PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Auf dem Parkplatz der Kreissporthalle in der Hohenzollernstraße hat am Montag zwischen 9.30 Uhr und 12.45 Uhr ein Autofahrer einen geparkten Pkw angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte verursachte an dem geparkten VW Polo einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 mit dem Polizeirevier Sigmaringen in Verbindung zu setzen.

Inzigkofen

Alkoholisiert unterwegs

Nachdem ein 44-jähriger Pkw-Fahrer am Montagmorgen gegen 08.45 Uhr auf der B 313 zwischen Meßkirch und Engelwies alkoholbedingt mehrfach auf die Gegenfahrspur kam, sucht die Polizei nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise behindert oder gefährdet wurden. Ein Anrufer, dem der BMW in Fahrtrichtung Sigmaringen aufgefallen war, verständigte die Polizei. Da beim Fahrer deutliche Ausfallerscheinungen und Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Gegen den 44-Jährigen, dessen Führerschein einbehalten wurde, wird nun ermittelt. Die Polizei Sigmaringen nimmt Hinweise unter Tel.: 07571/104-0 entgegen.

Inzigkofen

Auffahrunfall mit leichtverletzter Person

Am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr kam es auf der K 8267 zwischen Göggingen und Sigmaringen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde. Infolge Unachtsamkeit fuhr eine 22-jährige Autofahrerin auf den Wagen einer 47-Jährigen auf, die verkehrsbedingt an der Einmündung zur B 313 stand. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurde die 47-Jährige mit leichten Verletzungen zur weiteren Untersuchung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtsachschaden wird auf etwa 2500 Euro beziffert.

Gammertingen-Mariaberg

Radlader mutwillig beschädigt

Unbekannte haben in der Zeit von Freitag, 16.30 Uhr, bis Montag, 8.30 Uhr, an einem Radlader, der im Bereich des Sportplatzes in der Straße "Krätzenberg" abgestellt war, sämtliche Scheiben eingeschlagen. Der Polizeiposten Gammertingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07574/921687 zu melden.

Krauchenwies

Auffahrunfall mit Verletzten und 20.000 Euro Sachschaden

Am Montag gegen 16.30 Uhr kam es auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 27 Jahre alter Autofahrer hatte zu spät erkannt, dass sich am Ortseingang Krauchenwies ein Rückstau gebildet hatte und fuhr auf den Pkw einer verkehrsbedingt stehenden 47-Jährigen auf, der durch den Aufprall auf den Wagen einer 20 Jahre alten Fahrerin geschoben wurde. Alle drei Verkehrsteilnehmer wurden durch die Kollision leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit Rettungswägen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen, die zum Teil nicht mehr fahrbereit waren, entstand Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

Bad Saulgau

Junger Fahrer weicht Reh aus und verliert die Kontrolle

Mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen mussten ein 19 Jahre alter Autofahrer und dessen 15-jährige Beifahrerin nach einem Verkehrsunfall am Montagabend auf der K 8241 vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der junge Mann war gegen 20 Uhr mit seinem Renault in Richtung Krauchenwies gefahren und verlor, beim Versuch einem Reh auszuweichen, die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen kam von der Straße ab, wo er sich überschlug und auf dem Dach liegen blieb. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden von etwa 2.000 Euro.

Illmensee

Fahrerin weicht Pkw aus und kommt von der Fahrbahn ab

Weil einer 18 Jahre alten Dacia-Fahrerin am Sonntag gegen 17 Uhr auf der schmalen, einspurigen K 8270 zwischen Lichtenegg und Krumbach ein Kleinwagen fahrbahnmittig entgegenkam, wich sie, um einen Unfall zu verhindern, nach links aus und kam infolgedessen von der Straße ab. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt in Richtung Lichtenegg fort. Das Auto der 18-Jährigen, bei dem der Sachschaden auf 3.000 Euro beziffert wird, war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt und bittet Personen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Kleinwagen geben können, sich unter Tel.: 07552/2016-0 zu melden.

