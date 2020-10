Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Pressemitteilungen vom 09/10.10.2020 aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Weingarten

Betrunkene leisten erheblich Widerstand

Zwei betrunkene Männer mit nacktem Oberkörper wurden dem Polizeirevier Weingarten am Freitag gegen 11.00 Uhr im Stadtgarten in Weingarten gemeldet. Es konnten drei junge Männer angetroffen und kontrolliert werden. Während der Kontrolle wurden zwei 20jährige, stark alkoholisierte Männer zusehends aggressiver und versuchten sich gegenseitig zu schlagen. Dies konnte von den Beamten nur mit Mühe verhindert werden. Einen ausgesprochenen Platzverweis befolgten die beiden nicht, so dass sie in Gewahrsam genommen wurden. Beide solidarisierten sich nun gegen die Beamten und traten und schlugen um sich. Nur durch den Einsatz von insgesamt 8 Beamten konnten die beiden überwältigt und gefesselt werden. Zudem wurden die Beamten aufs Übelste beleidigt. Im weiteren Verlauf wurde von einem der beiden noch die Gewahrsamseinrichtung im Polizeirevier massiv beschädigt. Neben einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung bei der Staatsanwaltschaft, muss er nun auch für den entstandenen Schaden aufkommen.

Baienfurt

Polizei sucht Unfallstelle

Stark alkoholisiert war der 22jährige Fahrer eines VW Polo am Samstag gegen 03.45 Uhr in Baienfurt unterwegs. Er wurde im Bereich der Schussentalstraße/ Mochenwanger Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten. Er wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Die vordere Stoßstange des Polos war stark beschädigt. Wo der Schaden entstanden ist, wollte der Mann nicht sagen. Wer Angaben hinsichtlich der Unfallstelle machen kann, soll sich beim Polizeirevier Weingarten (Tel. 0751-803-6666) melden.

Isny

Streitigkeiten vor Gaststätte eskalieren.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es am Samstag gegen 01.00 Uhr in einer Gaststätte in Isny. Zwei junge Männer schlugen aufeinander ein, wobei sich das Ganze dann nach draußen verlagerte. In die polizeilichen Ermittlungen mischten sich dann zahlreiche Personen ein, die sich mit einem der beiden Streithähne solidarisierten. Zeitweilig hatten es die Beamten dann mit bis zu 15 aufgebrachten und aggressiven Personen zu tun, die sich nur schwer zurückhalten ließen. Nur durch weitere, hinzugezogene Streifen konnte die Lage beruhigt werden. Gegen einen hochaggressiven Mann musste Pfefferspray eingesetzt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Aitrach

Fahrzeuglenker händigt einen total gefälschten Führerschein aus.

Ein Kleinbus wurde von Beamten des Verkehrsdienst Kißlegg am Freitag gegen 11.00 Uhr auf der A 96 bei Aitrach einer Kontrolle unterzogen. Der Fahrer händigte einen ukrainischen Führerschein aus, der sich bei genauer Überprüfung als Totalfälschung herausstelle. Zudem stellte sich heraus, dass er zum Führen des Fahrzeugs keine Fahrerlaubnis besaß. Gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung und Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde von dem ukrainischen Staatsbürger eine Sicherheitsleistung einbehalten.

