim Kreisverkehr zu spät bemerkt, dass der Zweiradfahrer an der Einfahrt zum Kreisel verkehrsbedingt warten musste. Durch den Aufprall des Pkw stürzte der junge Mann mit seinem Leichtkraftrad auf die Seite, erlitt jedoch keine Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro.

Überlingen

E-Scooter nicht versichert

Wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hat sich ein 16-Jähriger zu verantworten, der am Mittwochvormittag von Beamten des Polizeireviers in der Mühlenstraße mit seinem E-Scooter angetroffen und überprüft wurde. Der Jugendliche war offensichtlich der Meinung, mit seinem Gefährt, das eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h aufweist, ohne den nötigen Versicherungsschutz am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu können. Nach einem verkehrserzieherischen Gespräch im Beisein einer Erziehungsberechtigten, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des 16-Jährigen.

Überlingen

Auto beschädigt

Sachschaden von mehreren hundert Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der am Mittwochnachmittag zwischen 13.30 Uhr und 15.30 Uhr die Heckscheibe eines beim Gebäude "Zum Hecht 6" in Nußdorf geparkten Pkw mit einem spitzen Gegenstand zerkratzte. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, zu melden.

Owingen

Versuchter Einbruch

In der Nacht zum Dienstag versuchte ein unbekannter Täter zwischen 22 Uhr und 07.30 Uhr in ein Mehrfamilienhaus in der Grünwinkelstraße einzubrechen. Der Unbekannte hebelte an der Eingangstür, die jedoch dem Aufbruchsversuch standhielt. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/804-0, in Verbindung zu setzen.

