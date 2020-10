Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Straßenverkehrsgefährdung - Zeugen gesucht

Neufra / Lkrs. Sigmaringen (ots)

Wie ein 39-jähriger Autofahrer bei einer Polizeidienststelle im Zollernalbkreis anzeigte, war er am vergangenen Mittwoch (30.09.2020) gegen 17 Uhr vom Lenker eines neongrünen Fiat Abarth 500 auf der L 448 gefährdet worden. Dieser hatte etwa 800 bis 900 Meter vor der Einmündung der K 8206 mehrere Fahrzeuge überholt, die in Richtung Neufra fuhren. Der entgegenkommende 39-Jährige musste deshalb mit seinem blauen Opel Astra eine Gefahrenbremsung durchführen und nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen, um eine Kollision auf seiner Fahrspur zu verhindern. Dabei saß sein Auto auf und es entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Der Überholer setzte anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Personen, die zur fraglichen Zeit den Überholvorgang des Fiat-Lenkers beobachtet haben oder Hinweise zu dessen Identität geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gammertingen, Tel. 07574/921687, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Markus Sauter

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell