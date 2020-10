PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Alkoholisierter Mann belästigt Kunden

Mehrere Kunden hat ein Mann am Dienstagabend kurz vor 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in der Georg-Zimmer-Straße angesprochen und versucht, in deren Auto zu gelangen. Der stark alkoholisierte 30-Jährige wollte nach Inzigkofen gebracht werden und schreckte bei seiner Forderung auch nicht davor zurück, gegen Autoscheiben zu schlagen und Türen zu öffnen. Eine gerufene Polizeistreife fesselte den Mann wegen seines aggressiven Verhaltens mit Handschließen und verbrachte ihn letztendlich zu seiner Wohnanschrift. Die Kosten für die Fahrt wird er nun begleichen müssen. Außerdem steht eine Anzeige wegen Sachbeschädigung an einem Pkw im Raum.

Sigmaringen

Seniorin auf Bundesstraße

Eine betagte Frau, die auf der Fahrbahn der Bundesstraße zwischen dem Nollhof und Sigmaringen unterwegs war, meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer am Dienstagnachmittag über Notruf. Eine Polizeistreife fand die 82 Jahre alte Frau nach sofortiger Anfahrt im Graben liegend. Sie war am Fahrbahnrand gestürzt und hatte sich dabei im Gesichtsbereich verletzt. Aufmerksame Verkehrsteilnehmer kümmerten sich um sie. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die 82-Jährige zur Untersuchung in ein Krankenhaus.

Sigmaringen

Dachrinnen beschädigt

In der Zeit zwischen Donnerstag und Samstag hat ein Unbekannter in der Antonstraße an mehreren Häusern Dachrinnen demoliert. Insgesamt vier Rinnen dellte der Täter an mehreren Stellen ein und verursachte so einen Schaden von etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen Sachbeschädigung. Personen, die im Tatzeitraum Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/ 104-0 zu melden.

Sigmaringen

Falsche Stromzählerableser unterwegs

Ein Unbekannter, der vorgab, den Stromzähler ablesen zu wollen, hat sich am Dienstagabend gegen 18 Uhr auf betrügerischer Weise Zutritt zu einem Wohnhaus in der Hohenstaufenstraße erschlichen. Der Unbekannte nutzte die Gutgläubigkeit einer älteren Bewohnerin aus, die ihn in den Keller eines Wohnhauses ließ. Dort stellte er nach kurzer Verweildauer lediglich den Strom ab und suchte dann das Weite. Da derzeit davon ausgegangen werden muss, dass der Unbekannte das Wohnhaus ausspähte, mahnt die Polizei aktuell zu Vorsicht.

Sigmaringen

Fahrer unter Drogeneinfluss

Zu einer Blutentnahme musste ein 20-Jähriger am Dienstagabend eine Polizeistreife begleiten, nachdem sich der Verdacht ergab, dass er unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Der junge Fahrer wurde in der Schützenstraße von einer Polizeistreife kontrolliert, bei der die Beamten Anzeichen auf den Konsum von illegalen Substanzen feststellten. Ein Urintest des Mannes war positiv auf THC, weshalb die Beamten ihm eine Weiterfahrt untersagten.

Bad Saulgau

Wegen Ausweichmanöver verunfallt - Polizei sucht Flüchtigen

Da sie einem Pkw auf der Kreisstraße zwischen Fulgenstadt und Friedberg ausweichen musste, ist eine Autofahrerin am Dienstagmittag gegen einen Leitpfosten gefahren. Der entgegenkommende Pkw-Lenker war gegen 12.15 Uhr teils auf der Fahrspur der 19-Jährigen unterwegs, weshalb sie ihren VW von der Straße steuerte und letztendlich gegen den Leitpfosten prallte. Der Falschfahrer fuhr währenddessen in Richtung Friedberg davon, weshalb das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/ 482-0 zu melden.

Bad Saulgau

Autofahrer erfasst Fußgängerin

Schwere Verletzungen erlitt eine 59-jährige Fußgängerin am Dienstagvormittag kurz vor 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Paradiesstraße. Der 51-jährige Lenker eines Opel war von der Badstraße kommend in Richtung Sießener Straße gefahren und in Höhe des Einkaufmarkts Feneberg mit mäßiger Geschwindigkeit auf den dortigen Fußgängerüberweg zugefahren. Da die 59-Jährige davon ausging, dass der Autofahrer sie erkannt hatte, betrat sie die Fahrbahn. Als sie sich mitten auf der Straße befand, wurde sie vom Pkw des 51-Jährigen leicht erfasst. Bei ihrem anschließenden Sturz erlitt die Frau diverse Prellungen, konnte jedoch selbstständig einen Arzt aufsuchen.

Pfullendorf

Rollerfahrer mit Auto zusammengestoßen

Leicht verletzt hat sich ein Rollerfahrer, der am Dienstagnachmittag im Sonnenrain mit einem Pkw kollidiert ist. Der Zweiradlenker übersah beim Vorbeifahren an einem in Fahrtrichtung geparkten Auto den entgegenkommenden Audi. Bei dem frontalen Aufprall schleuderte der 63 Jahre alte Rollerfahrer auf die Motorhaube des Pkw und verletzte sich an der Hand. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

Pfullendorf

Unbekannte auf Einbruchstour

Ausschließlich auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht zum Dienstag in Pfullendorf unterwegs waren. Die unbekannten Täter, die bei ihren Einbrüchen in Firmengebäude in den Straßen "Äußeres Härle" und "Im Goldäcker" einen Sachschaden von etwa 1.000 Euro angerichtet haben, erbeuteten über 600 Euro Bargeld. In allen Fällen drangen die Einbrecher durch zuvor aufgehebelte Fenster, in einem Fall durch eine gewaltsam geöffnete Tür, in die Gebäude ein und durchsuchten die Büroräume nach Bargeld. Personen, denen in der fraglichen Nacht Verdächtiges im Bereich der beiden Straßen oder der näheren Umgebung aufgefallen ist oder die sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, in Verbindung zu setzen.

Herdwangen-Schönach

Auffahrunfall mit Verletzten

Im Einmündungsbereich des Gemeindeverbindungswegs zwischen Furtmühle und Großschönach in die Kreisstraße 8231 ist am Dienstagnachmittag um 16 Uhr eine Autofahrerin einer Vorrausfahrenden aufgefahren. Sie verletzte dabei die vor ihr fahrenden 56 Jahre alte Renault-Fahrerin leicht. Die beiden Fahrerinnen warteten hintereinander an der Einmündung, um in die Kreisstraße einfahren zu können. Da kein Verkehr kam, fuhr die 21-Jährige an, ohne auf das Einfahren der Renault-Fahrerin zu warten. Aufgrund der Verletzungen, welche die 56-Jährige bei der Kollision erlitt, musste sie in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden. An dem Renault und dem Audi der Verursacherin entstand ein Schaden von insgesamt etwa 7.500 Euro.

