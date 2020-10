Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Owingen - Körperverletzung

Ohne den vorgeschriebenen Mundschutz, dafür eine Zigarette rauchend hat ein 23-jähriger Mann versucht in Owingen in den Bus zu steigen. Daraufhin wurde er vom Busfahrer angesprochen. In der Folge kam es zum Streitgespräch und einer Rangelei. Dem hinzukommenden Kontrolleur schlug der Tatverdächtige dann mehrmals auf die Brust. Der alkoholisierte und offensichtlich unter Drogeneinfluss stehende Mann konnte durch den Busfahrer fixiert und an die Polizei übergeben werden.

Friedrichshafen - Verkehrsunfallflucht

Zu einem Unfall kam es an der Kreuzung der Waggershauser Straße/Susostraße in Friedrichshafen. Vermutlich ein weißer Audi A1 oder A3 missachtete hier am Freitag gegen 19:41 Uhr die Vorfahrt eines Leichtkraftrades. Der Lenker des Leichtkraftrades musste eine Vollbremsung einleiten und stürzte. Im Anschluss schlitterte er einige Meter über den Asphalt und verletzte sich hierbei leicht. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden in Höhe von geschätzten 1000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Oberteuringen - Person angeniest

Eine Zeugin teilte dem Polizeirevier Friedrichshafen mit, dass sie in einer Schlange an der Kasse eines Geschäftes in der Raiffeisenstraße beobachten konnte, wie eine Dame gegen 12:30 Uhr die Maske unter das Gesicht zog und den wenige Zentimeter hinter ihr stehenden Mann annieste. Anschließend drehte sie sich wieder zur Kasse um und zog ihre Maske wieder auf. Die Videosequenz des Vorfalls wurde gesichert, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise zu den Beteiligten werden an das Polizeirevier Friedrichshafen unter der Telefonnummer 07541 7010 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Polizeiführer vom Dienst

Mark Gmünder

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell