Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Hoher Sachschaden bei missglücktem Spurwechsel

Sachschaden von mindestens 24.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr auf der Messestraße. Ein 47-jähriger Pkw-Lenker befuhr den linken Fahrstreifen der zweispurigen Messestraße in Richtung Friedrichshafen und übersah beim Spurwechsel nach rechts einen dort in gleiche Richtung fahrenden 31-jährigen Pkw-Lenker, wodurch es zu einer Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Hierdurch geriet der Pkw des 31-Jährigen ins Schleudern und prallte gegen den Pkw einer 51-Jährigen, die sich zum Unfallzeitpunkt auf der linken Spur befand. Obwohl keine augenscheinlichen Verletzungen bei den Beteiligten vorlagen, wurden der 31-jährige Lenker, dessen 23-jähriger Beifahrer sowie die 51-jährige Lenkerin vorsorglich ins Klinikum Friedrichshafen gebracht. Der 47-Jährige blieb unverletzt. Alle drei Fahrzeuge waren aufgrund der Beschädigungen nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Betrunkener Autofahrer

Unter deutlichem Alkoholeinfluss stand ein 62-jähriger Pkw-Lenker, der einer Streifenwagenbesatzung in der Albrechtstraße am Dienstagabend gegen 21:00 Uhr aufgrund seiner unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille, weshalb im Anschluss eine Blutentnahme im Klinikum Friedrichshafen veranlasst wurde. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige und einem längerfristigen Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen.

Friedrichshafen

Diebstahl mehrere Schulrucksäcke

Gleich sechs Schüler des Karl-Maybach-Gymnasiums im Alter von 16 bis 17 Jahren wurden am Dienstagmittag gegen 14:45 Uhr Opfer eines Diebstahls. Unbekannte Täter hatten aus Ablagefächern sechs Schulrucksäcke samt Inhalt entwendet. Bislang konnten zwei der Rucksäcke in einem Gebüsch in Richtung des Riedleparks, etwa 100 Meter von der Schule entfernt, aufgefunden werden. In den Rucksäcken befinden sich hauptsächlich Schulutensilien sowie die der Schule gehörende Taschenrechner "WTR". Wegen des Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen, Hinweise werden unter Tel. 07541/ 7010 erbeten.

Friedrichshafen

Vorfahrt missachtet- Fahrradfahrer leicht verletzt

Da eine 19-jährige Pkw-Lenkerin am vergangenen Montagabend gegen 18:00 Uhr beim Einfahren in den Kreisverkehr Flugplatzstraße/ Barbarossastraße einen dort zu weit links fahrenden 55-jährigen Fahrradfahrer übersah, verursachte sie einen Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrradfahrer durch einen Sturz auf seinen Hinterkopf leichte Verletzungen im Kopf- und Nackenbereich zuzog.

Friedrichshafen

Unfallflucht geklärt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass sich eine am Dienstagmorgen gegen 09:00 Uhr begangene Unfallflucht in der Charlottenstraße schnell aufklären ließ. Der 80-jährige Unfallverursacher stieß bei einem Einparkversuch gegen ein bereits dort geparktes Fahrzeug und verursachte an diesem Sachschaden in unbekannter Höhe. Der Zeuge konnte den Verkehrsunfall sowie das Davonfahren des Verursachers in eine nahegelegene Tiefgarage beobachten, weshalb er die Polizei verständigte. Am Pkw des 80-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

Friedrichshafen

Computerbetrug durch falschen Microsoft-Support

Nach vorausgegangener über Nacht gestarteten und am Folgetag fortdauernden Installation des Betriebssystems Windows 10 durch den 45-jährigen Geschädigten auf seinem Rechner, meldete sich am vergangenen Samstag ein angeblicher Microsoftmitarbeiter fernmündlich beim Geschädigten, um diesen bei der Installation zu unterstützen. Laut des Mitarbeiters seien bei der Installation insgesamt fünf Backups notwendig, um die Sicherheit von Windows zu steigern. Hierzu gewährte der Geschädigte dem Unbekannten über einen sogenannten Teamviewer schließlich Zugriff auf seinen PC. Der unbekannte Täter führte aus, dass zur Installation mehrere Testüberweisungen an Microsoft nötig seien, welche jedoch sofort zurücküberwiesen würden. Nachdem der Geschädigte insgesamt 16 Testüberweisungen und somit einen Gesamtbetrag von über 1800 Euro überwiesen hatte, überkam ihn ein ungutes Gefühl, weshalb er das Gespräch beendete und sich bei Microsoft meldete. Hier erfuhr er schließlich, dass er Opfer eines Betrügers wurde.

Überlingen

Durch waghalsiges Fahrmanöver Verkehrsteilnehmer gefährdet

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Überlingen gegen einen Mercedes-Fahrer, der am 02.10.2020 gegen 18:30 Uhr im vierspurigen Bereich der B31 von Goldbach in Fahrtrichtung Überlingen durch ein gefährliches Verkehrsmanöver auffiel. Zunächst fuhr der Mercedes-Fahrer auf der linken Fahrspur und nötigte hierbei einen vor ihm fahrenden 61-jährigen Pkw-Lenker durch dichtes Auffahren und mehrfaches Betätigen der Lichthupe, welcher zu diesem Zeitpunkt einen auf der rechten Fahrspur fahrenden 60-jährigen Pkw-Lenker ordnungsgemäß überholte. Beim anschließenden Fahrstreifenwechsel des Mercedes-Fahrers nach rechts, scherte dieser so knapp vor dem dort fahrenden 60-jährigen Pkw-Lenker ein, dass dieser nur durch starkes Abbremsen eine Kollision mit ihm vermeiden konnte. Der Mercedes-Fahrer überholte den immer noch auf der linken Fahrspur befindlichen 61-jährigen Pkw-Lenker schließlich rechts und setzte seine Fahrt in Richtung Friedrichshafen fort.

Überlingen

Einbruch in Gaststätten

Gleich zweimal schlug ein bislang unbekannter Einbrecher zwischen vergangenem Sonntag und Dienstag zu und entwendete aus zwei Gaststätten mehrere hundert Euro Bargeld. Zunächst gelang es dem unbekannten Täter über ein Fenster im Erdgeschoss gewaltsam in den Schankraum einer Gaststätte in Salem Mimmenhausen einzudringen und diesen zu durchsuchen. In einer Gaststätte in Frickingen drang der Täter über eine mutwillig aufgebrochene Tür in das Lokal ein und durchsuchte auch hier die Räumlichkeiten. Personen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Unfallflucht

In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte ein unbekannter Fahrzeug-Lenker in der Kirchfeldstraße in Owingen einen Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro an einem dort geparkten Pkw Mercedes. Nachdem der Unbekannte beide Türen der Fahrerseite beschädigt hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551/8040, in Verbindung zu setzen.

Überlingen

Vorfahrt missachtet- 9000 Euro Sachschaden

Weil eine 56-jährige Pkw-Lenkerin am Dienstagmorgen gegen 08:00 Uhr an der Einmündung Nußdorferstraße/ Gengoldshauser Straße nach links abbiegen wollte und hierbei eine von links kommende und vorfahrtsberechtigte 27-jährige Pkw-Lenkerin übersah, kam es zu einer Kollision. Während die beiden Pkw-Lenkerinnen unverletzt blieben, entstand an den Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 9000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden.

