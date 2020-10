Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Auto gestreift

Vermutlich streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker am Dienstagmorgen beim Ausparken einen neben ihm geparktem Polo auf dem Kaufland-Parkplatz im zweiten Obergeschoss. Dem verursachten tiefen Kratzer auf der Beifahrerseite des Polos schenkte der Unbekannte keine Aufmerksamkeit und ließ den Polo-Besitzer mit einem Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro zurück. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Sigmaringen, Tel.: 07571/104-250.

Sigmaringen

Fahrzeug übersehen

Einen hinter ihr fahrenden Renault-Fahrer übersah eine 27-Jährige am Dienstagnachmittag, als sie rückwärts aus einer Parklücke auf dem großen Parkplatz der Hanfertal-Apotheke fahren wollte. Der Zusammenstoß beider Fahrzeuge verursachte einen Schaden von etwa 4000 Euro.

Pfullendorf

Fehler beim Ausparken

Zu einem hohen Sachschaden führte am Dienstagabend gegen 17 Uhr der Ausparkvorgang eines 23-Jährigen aus einer Parklücke auf der Straße "Hesselbühl", als er einen geparkten Mercedes touchierte. Während das Fahrzeug des jungen Mannes einen Schaden von etwa 1500 Euro aufwies, beläuft sich der Schaden am Mercedes auf rund 8000 Euro.

Pfullendorf

Alkoholisierter Autofahrer

Mit einem hohen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot muss ein 48-jähriger Autofahrer rechnen, der am Dienstagabend durch mehrmaliges lautstarkes Beschleunigen einer Streifenbesatzung auffiel. Der Autofahrer konnte an der Sport- und Stadthalle angehalten und kontrolliert werden. Aufgrund leichtem Alkoholgeruchs führten die Beamten einen Atemalkoholtest durch, welcher einen Wert von nahezu ein Promille ergab.

Pfullendorf

Fehler beim Überholen

In einem Rübenfeld kam am Dienstagmorgen ein 18-jähriger Fahrzeuglenker zu stehen, als er auf der L 456 zwischen Pfullendorf und Otterswang einen LKW überholte, beim Wiedereinscheren die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und von der Straße abkam. Während der Flurschaden gering ausfiel, entstand am Pkw des jungen Mannes ein Schaden von rund 5000 Euro.

Illmensee

Motorsägen entwendet

Drei Motorsägen der Marke Stihl im Gesamtwert von rund 1400 Euro hat ein unbekannter Täter in der Zeit von vergangenem Freitagmorgen bis Dienstagmorgen beim Einbruch in eine Werkstatt in der "Obere Dorfstraße" in Ruschweiler bei Illmensee erbeutet. Der Unbekannte hatte eine Türe der Werkstatt aufgebrochen und war durch diese in einen Raum eingedrungen, wo er drei Motorsägen mitnahm. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Straße beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Motorsägen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/20160, zu melden.

