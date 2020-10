Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Unruhestifter in Gewahrsam genommen

Offenbar um seinem Ärger Luft zu machen, warf ein deutlich alkoholisierter 31-Jähriger am Donnerstagabend auf dem Kundenparkplatz eines Supermarktes in der Georg-Zimmerer-Straße eine Glasflasche in Richtung eines Pkw, den er glücklicherweise verfehlte. Im Pkw saß eine 20-Jährige, die dem Betrunkenen zuvor die Bitte um eine Mitfahrgelegenheit abgeschlagen hatte. Nachdem sich der Mann selbst beim Eintreffen der Beamten vom Revier Sigmaringen nicht beruhigen ließ und das Ergebnis eines bei ihm durchgeführten Alkoholtests einen Wert von 2,5 Promille ergab, endete die Nacht für ihn in der Ausnüchterungszelle.

Sigmaringen

Betrunkene Fahrradfahrer

Eine Kopfverletzung und mehrere Hämatome im Gesicht sind das Ergebnis einer Fahrradfahrt zweier alkoholisierter Männer im Alter von 31 und 34 Jahren am Donnerstagabend in der Mühlbergstraße. Ein Zeuge verständigte die Polizei und den Rettungsdienst, nachdem er beobachten konnte, wie einer der beiden Männer eine Bordsteinerhöhung übersah und vom Fahrrad fiel. Während ein Alkoholtest beim verletzten 31-Jährigen nicht möglich war, ergab der Test bei seinem 34-jährigen Begleiter einen Wert von knapp 1,8 Promille. Neben einer Untersuchung der Verletzungen des 31-Jährigen im Krankenhaus Sigmaringen wurden bei ihm und dem 34-Jährigen eine Blutentnahme veranlasst. Die beiden wurden wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Sigmaringen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Opfer einer Unfallflucht wurde ein 47-Jähriger, welcher seinen Pkw vergangenen Mittwoch zwischen 15:30 Uhr und 16:30 Uhr in der Donaustraße parkte. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte einen Sachschaden von zirka 1500 Euro, indem er den Pkw des 47-Jährigen am vorderen linken Radkasten beschädigte und sich anschließend von der Unfallstelle entfernte, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Mögliche Hinweise zum Unfallverursacher werden beim Polizeirevier Sigmaringen unter Tel. 07571/ 1040 entgegengenommen.

Sigmaringen

Niesen am Steuer

Nochmal gut ausgegangen ist die Begegnung eines Sattelzugfahrers und einer Pkw-Lenkerin am Donnerstagmorgen gegen 09:00 Uhr auf der L 456. Der Lenker des Sattelzugs wurde auf Höhe der Kläranlage von seinem eigenen Niesen überrascht und lenkte vor Schreck stark nach links, sodass der Sattelzug auf die Gegenfahrspur geriet. Die ihm entgegengekommene Pkw-Lenkerin wich dem LKW aus und kam in Folge dessen von der Fahrbahn ab. Durch die Begegnung im Gegenverkehr wurde weder jemand verletzt, noch entstand Sachschaden.

Mengen

Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Donnerstagvormittag gegen 11:45 Uhr wurde in der Riedlinger Straße ein 24-jähriger Fahrer eines Pkw mit Anhänger von Beamten der Verkehrspolizei kontrolliert. Wie sich herausstellte, konnte der Lenker die für das 4380 kg schwere Gespann erforderliche Fahrerlaubnisklasse BE nicht vorweisen und gelangte deshalb zur Anzeige.

Bad Saulgau

Sachbeschädigung

Aufgrund eines lauten Geräusches war eine 48-Jährige am Donnerstagmorgen gegen 05:00 Uhr in der Schönhaldenstraße aufgeschreckt und stellte kurz darauf fest, dass ein unbekannter Täter einen Pflasterstein in die Fensterscheibe des Hausflures warf. Die doppelt verglaste Scheibe wurde hierdurch beschädigt. Das Polizeirevier Bad Saulgau bittet mögliche Hinweisgeber, sich unter der Tel. 07581/ 4820 zu melden.

Bad Saulgau

Ungebetene Badegäste

Überrascht dürfte der Hausmeister des Thermalbads "Sonnenhof-Therme" in der Straße "Am Schönen Moos" wohl gewesen sein, als er bei seinem morgendlichen Kontrollgang gegen 07:15 Uhr zwei junge Männer unbedarft badend im Strömungskanal antraf. Nachdem die Männer seiner Aufforderung zunächst Folge leisteten und den Badebereich verließen, wurden sie nur kurze Zeit später im Saunabereich erneut von ihm angetroffen. An den dortigen Getränkeautomaten waren sie gerade dabei, sich mit mehreren Flaschen Bier auszustatten, als sie, erneut ertappt, schließlich die Flucht in Richtung Siebenkreuzerweg ergriffen. Die beiden Männer sind zwischen 25 und 30 Jahre alt, zirka 180 bis 185 cm groß und haben eine schlanke Figur. Einer hatte kurze, braune, lockige Haare und einen 3-Tage-Bart, der andere kurze, mittelblonde Haare. Die beiden waren lediglich mit Badehosen bekleidet. Hinweise zu den Personen werden vom Polizeirevier Bad Saulgau unter der Tel. 07581/ 4820 entgegengenommen.

Illmensee

Betrüger erbeuten mehrere hundert Euro

Opfer von Betrügern wurde ein 78-Jähriger am Dienstag, der auf seinem Rechner ein Antivirenprogramm installieren wollte und sich hierzu vertrauensvoll an eine zweifelhafte Hotline aus dem Internet wandte. Von Mitarbeitern der Hotline wurde er an eine fragwürdige Spezialistin in China verbunden, die die Kontodaten des Mannes abfragte. Die mutmaßliche Betrügerin gaukelte dem 78-Jährigen vor, dass sein Konto gesperrt sei, und verlangte von ihm mehrere TANs. Mit diesen gelang es den Hackern, mehrere hundert Euro vom Konto des Rentners abzubuchen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell