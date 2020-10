Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Deutliche Anzeichen für Alkoholeinwirkung wies ein 24-jähriger Pkw-Lenker auf, der einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Friedrichshafen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Allmannsweilerstraße aufgefallen war. Nach einem positiven Alkoholtest, der einen Wert von deutlich über 1,1 Promille ergab, wurde im Krankenhaus Friedrichshafen die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Der Fahrer muss nun mit einer Strafanzeige und einem längerfristigen Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Friedrichshafen

Betrunken auf E-Scooter unterwegs

Ein abruptes Ende nahm in der Nacht auf Donnerstag, gegen 02:15 Uhr, die Fahrt eines 24-Jährigen sowie dessen 21-jährigen Begleiters auf einem E-Scooter in der Ailinger Straße/ Ecke Löwentaler Straße. Der 24-jährige Lenker des E-Scooters wies bei einer Verkehrskontrolle durch Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen einen Atemalkoholwert von deutlich über 2,0 Promille auf. Als ihm die Konsequenzen seiner Fahrt aufgezeigt wurden, kippte die Stimmung der beiden Männer und mündete in Aggressivität und dem Äußern diverser Beleidigungen gegenüber den Beamten. Der 24-Jährige, bei dem die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus veranlasst wurde, hat sich nun neben einer Trunkenheitsfahrt auch, sowie sein Begleiter, wegen Beleidigung zu verantworten.

Friedrichshafen

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch beschädigten bislang unbekannte Täter die Zufahrtsschranke zum Bodenseecenter so, dass die Schranke an einer Stelle auseinanderbrach. Der Sachschaden wird auf zirka 1000 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise werden beim Polizeirevier Friedrichshafen unter der Tel.: 07541 7010 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Unsittliches Benehmen

Einen unangenehmen Start in den Morgen dürften Kunden sowie Angestellte einer Bäckereifiliale am vergangenen Mittwoch gegen 07:00 Uhr in der Meersburger Straße erlebt haben, als ein alkoholisierter 37-Jähriger die Filiale betrat und sich einen Kaffee bestellte. Anstatt diesen zu trinken, warf er das Heißgetränk nämlich auf den Boden, schrie lautstark umher und ließ sich nicht mehr beruhigen. Das Verhalten des 37-Jährigen konnte letztlich nur durch hinzugerufene Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen unterbunden werden. Der Mann wurde von den Polizisten angezeigt und hat nun mit einem Bußgeld zu rechnen.

Schnetzenhausen

Fahrzeuglenker unter Drogenbeeinflussung

Unter deutlichem Einfluss von Drogen stand ein 21-jähriger Pkw-Lenker, der am Mittwochabend gegen 20:30 Uhr auf dem Verbindungsweg Heiseloch/ Buchholz von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Nach der Veranlassung einer Blutentnahme im Krankenhaus, wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Neben einem empfindlichen Bußgeld hat der 21-Jährige auch mit einem Fahrverbot zu rechnen.

Meckenbeuren

Durch Fehler beim Ausparken Fahrradfahrer verletzt

Nochmal glimpflich ausgegangen ist eine Kollision zwischen einem 72-jährigen Pkw-Lenker und einem 31-jährigen Fahrradfahrer, die sich am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr in der Otto-Lilienthal-Straße ereignete. Der Pkw-Lenker fuhr beim Ausparken auf die Otto-Lilienthal-Straße und übersah hierbei einen dort fahrenden Fahrradfahrer, der durch den Zusammenstoß stürzte und sich mehrere Schürfwunden zuzog. Es entstand ein Gesamtschaden von zirka 1000 Euro.

Meckenbeuren Reute

Illegale Müllablagerung

Eine aufmerksame Zeugin konnte am vergangenen Montagabend auf dem Kundenparkplatz einer Supermarktfiliale in der Hauptstraße beobachten, wie sich bislang unbekannte Personen ihres Hausrats sowie offensichtlichen Mülls entledigten. Es konnten sowohl beschädigte Möbelstücke als auch eine größere Menge Plastikmüll, verteilt über eine Fläche von zirka 5-10 Quadratmeter, festgestellt werden. Dank der Zeugin, die den Vorfall genau beobachtete, konnten die Beamten des Polizeipostens Meckenbeuren die Ermittlungen gegen die Umweltsünder aufnehmen.

Überlingen

Unfallflucht- Zeugen gesucht

Am Mittwochnachmittag zwischen 16 und 17 Uhr wurde ein 90-jähriger Mann Opfer einer Unfallflucht, nachdem er seinen Leihwagen auf dem Parkplatz einer Bäckerei in der Lippertsreuter Straße geparkt hatte. Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker verursachte an diesem einen Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro, indem er die Beifahrertüre sowie den Schweller des Autos beschädigte. Anschließend entfernte er sich unerkannt von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Überlingen erbittet sachdienliche Hinweise unter der Tel.: 07551 8040.

Bermatingen

Gelegenheit macht Diebe

Nicht schlecht dürfte ein 71-jähriger Zeitungsausträger in den frühen Morgenstunden am heutigen Donnerstag gestaunt haben, als er seinen weißen Pkw im Rahmen seiner Tätigkeit in der Kehlhofstraße abstellte und hierbei den Zündschlüssel stecken sowie die Fahrertüre offenstehen ließ. Nachdem sich der 71-Jährige zirka 15 Meter von seinem Auto entfernt hatte, wurde er von einer bislang unbekannten Frau angesprochen und um eine Mitfahrgelegenheit gebeten. Als der Mann die Bitte verneinte, stieg die Unbekannte kurzerhand in den Pkw des 71-Jährigen und fuhr mit quietschenden Reifen davon. Etwa 20 Minuten später meldete ein Zeuge der Polizei, dass er beobachten konnte, wie die Fahrerin eines weißen Pkw in der Colsmanstraße/ Ecke Keplerstraße in Friedrichshafen auf eine Verkehrsinsel fuhr und anschließend zu Fuß in Richtung einer dortigen Unterführung flüchtete. Trotz sofort eingeleiteter intensiver Fahndung der Polizei, konnte die Unbekannte bislang nicht ausfindig gemacht werden. Laut Zeugenbeschreibung handelt es sich um eine zirka 165- 170 cm große Frau zwischen 35 und 40 Jahren mit dunklen, schulterlangen Haaren. Zum Tatzeitpunkt war sie dunkel gekleidet und wirkte alkoholisiert. Sie sprach zudem gebrochen Deutsch. Sachdienliche Hinweise zu der Frau werden vom Polizeiposten Markdorf unter der Tel.: 07544/ 96200 entgegengenommen.

Meckenbeuren

Lkw verliert Steine - Pkw beschädigt

Gleich mehrere Steine verlor am Mittwoch gegen 13.30 Uhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer auf der B 467 Höhe Liebenau. Die Steine fielen auf die Frontscheibe einer 33-jährigen BMW-Lenkerin, die hinter dem Lkw fuhr. An dem Glas entstand hierdurch ein Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Der 57-Jährige bemerkte das Herabfallen der Steine nicht und fuhr unverändert weiter. Die Polizei konnte ihn jedoch anhand des Kennzeichens ermitteln. Er muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell