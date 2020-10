PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Tettnang

Hoher Sachschaden nach Auffahrunfall

Gesamtsachschaden in Höhe von 10.000 Euro hat eine 19-jährige Opel-Fahrerin am Montagmorgen gegen 06.40 Uhr verursacht. Die junge Frau fuhr von einem Grundstück nach rechts in die Argenstalstraße ein und übersah dabei eine von links kommende 21-jährige Mercedes-Fahrerin. Durch die Kollision entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von jeweils etwa 5.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Tettnang

E-Bike gestohlen

Ein unbekannter Täter entwendete im Laufe des vergangenen Freitags ein E-Bike, das die 49-jährige Eigentümerin zuvor abgeschlossen an der Rückseite eines Gebäudes an der Lindauerstraße abgestellt hatte. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf über 3.000 Euro. Es handelt sich um ein grünes Fahrrad der Marke Bergamont. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder zum Verbleib des E-Bikes geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542 / 93710, zu melden.

Kressbronn

Unbekannter wirft Scheiben ein

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen an einem Firmengebäude in der Argenstraße drei Glasscheiben mit Schottersteinen aus einem nahegelegenen Gleisbett eingeworfen. Der hierdurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Personen, die im genannten Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543 / 931 60, zu wenden.

Meckenbeuren

Alkoholisiert unterwegs

Leichte Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 58-jähriger Fahrzeuglenker, der am späten Montagabend gegen 22.10 Uhr von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in der Seestraße überprüft wurde. Da der Verdacht auf eine Alkoholbeeinflussung vorlag, wurde vor Ort ein Alkoholtest durchgeführt, der einen Wert von über 0,5 Promille ergab. Da die Polizeibeamten zudem ein Einhandmesser bei dem Mann sicherstellten, wurde er auch wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz angezeigt.

Friedrichshafen

Auffahrunfall - Schaden von rund 4.000 Euro

Ein 25-jähriger VW-Fahrer ist am Montagabend gegen 19.00 Uhr in der Ailinger Straße infolge Unachtsamkeit auf das Fahrzeug eines 46-Jährigen aufgefahren. Durch die Kollision entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Meersburg

Diebstahl von Baumaschinen

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von vergangenem Freitag bis Montagmorgen mehrere Baumaschinen und Werkzeuge, darunter mehrere Handkreissägen und Akkuschrauber der Marke Milwaukee, im Gesamtwert von circa 3.500 Euro von einer Baustelle in der Steigstraße entwendet. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Baumaschinen geben können, sich unter Tel. 07532 / 43443 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

21-Jähriger weigert sich Mund-Nase-Schutz zu tragen

Ein 21-jähriger Mann, der sich im Zug nach Friedrichshafen trotz der Aufforderung eines Sicherheitsmitarbeiters weigerte, seine Mund-Nasen-Bedeckung korrekt zu tragen, wurde wegen eines Verstoßes gegen die CoronaVO angezeigt. Der junge Mann, der am Bahnhof in Oberuhldingen des Zuges verwiesen wurde, trug seine Maske lediglich über dem Kinn und war nicht bereit, diese auch über Mund und Nase zu tragen. Auch gegenüber den hinzugezogenen Polizeibeamten zeigte er sich uneinsichtig, weshalb er nun mit einem Bußgeld rechnen muss.

Überlingen

Täter bei Einbruch überrascht

Am frühen Montagmorgen gegen 4 Uhr ist ein Mitarbeiter einer Einrichtung in der Schönbuchstraße auf drei Jugendliche aufmerksam geworden, die sich unerlaubt Zugang zu einem Gebäude verschafft hatten. Die mutmaßlichen Einbrecher hatten bereits eine Türe gewaltsam geöffnet, als sie von dem Zeugen überrascht wurden und daraufhin in Richtung Bambergen flüchteten. Die Jugendlichen werden wie folgt beschrieben: 14-16 Jahre alt, einer trug eine rote Jogginghose mit gelben Streifen, ein anderer einen weißen Kapuzenpullover. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804 0, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Rollerfahrer leicht verletzt

Ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades ist am Montagnachmittag gegen 14.10 Uhr in einem Kreisverkehr auf der Lipperstreuter Straße gestürzt und hat sich dabei leicht verletzt. Ursächlich für den Sturz war ein 46-jähriger Fahrzeuglenker, der beim Einbiegen in den Kreisverkehr den Rollerfahrer infolge Unachtsamkeit übersah. Der 17-Jährige kam zu Fall und verletzte sich am Arm.

Überlingen

Unfallflucht

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Wochenende in der Straße "Auf dem Stein" an einem dort parkenden BMW verursacht und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804 0, zu wenden.

Überlingen

Versuchter Einbruch

Gegen 5 Uhr am Dienstagmorgen hat ein unbekannter Täter versucht, in eine Wohnung in der Krummebergstraße einzudringen. Der Unbekannte hatte bereits die Wohnungstür aufgebrochen und sich an einer weiteren Türe zu schaffen gemacht, als die Bewohnerin etwas bemerkte. Im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen konnten auch an einer Nebentür in demselben Gebäude Einbruchsspuren festgestellt werden. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Krummebergstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 / 804 0, zu melden.

Heiligenberg

Sachbeschädigung an Jacke

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag gegen 12.10 Uhr an der Bushaltestelle Neue Steige die Jacke einer Zehnjährigen beschädigt. Nachdem das Mädchen aus dem Bus ausgestiegen war, wurde sie nach eigenen Angaben von zwei Jugendlichen angesprochen, die anschließend mit einer Schere Löcher in ihre Jacke schnitten. Nach Aussage des Mädchens trug einer der Täter eine blaue Jeans, ein graues T-Shirt und eine schwarze Jacke, der andere eine zerrissene Hose und ein pinkfarbenes T-Shirt. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Salem, Tel. 07553 / 82690, zu melden.

