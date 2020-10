Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Versuchter Einbruch

Im Zeitraum von Montag, 28.09.20, bis Dienstag, 06.10.20, versuchte ein unbekannter Täter, in der Tiefgarage eines Geschäftshauses in der Karlstraße eine Zugangstür zum Lieferanteneingang einer Gaststätte aufzubrechen. Die Türe hielt den Hebelversuchen jedoch stand. Es entstand lediglich Sachschaden in bislang nicht bekannter Höhe. Personen, die in der Tiefgarage Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 zu melden.

Friedrichshafen-Manzell

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Mittwoch im Zeitraum zwischen 11 Uhr und 11:30 Uhr einen auf dem Parkplatz vor einem Lebensmitteldiscounter in der Stockerholzstraße geparkten VW Golf angefahren und beschädigt. Der Unbekannte streifte den VW an der hinteren rechten Stoßstangenseite und verursachte dabei einen Schaden von etwa 1000 EUR. Danach entfernte er sich unerlaubt vom Unfallort. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07541/7010.

Tettnang

Verkehrsunfall

Leichte Verletzungen zog sich der16-jährige Lenker eines Kleinkraftrades bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Wangener Straße zu. Beim Durchfahren des Kreisverkehrs stürzte der Jugendliche. Den Angaben des 16-Jährigen zufolge sei er auf einer schmierigen Flüssigkeit ausgerutscht. Diese konnte bei einer späteren Nachschau durch die Polizei allerdings nicht mehr festgestellt werden. Am Zweirad entstand Sachschaden von etwa 500 EUR.

Langenargen

Fahrt unter Alkoholeinwirkung

Leicht unter Alkoholeinwirkung stand ein 38-jähriger Pkw-Lenker, der von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Donnerstagabend in Langenargen kontrolliert wurde. Die Beamten stellten bei dem Mann Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest, ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 0,7 Promille. Dem 38-Jährigen wurde daraufhin die Weiterfahrt untersagt, er muss nun mit einem empfindlichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen.

Eriskirch

Unfallflucht

Bereits am Dienstag in der Zeit zwischen 8 Uhr und 17 Uhr streifte ein unbekannter Fahrzeuglenker vermutlich beim rückwärts Ausparken einen auf dem Parkplatz vor einer Apotheke in der Mariabrunnstraße abgestellten Opel Corsa. Der dadurch verursachte Schaden beträgt etwa 1500 EUR. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Festgestellten Spuren zufolge dürfte das Verursacherfahrzeug schwarz lackiert sein. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 07543/93160.

Überlingen

Möglicher Einbruch

Ein unbekannter Täter schlug in der vergangenen Nacht in Zeitraum zwischen 20 Uhr und 3 Uhr die Scheibe eines Kiosks in der Wiestorstraße ein. Ob er dann tatsächlich ins Innere des Raumes gelangte und ob Gegenstände entwendet wurden, muss noch geklärt werden. Das Polizeirevier Überlingen bittet Personen, denen in diesem Zusammenhang Verdächtiges aufgefallen ist oder die Hinweise zum Täter geben können, sich unter Telefon 07551/8040 zu melden.

Überlingen

Falsche Polizeibeamte

Mindestens 25 Anrufe falscher Polizeibeamter wurden dem Polizeirevier Überlingen am Donnerstagnachmittag und -abend angezeigt. In allen Fällen gaben sich die unbekannten Anrufer als Kriminalbeamte aus und erzählten die bekannte Geschichte einer Einbrecherbande, die in der Nachbarschaft festgenommen worden sei. Da weitere Täter flüchtig sein, würde man sich nun Sorgen um das Hab und Gut der Angerufenen machen und wolle zum Schutz die Wertsachen in amtliche Verwahrung nehmen. In allen der Polizei bislang bekannt gewordenen Fällen erkannten die Angerufenen die Betrugsabsicht und beendeten das Gespräch, sodass bisher kein finanzieller Schaden eintrat. Informationen zu den verschiedenen Formen des sogenannten Callcenter-Betrugs sowie Tipps, wie man sich vor finanziellen Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Außerdem bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter dem Motto "Vorsicht Abzocke" Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs an. Die 60-minütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei kostenfrei buchen: Tel. 0751/803-1042, Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de.

