PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Tettnang

Mann auf Bundesstraße

Gefährlich unterwegs war am frühen Montagmorgen ein junger Mann im Bereich Laimnau. Der 18-Jährige ging zu Fuß kurz nach 5 Uhr in völliger Dunkelheit auf der Bundesstraße. Verkehrsteilnehmer meldeten den Fußgänger über Notruf, eine Polizeistreife hielt ihn letztendlich an und brachte ihn nach Hause. Auf ihn kommt nun die Rechnung für die "Taxifahrt" zu.

Friedrichshafen

Fahrer muss zur Blutentnahme

Wegen Anzeichen auf Drogenbeeinflussung während der Autofahrt musste ein 24 Jahre alter Mann am Sonntagabend Polizeibeamte zu einer Blutentnahme in einem Krankenhaus begleiten. Der Mann wurde gegen 22 Uhr in der Zeppelinstraße von der Streifenwagenbesatzung angehalten. Ein Drogenvortest des Mannes reagierte positiv auf THC, weshalb die Beamten nun wegen des Verdachts der Fahrt unter Drogenbeeinflussung ermitteln. Sein Auto musste der Mann erst einmal stehen lassen.

Tettnang-Siggenweiler

Auto gestreift

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagnachmittag zwischen 15 und 16 Uhr einen auf dem rechten Parkplatz des Hopfenmuseums neben den Busparkplätzen abgestellten Citroen C3 gestreift und anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug blau lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0.

Kressbronn a. B.

Fahranfänger alkoholisiert und unter Drogeneinfluss

Aus dem Verkehr gezogen wurde am Sonntagabend gegen 23 Uhr ein junger Autofahrer, der auf der Friedrichshafener Straße unterwegs war. Der 18-Jährige fiel einem hinter ihm fahrenden Autofahrer auf, da der erst sehr langsam fuhr und dann mitten auf der Straße stehen blieb. Eine hinzugerufene Polizeistreife stelle fest, dass der noch in der Probezeit befindliche Fahrer zum einen alkoholisiert und nach äußerem Anschein auch unter Drogenbeeinflussung stand. Eine Blutentnahme und das sofortige Ende der Fahrt waren die Folge. Dem jungen Mann ist es nun auf absehbare Zeit nicht mehr erlaubt, ein führerscheinpflichtiges Fahrzeug zu lenken. Da sein Citroen einen platten Reifen hatte und der 18-Jährige auf der Felge unterwegs war, gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass der Mann auf seiner Fahrt einen Verkehrsunfall verursacht hat. Zeugen, die Hinweise auf den Unfallort geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Chaos-Fahrt ohne Führerschein

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss und ohne Führerschein waren eine 18- und eine 19-Jährige am frühen Sonntagmorgen im Bodenseekreis unterwegs. Die beiden stahlen, nachdem sie zuvor getrunken und Drogen konsumiert hatten, den Autoschlüssel der Mutter der 18-Jährigen und machten mit deren Pkw eine Spritztour. Dabei verursachten sie wohl mehrere Unfälle. Eine Radarkontrolle erfasste die jungen Frauen zudem mit wesentlich zu hoher Geschwindigkeit in einer 30er Zone. Aufgeflogen waren die beiden Tatverdächtigen dadurch, weil die 19-Jährige mit der Fahrt auf sozialen Plattformen prahlte. Das Polizeirevier Friedrichshafen hat nun Ermittlungen eingeleitet und versucht zu klären, wo die beiden Mädchen verunfallt sind. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/ 701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Radfahrer randaliert

Auf dem Romanshorner Platz hat ein Radfahrer am Sonntagmorgen randaliert. Passanten meldeten den 21 Jahre alten Mann, nachdem er ein Fahrrad herumgeworfen hatte. Wie eine Polizeistreife in Erfahrung brachte, handelte es sich bei dem Rad um sein eigenes. Dieses warf er in ein Gebüsch, weil er sich zuvor mit dem Lenkrad am Kinn verletzt hatte. Der Mann war deutlich alkoholisiert und hatte laut eigenen Angaben in den Tagen zuvor verschiedene Betäubungsmittel zu sich genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 1,9 Promille. Er musste die Beamten zu einer Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten.

Überlingen

Reifen zerstochen

Bereits zum wiederholten Mal in diesem Jahr ist einem Mann im Hildegardring in der Nacht von Samstag auf Sonntag an seinem Wagen ein Reifen zerstochen worden. Der Täter zerkratzte weiter die linke Seite des Renault. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Das Polizeirevier Überlingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Hinweise werden unter Tel. 07551/ 804-0 erbeten.

Markdorf

Mann nach Staplerunfall schwer verletzt

Bei Arbeiten mit einem Staplerfahrzeug ist ein 20-Jähriger am Sonntagnachmittag bei einer Kurvenfahrt auf dem abschüssigen Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs in Hepbach-Stadel umgekippt und hat sich leicht am Kopf verletzt. Als er zusammen mit zwei Helfern versuchte, das Fahrzeug wiederaufzurichten, bekam ein 48-Jähriger die Finger in die Hubkette und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Meersburg

Silberschmuck gestohlen

Ein Unbekannter hat am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr aus einem Schmuckgeschäft in der Steigstraße eine Halskette gestohlen. Die Ladenbesitzerin, die den Diebstahl schnell bemerkte und den Täter im Laden noch darauf ansprach, ließ der Mann aber einfach stehen und rannte in Richtung Unterstadt davon. Er wird als etwa 40 Jahre alt, schlank, mit kurzen Haaren beschrieben. Er trug einen Blouson mit blauem Abzeichen auf dem Rücken, eine grüne Hose und einen schwarzen Mundschutz.

Markdorf

Reifen zerstört

In der Nacht zum Sonntag wurden an einem geparkten Wagen in der Spiegelbergstraße die Reifen der rechten Fahrzeugseite zerstochen. Es entstand ein Schaden von mehreren hundert Euro. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Überlingen unter Tel. 07551/ 804-0 zu melden.

Uhldingen-Mühlhofen

Prügelei in Unterführung

Eine Nasenfraktur und mehrere Prellungen erlitt ein 21-Jähriger, der am frühen Sonntagmorgen laut eigenen Angaben von einer Personengruppe im Bereich der Unterführung in der Kirchstraße zusammengeschlagen worden ist. Der Mann war auf dem Heimweg von einer Party und traf auf die Gruppe. Nachdem es zu einem verbalen Streit kam, schlugen und traten etwa acht Personen auf den alkoholisierten 21-Jährigen ein. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Markdorf

Mann trotz Widerstands in Gewahrsam genommen

Nachdem Polizeistreifen zweimal fahren mussten, weil ein 26-Jähriger am vergangenen Mittwochabend gegen 23 Uhr erst in einem Imbiss in der Hauptstraße und kurze Zeit später in einer Tiefgarage im Kapuzineröschle randalierte und laut um sich schrie, haben die Beamten den alkoholisierten Mann letztendlich in Polizeigewahrsam genommen. Laut einem Atemalkoholtest hatte der Mann 2,8 Promille. Schon bei der Verbringung zum Streifenwagen sperrte sich der Mann vehement, trat mit den Beinen nach den Einsatzkräften und beleidigte sie. Der Vorgang dürfte von einigen Anwohnern im Bereich des Kapuzineröschles beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Markdorf, der nun wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, bittet diese Zeugen, sich unter Tel. 07544/ 96200 zu melden.

