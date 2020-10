Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09/10.10.2020 aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Stetten a.k.M.

Zeuge meldet unsicheren Fahrzeuglenker

Ein in Schlangenlinien fahrender Mercedes wurde am Freitag gegen 22.40 Uhr über Notruf der Polizei gemeldet. Der Zeuge folgte dem Pkw bis zu einem Privatgrundstück in Stetten. Die eingetroffenen Beamten des Polizeireviers Sigmaringen klingelten an dem Wohnhaus und ein Mann öffnete, der auch gleich die Fahrereigenschaft einräumte. Ein durchgeführter Alcotest zeigte 1,4 Promille an. Es wurden zwei Blutentnahmen veranlasst und der Führerschein beschlagnahmt. Es schließt sich eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr an.

