PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09/10.10.2020 aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Überlingen/Markdorf

Bei Kontrollen Drogen gefunden

Gleich bei zwei jungen Männer fanden Beamte des Polizeireviers Überlingen Drogen. Bei Kontrollen von Freitag auf Samstag in Überlingen und Markdorf wurden kleinere Mengen Cannabis aufgefunden und beschlagnahmt. Gegen beide wird bei der zuständigen Staatsanwaltschaft eine Anzeige vorgelegt. Zudem wird in beiden Fällen der Fahrerlaubnisbehörde berichtet, was weitere führerscheinrechtliche Überprüfungen nach sich zieht.

