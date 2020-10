Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Radfahrerin von Auto erfasst

Leichte Blessuren zog sich eine 21-jährige Radfahrerin am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Ziegelstraße zu. Die junge Frau hatte von der Straße nach links über den abgesenkten Bordstein auf den Gehweg fahren wollen, um diesen linksseitig in Richtung Zwergerstraße zu befahren, als gleichzeitig ein 54-Jähriger mit seinem SUV aus einem Grundstück in die Ziegelstraße einfuhr. Er touchierte dabei leicht die Radfahrerin, die dadurch zu Fall kam. Während der Schaden am Fahrrad gering ausfiel, beläuft sich dieser am Auto auf rund 1.500 Euro.

Ravensburg

Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Wie erst am Montag festgestellt wurde, hat ein unbekannter Täter vermutlich mit einer Luftdruckwaffe vergangene Woche die Geschwindigkeitsmessanlage in der Friedrichshafener Straße in Untereschach beschossen und dabei die Gläser beschädigt. Personen, die zwischen Mittwoch und Freitag Verdächtiges bei der Messanlage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, aufzunehmen.

Ravensburg

Gestürzte Rollerfahrerin

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Montagmorgen gegen 08.30 Uhr an der Kreuzung Weinbergstraße/Hirschgaben ereignete und bei dem eine 23-jährige Motorrollerfahrerin leicht verletzt wurde. Wie die Frau bei der Polizei anzeigte, hatte sie von der Weinbergstraße kommend die Kreuzung geradeaus überqueren wollen, als der Lenker eines blauen Pkw Kombi vom Hirschgraben kommend nicht an der Stoppstelle anhielt. Um eine Kollision zu verhindern, bremste die 23-Jährige stark ab und kam hierbei mit ihrem Motorroller zu Fall. Der Fahrer des blauen Kombi fuhr anschließend weiter, ohne sich um die gestürzte Frau zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben, insbesondere der Fahrer eines silberfarbenen Kombi, der hinter dem blauen Fahrzeug fuhr, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Eine bundesweite Gratis-Aktion einer Tankstellenkette hat am gestrigen Montag in Ravensburg zu empfindlichen Verkehrsstörungen geführt. Zwischen 13 und 14 Uhr staute sich der Verkehr über die Eywiesenstraße bis hin zum OBI und von der Gartenstraße bis zum Frauentor. ÖPNV und Rettungsdienste waren deswegen stark beeinträchtigt, teilweise kam der Verkehr total zum Erliegen. Nachdem die Stadt die Fortführung der Aktion untersagte, normalisierte sich der Verkehr wieder.

Weingarten

Polizei untersagt Weiterfahrt

Nicht mehr weiterfahren durfte ein 23-jähriger Pkw-Lenker, der am Montagabend gegen 19 Uhr von einer Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers in der Friedhofstraße überprüft wurde. Da die Beamten bei dem jungen Mann Anzeichen von Drogeneinwirkung feststellten, veranlassten sie einen Drogentest, der positiv auf THC reagierte. Für den 23-Jährigen war deshalb die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus fällig. Den Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg.

Weingarten

Auto gestreift

Vermutlich mit einem rotlackierten Auto hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag zwischen 10.10 Uhr und 11.30 Uhr einen auf dem Parkplatz beim Syrlincenter abgestellten Mazda CX5 auf der Fahrerseite gestreift und anschließend das Weite gesucht. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666.

Berg

Gegen Verkehrszeichen geprallt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Samstagabend gegen 21 Uhr auf der L 291 bei Berg begangen hat. Der Unbekannte war mit seinem Fahrzeug auf der Landesstraße von Bachmaier in Richtung Aichach gefahren und in einer Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte. Ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Bei dem Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen weinroten Kleinwagen. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, zu melden.

Bad Waldsee

Auto angefahren

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am Montagvormittag zwischen 10.15 Uhr und 10.45 Uhr gegen das Heck eines auf dem Bleicheparkplatz abgestellten Opel geprallt und anschließend davongefahren, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.500 Euro zu kümmern. Personen, die im fraglichen Zeitraum den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/4043-0, zu melden.

Achberg

Unter Drogeneinfluss gefahren

Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss haben Beamte des Polizeireviers Wangen in der Nacht zum heutigen Dienstag gegen 23.25 Uhr bei einem 35-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie in Achberg kontrollierten. Nach einem Drogentest, der positiv auf THC reagierte, veranlassten die Polizisten bei dem Pkw-Lenker, in dessen Fahrzeug sie nicht nur mehrere Gramm Cannabis, sondern auch ein Einhandmesser auffanden, im Krankenhaus die Entnahme einer Blutprobe und untersagten die Weiterfahrt des Mannes für die nächsten 24 Stunden. Der 35-Jährige hat sich nun wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahrens unter Drogeneinwirkung und wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten.

Wangen i.A.

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von rund 8.000 Euro ist am Montagnachmittag gegen 13.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Südring/Bregenzer Straße entstanden. Die 75-jährige Lenkerin eines Pkw war von der Bregenzer Straße kommend nach rechts in den Südring eingebogen und hatte hierbei den Vorrang eines aus Richtung Erzberger Straße kommenden 24-jährigen Autofahrers missachtet. Bei der Kollision der beiden Autos im Kreuzungsbereich wurden keine Personen verletzt.

Isny

Hilflose Person

Dank der Aufmerksamkeit einer Nachbarin, die schon mehrere Tage einen im gleichen Haus wohnenden 77-jährigen Mann nicht mehr gesehen hatte, konnte dieser am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr nach der Öffnung der Wohnungstür durch die Freiwillige Feuerwehr in einer hilflosen Lage vorgefunden werden. Der Mann, der ärztliche Hilfe benötigte, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

