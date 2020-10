Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Ein 25-jähriger Autofahrer ist am Montagabend gegen 18 Uhr auf der Ailinger Straße infolge Unachtsamkeit auf den Pkw eines verkehrsbedingt haltenden 46-Jährigen aufgefahren. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Friedrichshafen

Fehler beim Abbiegen - 5.000 Euro Schaden

Nachdem ein 24 Jahre alter Pkw-Fahrer am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr beim Linksabbiegen von der Heinrich-Heine-Straße in den Industrieweg zu weit links fuhr, streifte er den Wagen eines im Einmündungsbereich wartenden 58-Jährigen. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 5.000 Euro beziffert.

Friedrichshafen

Trunkenheitsfahrt

Alkoholisiert war ein 23 Jahre alter Mazda-Fahrer, der am frühen Mittwochmorgen gegen 1.30 Uhr in der Flugplatzstraße von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen kontrolliert wurde. Da eine Atemalkoholmessung einen Wert von 1,1 Promille ergab, wurde in einem Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den jungen Mann, dessen Führerschein einbehalten wurde, wird wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt.

Friedrichshafen-Hirschlatt

Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Dienstagabend gegen 19 Uhr auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Hirschlatt und Eggenweiler wurde ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrads verletzt. Der junge Mann fuhr in Fahrtrichtung Hirschlatt und kam bei Gegenverkehr zu weit nach links. Er kollidierte infolgedessen mit einem Land-Rover eines entgegenkommenden 48-Jährigen und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Während am Zweirad Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand, wird dieser beim Auto auf 5.000 Euro beziffert.

Immenstaad

Unfall mit 8.000 Euro Sachschaden

Am Dienstagvormittag gegen 10 Uhr kam es auf der B 31, Höhe Immenstaad, zu einem Auffahrunfall bei dem Sachschaden entstand. Ein 52 Jahre alter Auto-Fahrer erkannte zu spät, dass der Verkehr im Bereich der Tankstelle ins Stocken geriet und fuhr dem Wagen einer vor ihm fahrenden 85-Jährigen auf. Durch den Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 8.000 Euro.

Überlingen

Einbruch in Gärtnerei

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Gärtnerei in der Barbelstraße eingebrochen. Nachdem er aus Richtung des Friedhofs kam, hebelte er eine Tür auf und verschaffte sich so Zugang zu den Räumlichkeiten, wo er anschließend Schränke und Schubladen durchwühlte. Während er lediglich einen zweistelligen Betrag Bargeld entwendete, beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf über 600 Euro. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07551/804-0 zu melden.

Überlingen

Auffahrunfall auf der B31

Am Dienstag gegen 13.30 Uhr kam es auf der B 31 bei Überlingen zu einem Auffahrunfall, bei dem Sachschaden entstand. Eine 25 Jahre alte Auto-Fahrerin fuhr dem Pkw eines verkehrsbedingt abbremsenden 55-Jährigen auf, wodurch Gesamtsachschaden von etwa 7.500 Euro entstand. Das Fahrzeug der Unfallverursacherin war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Überlingen

Auffahrunfall beim Einfahren in Kreisverkehr

Am Dienstag gegen 14.45 Uhr fuhr kam es am Kreisverkehr in der Lippertsreuter Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Eine 81-jährige Autofahrerin wollte vom Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in den Kreisverkehr einfahren und stieß dabei infolge Unachtsamkeit mit dem Pkw einer vorausfahrenden 50-Jährigen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Überlingen

Nach Diebstahl von Fahrzeug bittet die Polizei um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Zeit von 16.30 Uhr bis 19 Uhr einen Pkw aus einer Tiefgarage in der Friedhofstraße entwendet. Bei dem Auto handelt es sich um einen nahezu neuen roten VW Golf GTI. Auffälliges Merkmal sind die am Wagen angebrachten rot-schwarzen Felgen. Die Polizei Überlingen ermittelt und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum gesuchten Fahrzeug geben können, sich unter Tel.: 07551/804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Auffahrunfall mit Sachschaden

Eine 60-jährige Autofahrerin ist am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der K 7783 zwischen Gebhardsweiler und Daisendorf infolge Unachtsamkeit auf den Pkw einer verkehrsbedingt langsam fahrenden 33-Jährigen aufgefahren. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wird auf 7.000 Euro beziffert.

Salem-Mimmenhausen

Junger Mann verletzt Polizeibeamten

Leicht verletzt wurde am Dienstagabend ein Polizeibeamter, nachdem ein deutlich alkoholisierter 26-Jähriger auf die Polizei losging. Die Beamten des Reviers in Überlingen waren gegen 19 Uhr verständigt worden, da der junge Mann lautstark herumbrüllte und um sich schlug. Beim Eintreffen der Polizei gab er zunächst falsche Personalien an, bedrohte die Einsatzkräfte und warf mit beleidigenden Äußerungen um sich. Da er zudem mit Haftbefehl wegen Körperverletzung gesucht wurde, nahmen ihn die Beamten ihn fest. Bei der anschließenden Haftfähigkeitsuntersuchung im Krankenhaus verhielt er sich zunehmend aggressiv, schlug und trat erneut um sich und verletzte dabei einen der eingesetzten Beamten. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu.