Überlingen-Andelshofen

Verkehrsunfall

Drei Leichtverletzte und einen Gesamtsachschaden von etwa 15.000 EUR forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen kurz vor 8 Uhr im Reuteweg. Eine 47-jährige Pkw-Lenkerin befuhr den Reuteweg aus Richtung B 31n kommend und wollte an der abknickenden Vorfahrt geradeaus in Richtung Bambergen weiterfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer aus Richtung "Zum Postbühl" kommenden und der abknickenden Vorfahrt in entgegengesetzter Richtung folgenden 37-jährigen Autofahrerin. Durch den folgenden Zusammenstoß wurden sowohl die beiden Fahrerinnen als auch eine im Fahrzeug der 47-Jährigen mitfahrende 18-Jährige leicht verletzt. Aufgrund des zunächst unklaren Meldebildes waren neben drei Rettungswagen auch der Rettungshubschrauber sowie die Freiwillige Feuerwehr Überlingen mit drei Fahrzeugen zur Unfallstelle alarmiert worden. Beide beteiligten Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Uhldingen-Mühlhofen

Nach Unfall davongefahren

Durch einen Zeugen wo wurde am Donnerstagabend gegen 18 Uhr beobachtet, wie ein Pkw-Lenker beim Einparken vor einem Geldinstitut in der Aachstraße einen links neben ihm geparkten Wagen touchierte. Hierdurch verursachte der Mann einen Schaden von etwa 2000 EUR. Obwohl er vom Zeugen auf den Unfall angesprochen wurde, begab er sich zunächst in die Bankfiliale und fuhr anschließend davon, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Verursacher konnte später von der Polizei ausfindig gemacht werden. Er wird sich nun strafrechtlich wegen Verkehrsunfallflucht zu verantworten haben.

Hagnau

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 6500 EUR entstand bei einem Verkehrsunfall am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr in der Hauptstraße. Eine 28-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Straße "In der Bitze" nach links in die Hauptstraße einbiegen. Durch das Blaulicht eines in der Nähe befindlichen Einsatzfahrzeugs abgelenkt, übersah die Frau den auf der Hauptstraße fahrenden und vorfahrtsberechtigten Pkw eines 35-Jährigen. Durch die folgende Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Verletzt wurde niemand.

Salem-Mimmenhausen

Verkehrsunfall

Eine Leichtverletzte sowie einen Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 22.500 EUR forderte ein Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 201 in Höhe des Bifangweihers. Eine 20-jährige Pkw-Lenkerin wollte vom Wanderparkplatz am Weiher nach rechts in die L 201 einbiegen. Hierbei übersah sie einen aus Richtung Mühlhofen kommenden und vorfahrtsberechtigten 51-jährigen Autofahrer, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte. Durch die folgende Kollision wurde die 20-Jährige leicht verletzt. Der Wagen des 51-Jährigen kam nach rechts von der Fahrbahn ab und nach etwa 180 Metern im Straßengraben zum Stehen. Die Frau wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide beteiligten Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Salem-Neufrach

Verkehrsunfall

Schwere Verletzungen zog sich ein 26-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 14 Uhr auf dem landwirtschaftlichen Weg parallel der Bahnlinie zwischen Bermatingen und Neufrach zu. Der Radler fuhr im Bereich der Bahnunterführung zur Abzweigung nach Mittelstenweiler zu schnell in eine unübersichtliche Kurve in Richtung Neufrach und übersah dabei einen ordnungsgemäß auf dem Weg entgegenkommenden Lkw. Der 26-Jährige kollidierte mit der linken Seite des Lastwagens und stürzte in den Grünstreifen. Da er keinen Fahrradhelm trug, wurde er schwer am Kopf und im Gesicht verletzt. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

