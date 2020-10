Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 14.10.2020 Serie von Sachbeschädigungen geklärt

Bad Saulgau (ots)

Im Verdacht, in den zurückliegenden Monaten eine ganze Serie von Sachbeschädigungen durch Graffiti im Stadtgebiet von Bad Saulgau begangen zu haben, steht ein 17-Jähriger, der nun nach intensiven Ermittlungen der Polizei als Tatverdächtiger entlarvt werden konnte. Dem Jugendlichen wird vorgeworfen, in nahezu 40 Fällen die Fassaden von Häusern oder öffentlichen Gebäuden mit seinen "Tags" besprüht und dabei einen Gesamtsachschaden von mehreren tausend Euro angerichtet zu haben. Die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Sprayer dauern an.

Oberstaatsanwalt Wolfgang Angster, Tel. 0751 / 806 - 1350

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Simon Göppert

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell