Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Sachbeschädigung an Kfz

Im Zeitraum zwischen Montag, 17 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen auf einem Privatstellplatz in der Sutorstraße abgestellten schwarzen Mazda. Der Unbekannte ging einmal komplett um das Fahrzeug herum und zog in nahezu allen Karosserieteilen mit einem spitzen Gegenstand tiefe Kratzer in den Lack. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung an Kfz und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher unter Tel. 07571/104-0.

Sigmaringendorf

Fahrradfahrer kollidiert mit Rehkitz

Schwer verletzt wurde ein 59-jähriger Mountainbikefahrer am frühen Donnerstagmorgen gegen 5.30 Uhr auf dem Brandweg. Der Mann befuhr die Strecke von Josefslust kommend in Richtung Sigmaringendorf, als plötzlich ein Rehkitz den Waldweg querte. Auf dem abschüssigen Fahrbahnabschnitt konnte der 59-Jährige nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte daraufhin mit dem Tier. Hierdurch kam er zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Er musste nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Das Kitz wurde bei dem Zusammenstoß ebenfalls schwer verletzt und musste schließlich vor Ort von seinen Leiden erlöst werden.

Meßkirch

Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag gegen 12.15 Uhr in der Stockacher Straße. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin wollte von der Stockacher Straße nach rechts in die bevorrechtigte Abraham-a-Sancta-Clara-Straße abbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines 52-jährigen Autofahrers. Bei der folgenden Kollision wurden beide Fahrzeuge beschädigt, verletzt wurde niemand.

Inzigkofen

Betrugsversuch

Ein 58-jähriger Mann erhielt am Mittwochvormittag den Anruf einer angeblichen Lottogesellschaft, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er knapp 40.000 Euro gewonnen hätte. Zur Gewinnauszahlung müsse er jedoch vorab Bearbeitungsgebühren von 900 Euro in Form von Bitcoin-Karten entrichten. Nachdem dem 58-Jährigen in einem folgenden Telefonat Zweifel an der Richtigkeit des Vorgehens kamen, wandte er sich glücklicherweise noch vor einer Transaktion an die Polizei, welche den Mann über den Betrugsversuch aufklären konnte. Ein finanzieller Schaden entstand somit nicht. Informationen zu den verschiedenen Formen des sogenannten Callcenter-Betrugs und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf den Seiten der Polizeilichen Kriminalprävention unter www.polizei-beratung.de. Außerdem bietet das Referat Prävention des Polizeipräsidiums Ravensburg unter dem Motto "Vorsicht Abzocke" kostenfreie Präventionsveranstaltungen für Seniorinnen und Senioren an. Die sechzigminütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen unter folgenden Erreichbarkeiten bei der Polizei buchen: Email: ravensburg.pp.praevention@polizei.bwl.de oder Telefon: 0751/803-1042.

Hettingen

Verkehrsunfall

Mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam der 27-jährige Lenker eines Pkw am Dienstagnachmittag gegen 16 Uhr auf der B 32 zwischen Hettingen und Gammertingen im Bereich einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Daraufhin kollidierte er zunächst mit einer Warnbake und einem kleineren Baum, woraufhin sein Fahrzeug umkippte und auf dem Dach zum Liegen kam. Durch den Unfall wurde der 27-Jährige leicht verletzt und nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw und den Verkehrseinrichtungen entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 5.500 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden.

Bad Saulgau-Moosheim

Verkehrsunfall

Einen großen Schutzengel hatte ein zweijähriges Kind bei einem Verkehrsunfall am heutigen Vormittag gegen 9 Uhr in Moosheim. Eine 35-jährige Pkw-Lenkerin fuhr rückwärts aus einer Hofeinfahrt aus. Dabei bemerkte die Frau nicht, dass sich das Kind unbemerkt hinter das Fahrzeug begeben hatte. Es wurde vom Pkw umgestoßen und kam unter dem Fahrzeug zum Liegen, ohne dass es von den Rädern berührt wurde. Aufgrund des zunächst unklaren Meldebildes wurde der Notarzt mittels Rettungshubschrauber eingeflogen. Nach der Erstversorgung am Unfallort wurde das Zweijährige vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik geflogen, dürfte nach bisherigen Erkenntnissen aber eher leicht verletzt worden sein.

Ostrach

Wildunfall

Schwer beschädigt wurde der Pkw eines 24-Jährigen bei einem Wildunfall am frühen Donnerstagmorgen gegen 4.30 Uhr auf der L 280 zwischen Bolstern und Tafertsweiler. Vor dem Fahrzeug hatte eine aus mehreren Tieren bestehende Wildschweinrotte die Fahrbahn überquert. Eines der Tiere wurde von dem Pkw erfasst und getötet. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6.000 Euro.

Mengen

Unter Alkoholeinwirkung Unfall verursacht

Deutlich unter Alkoholeinwirkung stand ein 33-jähriger Pkw-Lenker, der am Mittwochabend gegen 21.45 Uhr in der Elsässer Straße einen Verkehrsunfall verursacht hat. Der Mann wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Firmengeländes abbiegen und holte dabei zu weit aus, sodass er mit seinem Pkw mit einer am linken Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten Sattelzugmaschine kollidierte. Hierbei entstand an beiden Fahrzeugen ein Gesamtsachschaden von etwa 7.000 Euro. Im Rahmen der polizeilichen Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 33-Jährigen deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung fest. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von etwa 1,8 Promille. Dem Mann wurde daraufhin in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein einbehalten. Eine Strafanzeige folgt.

Mengen

Geschwindigkeitskontrollen

Beamte der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen führten am Mittwoch im Zeitraum von 12.15 bis 15.45 Uhr auf der B 32 zwischen Scheer und Herbertingen eine stationäre Geschwindigkeitsmessung durch. Auf dem Streckenabschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf 100 km/h für Pkw und 60 km/h für Lkw begrenzt. Im Kontrollzeitraum passierten insgesamt etwa 1140 Fahrzeuge die Lichtschranke, von denen 34 zu schnell unterwegs waren. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Pkw, der nach Toleranzabzug mit einer Geschwindigkeit von 133 km/h gemessen wurde.

Pfullendorf

Ladendiebstahl

Beim Ladendiebstahl ertappt wurde ein 35-Jähriger am Dienstagabend in einem Lebensmitteldiscounter in der Schulstraße. Eine Angestellte beobachtete, wie der Mann einen Gegenstand hinten in den Hosenbund steckte und an der Kasse lediglich einige wenige Artikel bezahlte. Auf den Diebstahlsverdacht angesprochen, händigte der 35-Jährige zunächst ein Pack Kaffee sowie zwei Tafeln Schokolade aus. Daraufhin wurde die Polizei hinzugerufen. Im Rahmen der folgenden Personendurchsuchung wurden bei ihm weitere zwei Pack Kaffee, 18 Stück Süßigkeiten sowie zwölf Nagellacke in einem Gesamtwert von etwa 65 Euro aufgefunden, die ebenfalls entwendet worden waren. Außerdem wurden bei der Nachschau in seinem Pkw noch weitere Süßigkeiten in größeren Mengen festgestellt, deren Herkunft ebenfalls zweifelhaft ist und im Rahmen der polizeilichen Ermittlungen noch geklärt werden muss. Der 35-Jährige gelangt zur Anzeige.

Krauchenwies

Anhänger überladen

Deutlich überladen war ein mit Sand beladener Einachsanhänger, der am Mittwochnachmittag gegen 13.30 Uhr hinter einem Pkw auf der L 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies gezogen wurde. Das Gespann war einer Streife der Verkehrsdienst-Außenstelle Sigmaringen aufgefallen. Bei einer anschließenden Wiegung wurde eine tatsächliche Gesamtmasse des Anhängers von 1.400 kg ermittelt. Bei einer zulässigen Gesamtmasse von 750 kg war der Anhänger somit um 650 kg bzw. 86 Prozent überladen. Der 55-jährige Fahrer musste das Gespann bis zur zulässigen Gesamtmasse entladen und durfte dann seine Fahrt fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Bußgeld von 235 Euro zuzüglich Gebühren sowie ein Punkt in Flensburg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Oliver Weißflog

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell