Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Porsche kommt von Fahrbahn ab - Totalschaden

Hoher Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag gegen 15.15 Uhr, als ein 25 Jahre alter Porsche-Fahrer auf der B 32 zwischen Sigmaringen und Nollhof die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der junge Mann, der in nördliche Fahrtrichtung fuhr, touchierte in einer Linkskurve vermutlich infolge Unachtsamkeit die Mittelleitplanke, wurde nach rechts abgewiesen und kam, nachdem er einen Leitpfosten und mehrere Sträucher überfahren hatte, neben der Fahrbahn zum Stehen. Während der Fremdschaden lediglich gering ausfiel, musste der Porsche mit wirtschaftlichem Totalschaden (etwa 19.000 Euro) abgeschleppt werden.

Sigmaringen-Laiz

Kraftstoff läuft nach versuchtem Dieseldiebstahl aus

Ein Unbekannter hat in der Zeit von Samstag, 18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, in der Oberbergstraße einen Tank eines geparkten Lkw aufgehebelt. Der mutmaßliche Versuch, Diesel abzupumpen, misslang offensichtlich. Durch die Manipulation am Tank lief jedoch eine nicht geringe Menge Kraftstoff auf die Straße, die durch die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen gesäubert werden musste. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen versuchtem schweren Fall des Diebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Sigmaringen-Laiz

Vandalismus auf Vereinsgelände - Polizei bittet um Hinweise

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr, bis Sonntag, 13.30 Uhr, auf einem Gelände des Schützenvereins Laiz in der Jungnauer Straße eine Zielscheibe, eine Dachrinne und eine Abdeckung mutwillig beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise zu den Verursachern geben können, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Gammertingen

Einbruch in Wohnhaus

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind Unbekannte zwischen 23.30 Uhr und 7.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Eichertstraße eingebrochen. Durch ein aufgehebeltes Fenster verschafften sie sich Zugang und durchwühlten Schränke und Schubladen. Unter anderem wurde ein Tresor entwendet. Der Sach- und Diebstahlschaden kann noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls und bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Einbruch geben können, sich an das Polizeirevier Sigmaringen (07571/104-0) zu wenden.

Krauchenwies

Scheibe eingeworfen - Die Polizei bittet um Hinweise

Ein Unbekannter hat am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr an einem Haus im Höhenweg eine Fensterscheibe mit einem Stein beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 200 Euro beziffert. Die Polizei Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel.: 07571/104-0 zu melden.

Bad Saulgau

Alkoholisiert in Polizeikontrolle gefahren

Deutlich alkoholisiert fuhr am Samstag gegen 21.45 Uhr ein 55 Jahre alter Autofahrer in der Josef-Bautz-Straße in eine Kontrollstelle der Polizei. Da die Beamten beim Fahrer alkoholtypische Ausfallerscheinungen wahrnahmen und eine Atemalkoholmessung einen Wert von etwa 1,3 Promille ergeben hatte, veranlassten sie in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Der 55-Jährige, dessen Führerschein einbehalten wurde, muss sich wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Bad Saulgau

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Montagmorgen gegen 00.20 Uhr in der Kaiserstraße mehrere Elemente einer mobilen Fahrbahntrennung überfahren und ist im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, davongefahren. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel.: 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Polizeigewahrsam

In der Gewahrsamseinrichtung der Polizei endete für einen 21-Jährigen am Sonntag die Partynacht in Pfullendorf. Die Beamten des Polizeipostens waren am Sonntagmorgen zu einer Ruhestörung an einer Schule in der Straße "Am Eichberg" gerufen worden und versuchten dort zunächst mit Gesprächen für Ruhe zu sorgen. Da sich die Gruppe, die aus mehreren uneinsichtigen und alkoholisierten Heranwachsenden bestand, nicht an die Aufforderungen hielt und bei Abwesenheit der Polizei wieder laute Musik aus einem Lautsprecher drang, wurden Platzverweise erteilt und die Musikbox beschlagnahmt. Der 21-jährige Mann, bei dem eine Atemalkoholmessung einen Wert von fast 1,6 Promille ergab, fiel während der Maßnahmen immer wieder durch lautes Herumschreien auf und trat sogar vor den Augen der Beamten auf einen Parkscheinautomaten ein. Da weitere Ordnungsstörungen oder gar Straftaten nicht ausgeschlossen werden konnten, nahmen die Polizisten den jungen Mann in Gewahrsam.

Mengen

Volltrunken mit dem Auto unterwegs - Die Polizei ermittelt

Erheblich alkoholisiert war ein 42-jähriger Pkw-Fahrer, der am Sonntag gegen 22 Uhr von Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau in der Eisenbahnstraße kontrolliert wurde. Ein Verkehrsteilnehmer, dem der Pkw durch unsichere Fahrweise aufgefallen war, verständigte die Polizei. Da ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,5 Promille ergab, veranlassten die Beamten in einem nahegelegenen Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe. Das Fahrzeug wies bei der Kontrolle mutmaßlich frische Beschädigungen auf, weshalb gegen den Fahrer auch wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt wird.

