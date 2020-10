Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Immenstaad

Randaliererin beschädigt Haustür und Fahrzeug

Eine eingeschlagene Haustür sowie eine beschädigte Scheibe an einem geparkten VW waren die Bilanz des Ausrasters einer 25-Jährigen. Am Dienstag gegen 2 Uhr hatten mehrere Anrufer der Polizei gemeldet, dass in einem Wohngebiet von Immenstaad eine Frau randaliere. Die Beamten konnten die junge Frau in einer Wohnung am Tatort antreffen, sie hatte sich inzwischen wieder beruhigt. Die 25-Jährige hatte im alkoholisierten Zustand die Hauseingangstüre sowie eine Fahrzeugscheibe mit bloßen Händen eingeschlagen. Sie musste im Anschluss zur Versorgung ihrer Wunden kurzfristig in eine Klinik eingeliefert werden. Auf die Frau kommt nun eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Tettnang

Unter Drogen Fahrzeug geführt

Deutliche Anzeichen von Betäubungsmitteleinfluss stellten Beamte des Polizeireviers Friedrichshafen am Montag gegen 23.30 Uhr bei einer 18-jährigen Mitsubishi-Lenkerin in Tettnang fest. Bei der Fahrzeugkontrolle fanden die Polizisten zudem auch eine geringe Menge an Betäubungsmitteln bei der jungen Autofahrerin. Auf die Frau kommt nun neben einem Bußgeld, Punkten in Flensburg und einem Fahrverbot auch eine Strafanzeige wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln zu.

Überlingen

Alarmanlage macht auf Einbruchsversuch aufmerksam

Einbruchspuren an einem Fenster stellten Beamte des Polizeireviers Überlingen am Montagabend gegen 21 Uhr fest, nachdem die Alarmanlage an einem Autohaus im Industriegebiet ausgelöst hatte. Ein bislang unbekannter Täter hatte versucht, über ein Fenster in die Geschäftsräume zu gelangen, ließ jedoch von seinem Vorhaben ab. In einem weiteren Autohaus im Industriegebiet Heiligenbreite versuchten zwei Männer bereits in der Nacht von Sonntag auf Montag, eine Glasschiebetür einzuwerfen. Die beiden Täter ließen dann jedoch von ihrem Vorhaben ab. Sachdienliche Hinweise zu beiden Einbruchsversuchen nimmt das Polizeirevier Überlingen unter 07551/8040 entgegen.

Friedrichshafen

Fremde Person in Wohnzimmer erwischt

Nicht schlecht staunte ein 59-Jähriger, als er am Montag gegen 20 Uhr einen fremden Mann in seinem Wohnzimmer beim Fernsehen antraf. Die hinzugezogene Polizei konnte den 31-Jährigen widerstandslos festnehmen. Den Beamten gegenüber gab der Mann an, über ein offenes Fenster in die Wohnung im Wohngebiet Oberhof geklettert zu sein. Nachdem der Mann weitere wirre Äußerungen von sich gab, wurde er in eine Fachklinik eingeliefert. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs zu.

Überlingen

Diebstahl aus Altkleidercontainer

Der Aufmerksamkeit eines Zeugen ist zu verdanken, dass der Diebstahl aus einem Altkleidercontainer kurz vor der Aufklärung steht. Der Mann hatte beobachtet, wie zwei Männer sich dem Container näherten und Säcke mit Altkleidern aus der Klappe entwendeten. Er konnte sich das ausländische Kennzeichen des schwarzen Opels notieren und die Polizei verständigen. Die zwei Täter fuhren jedoch vor Eintreffen der Beamten davon und konnten auch bei einer sofort eingeleiteten Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Ermittlungen der Polizei gegen die beiden Männer wegen Diebstahls dauern an.

Überlingen

Einbruchsversuch scheitert

Erfolglos verlief der Versuch eines bislang unbekannten Einbrechers, der sich im Zeitraum zwischen Sonntag und Montag Zutritt zu einem Vereinsheim im Reuteweg verschaffen wollte. Der Täter probierte mehrere Fensterläden aufzubrechen und scheiterte schließlich, ohne ins Gebäude zu gelangen. Einen ebenfalls auf dem Gelände abgestellten Container brach er schließlich auf, entwendete jedoch nichts. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Überlingen unter 07551/8040 entgegen.

Friedrichshafen

Gebäude beschmiert - Polizei bittet um Hinweise

Wie jetzt erst angezeigt wurde, beschmierte ein bislang unbekannter Täter bereits am vergangenen Wochenende ein Geschäftsgebäude in der Lindauer Straße. Mit einem Stift schrieb der Unbekannte unter anderem auf ein Fenster und die Hauswand folgende Schriftzeichen: "Zellers", "b/4 LFTG" und "LFTG". An dem Gebäude entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe. Sachdienliche Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Friedrichshafen unter 07541/7010 entgegen.

Markdorf

Einbrecher steigen in Schule ein

Rund 2000 Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Täter, die am vergangenen Wochenende in eine Schule in Markdorf einbrachen. Wie jetzt erst angezeigt wurde, gelangten die Einbrecher über das Dach und eine eingeschlagene Scheibe in das Schulgebäude. Dort traten sie mindestens vier Türen mit brachialer Gewalt ein, um in weitere Räume zu gelangen und diese zu durchsuchen. Erbeutet haben die Täter nach bisherigem Kenntnisstand nur Getränke. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Markdorf unter 07544/96200 entgegen.

Überlingen

Missglückter Abbiegevorgang führt zu Unfall

Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 8 Uhr in der Aufkircher Straße. Eine 18-jährige Renault-Fahrerin wollte von der dortigen abknickenden Vorfahrtsstraße nach links abbiegen und übersah dabei einen entgegenkommenden 63-Jährigen mit seinem Opel. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Verletzt wurde glücklicherweise keiner der Fahrzeuginsassen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge.

Überlingen

Diebe brechen in Praxis ein

Wie erst jetzt angezeigt wurde, brachen bislang unbekannte Täter bereits am vergangenen Wochenende in eine Arztpraxis in Überlingen ein. In der Praxis durchwühlten die Einbrecher alle Räume und entwendeten eine Bargeldkasse mit wenigen hundert Euro Inhalt. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Überlingen unter 07551/8040 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ravensburg

Daniela Baier

Telefon: 0751 803-1010

E-Mail: ravensburg.pp@polizei.bwl.de

https://www.polizei-ravensburg.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell