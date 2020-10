Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Sattelzug streift Pkw

Eine leicht Verletzte und Sachschaden von über 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Montagmittag gegen 12.30 Uhr in der Jahnstraße. Der 55-jährige Lenker eines Sattelzuges war in Richtung Friedrichshafen gefahren und hatte in Höhe der Einmündung Friedrich-Schiller-Straße zu spät bemerkt, dass eine vorausfahrende 42-jährige Autofahrerin nach links abbiegen wollte. Die Frau hatte sich bereits zur Mitte hin eingeordnet, wegen Gegenverkehr jedoch anhalten müssen. Der Sattelzugfahrer versuchte zwar noch rechts an dem VW Touran vorbeizufahren, streifte diesen jedoch hinten rechts. Die Pkw-Lenkerin, die hierbei leichte Verletzungen erlitt, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Während sich der entstandene Sachschaden am Lkw auf wenige hundert Euro beläuft, schlug dieser mit rund 7.000 Euro am Pkw der 42-Jährigen zu Buche.

Ravensburg

Fassade besprüht

Sachschaden von rund 1.000 Euro hat ein unbekannter Täter angerichtet, der über das vergangene Wochenende eine Wand des Landgerichtgebäudes am Marienplatz mit Graffiti und Buchstaben besprüht hat. Personen, die zwischen Freitagabend und Montagmorgen Verdächtiges bei dem Gebäude beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Unachtsamer Fahrstreifenwechsel

Sachschaden von rund 10.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr in der Wilhelmstraße ereignete. Eine 55-jährige Pkw-Lenkerin hatte vom rechten auf den linken Fahrstreifen gewechselt und dabei einen 42-jährigen Autofahrer übersehen. Bei der seitlichen Kollision der beiden Fahrzeuge kamen keine Personen zu Schaden.

Ravensburg

Polizei untersagt Weiterfahrt

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Beamte des Polizeireviers bei einem 37-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 23.35 Uhr in der Meersburger Straße anhielten und überprüften. Nach einem Alkoholtest, der über 0,8 Promille ergab, untersagten die Politzisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Er hat nun mit einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot zu rechnen.

Ravensburg

Auto angefahren

Vermutlich beim Einparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 07.45 Uhr und 12.45 Uhr einen auf dem OSK-Parkplatz in der Elisabethenstraße abgestellten Opel Astra angefahren und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333.

Ravensburg

Ungesicherte Ladung und nicht angegurtet

Bei der Überprüfung eines Lkw, dessen 59-jähriger Lenker am Montagnachmittag gegen 15.45 Uhr auf der B 30 unterwegs war, stellten Beamte des Verkehrsdienstes bei Oberzell fest, dass die aus Europaletten und einem Hubwagen bestehende Ladung nicht gesichert war. Ferner hatte der Lastwagenfahrer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Polizisten zeigten den 59-Jährigen an.

Weingarten

Einseitige Sperrung der B 30

Wegen eines liegengebliebenen Lkws musste die B 30 am Montagmittag gegen 11.30 Uhr für etwa eine halbe Stunde einseitig gesperrt werden. Der 53-jährige Lenker des Lastwagens hatte zwischen Ravensburg-Nord und Niederbiegen von der Bundesstraße abfahren wollen, jedoch ein kurzes Stück gepflasterten Grünstreifens mit der Ausfahrt verwechselt. Der Lkw geriet deshalb ins Rutschen und kam nach mehreren Metern im Straßengraben zum Stehen. Das Fahrzeug, an dem kein Sachschaden entstand, musste deshalb von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Wilhelmsdorf

Brand verläuft glimpflich

Sachschaden von rund 4.000 Euro ist am Montagmittag gegen 11.45 Uhr bei einem Brand in der Riedhauser Straße entstanden. Als ein Nachbar Rauch aus einem angrenzenden Wohngebäude dringen sah, alarmierte er die Freiwillige Feuerwehr. Diese konnte die Flammen in einem Kellerraum rasch löschen. Wie sich herausstellte hatte ein Bewohner einen Holzofen zu stark befeuert, weshalb über einem aufgehängten Rost zum Trocknen liegendes Holz Feuer fing. Dieses griff anschließend auf einen Wandschrank und die Deckeninstallation über. Durch die frühzeitige Brandentdeckung und den raschen Einsatz der Feuerwehr konnte größerer Schaden verhindert werden.

Baienfurt

Angebliche Microsoft-Mitarbeiter

Um rund 500 Euro ist ein 77-Jähriger betrogen worden, der am Montagvormittag von einem angeblichen Microsoft-Mitarbeiter telefonisch kontaktiert wurde. Dieser gab vor, den PC des Angerufenen von Viren befreien zu müssen und ließ den Geschädigten ein Fernwartungsprogramm installieren. Der Mann wurde dann zu einer Mitarbeiterin verbunden, welche die Kontrolle über den PC übernahm und durch ihr geschicktes Vorgehen den 77-Jährigen dazu brachte, sich in sein Online-Banking einzuloggen, mehrere TAN zu generieren und der vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiterin mitzuteilen. Als der Geschädigte schließlich Verdacht schöpfte und zu seiner Bank ging, musste er feststellen, dass von seinem Konto neun Überweisungen vorgenommen worden waren.

Bad Waldsee

Bei Rot über die Ampel

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 20.35 Uhr an der Kreuzung Friedhof-/Frauenbergstraße ereignet hat und bei dem ein Gesamtsachschaden von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 36-Jähriger hatte mit seinem Opel Mokka die Frauenbergstraße in Richtung Bleichestraße befahren und war auf der Kreuzung mit dem Renault Clio einer 33-Jährigen zusammengestoßen, die von rechts kommend geradeaus in Richtung Steinacher Straße fahren wollte. Durch die Kollision war der Pkw der Frau nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Beide Fahrerinnen gaben an, bei Grün in die Kreuzung eingefahren zu sein und jeweils ein Auto vor sich gehabt zu haben. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Argenbühl

Zu früh abgebogen

Sachschaden von rund 5.000 Euro ist am Montagmorgen gegen 07.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall in Eisenharz entstanden. Der 34-jährige Lenker eines VW-Busses hatte die Kirchstraße vom Ortskern kommend befahren und war ordnungsgemäß nach links in die Eglofser Straße abgebogen. Gleichzeitig bog eine 43-jährige Autofahrerin von der Eglofser Straße nach links in die Stephanusstraße ein, bevor der Kleinbus-Fahrer den Einmündungsbereich verlassen hatte. Die beiden Fahrzeuge stießen deshalb seitlich zusammen.

Wangen i.A.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 33-jähriger ausländischer Kraftfahrzeuglenker, der am Montagvormittag gegen 09.45 Uhr mit seinem Gespann von Beamten des Verkehrsdienstes auf dem Parkplatz Ettensweiler an der A 96 kontrolliert wurde. Wie die Polizisten feststellten, lenkte der Mann sein Fahrzeug ohne den dafür notwendigen Führerschein der Klasse BE zu haben. Die Beamten untersagten deshalb die Weiterfahrt mit dem Anhänger und erhoben eine Sicherheitsleistung von 500 Euro.

Bad Wurzach

Alu-Profile entwendet

Wie jetzt erst angezeigt wurde, haben unbekannte Täter vergangene Woche zwischen Donnerstag- und Freitagabend von einer Baustelle in der Leutkircher Straße nicht nur aus einem zuvor aufgebrochenen Bauwagen, sondern auch im Freien gelagerte für Türen- und Fensterrahmen vorgesehene Alu-Profile entwendet. Die Zahl der gestohlenen Profile sowie deren Wert ist bislang nicht bekannt. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges bei der Baustelle beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib der Alu-Profile geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, zu melden.

Leutkirch

Beim Einfädeln Unfall verursacht

Als der unbekannte Lenker eines silbernen Kleintransporters am Montagmitttag gegen 11.45 Uhr an der Anschlussstelle Leutkirch-Süd auf die A 96 einfuhr, nutzte er nicht den dafür vorgesehenen Beschleunigungsstreifen, sondern fuhr sofort und ohne die Geschwindigkeit zu verlangsamen auf die rechte Fahrspur der Autobahn in Richtung Lindau. Der 71-jährige Fahrer eines Fahrzeuggespannes musste deshalb auf den linken Fahrstreifen ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Dort aber befand sich ein 72-jähriger Autofahrer, der nun seinerseits gezwungen war, nach links auszuweichen. Hierbei prallte er gegen die Mittelleitplanke, wodurch an seinem Audi ein Sachschaden von rund 3.000 Euro entstand. Der Fahrer des silbernen Kleintransporters setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Personen, die den Unfallhergang beobachtet haben oder Hinweise zu dem Kleintransporter geben können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, in Verbindung zu setzen.

