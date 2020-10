PP Ravensburg: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Nach Verdacht der Trunkenheitsfahrt in Ausnüchterungszelle

Letztendlich in Polizeigewahrsam genommen werden musste ein 39-Jähriger, der sich in der Nacht zum heutigen Dienstag im Bereich der Josefinenstraße wegen eines Beziehungsstreits derart betrunken hatte, dass er nicht mehr in der Lage war, sicher zu Fuß zu gehen. Da er zuvor Anwohner gestört hatte und der dringende Verdacht bestand, dass er mit seinem Pkw betrunken in die Josefinenstraße gefahren war, musste er zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde sein Führerschein einbehalten. Aufgrund seines Zustandes und wegen der Gefahr, dass es abermals zu Störungen in der Josefinenstraße kommen könnte, verbrachte der Mann den Rest der Nacht in einer Ausnüchterungszelle.

Bad Saulgau

Auto bei Fitnessstudio angefahren

Nach einem Unfall geflüchtet ist eine Fahrerin, die am Montagabend kurz vor 20.30 Uhr vor einem Fitnessstudio in der Moosheimer Straße einen geparkten Wagen angefahren hat. Die Fahrerin des silbergrauen Autos fuhr rückwärts aus einer Parklücke und streifte dabei den rückwärts eingeparkten Jeep, wodurch ein Schaden von etwa 500 Euro entstand. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht gegen die Frau. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07581/ 4820 erbeten.

Bad Saulgau

Mann in Polizeigewahrsam

Nachdem er am Montagmittag volltrunken vor einem Lebensmittelgeschäft in der Moosheimer Straße Kunden angepöbelt hatte, musste ein 38 Jahre alter Mann bis zum Folgetag in Polizeigewahrsam genommen werden. Der Mann war aufgrund seiner Alkoholisierung nicht mehr in der Lage, sich sicher zu bewegen, weshalb eine hinzugerufene Polizeistreife ihn letzten Endes nach einer ärztlichen Untersuchung im Krankenhaus in eine Ausnüchterungszelle brachte.

Bad Saulgau

Einbruch in Firmengebäude

Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Firmengebäude in der Herbertinger Straße eingestiegen. Die Einbrecher drangen über ein Fenster in das Gebäude ein, wo sie in einem Büro einen Tresor aufbrachen und daraus Bargeld entwendeten. Wegen des Einbruchs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, Hinweise werden unter Tel. 08581/ 482-0 erbeten.

Sauldorf

Katze angeschossen

Angeschossen wurde am Freitagabend eine Katze im Bereich "im Ehnried" in der Ortschaft Wasser. Das Tier war in der Zeit zwischen 19 Uhr und 21 Uhr im Freien unterwegs und kam im Anschluss mit stark blutenden Vorderläufen zurück zu seiner Besitzerin. Ein Gang zum Tierarzt brachte dann die Erkenntnis, dass die Katze von mehreren Schrotkugeln getroffen worden war und Knochenbrüche erlitten hatte. Der Polizeiposten Meßkirch, an den sich die Besitzerin zwischenzeitlich wandte, hat Ermittlungen nach dem unbekannten Täter eingeleitet.

Mengen

Mit Auto von Straße abgekommen

Mit einem Verkehrsschild kollidiert ist am Montagabend kurz vor 22 Uhr ein Autofahrer, der auf der Bundesstraße 311 bei Rulfingen von der Straße abkam. Der 47 Jahre alte Fahrer kam aus Richtung Krauchenwies, als er im Bereich von einer Linkskurve gegen das Verkehrsschild am rechten Straßenrand prallte. Er und sein Mitfahrer blieben unverletzt, an seinem VW Touran entstand ein Schaden von etwa 6.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Da zudem Betriebsstoffe ausliefen, war die Feuerwehr zum Abbinden der Flüssigkeiten und Säubern der Straße im Einsatz.

Inzighofen

Vorfahrt missachtet

Da sie einer Autofahrerin an der Einmündung der Vilsinger Straße in die Römerstraße die Vorfahrt nahm, hat die Lenkerin eines VW Tiguan am Montagmorgen kurz vor 9 Uhr einen Unfall verursacht. Die 67-Jährige wollte von der Vilsinger Straße nach links in die Römerstraße abbiegen und übersah dabei den auf der Römerstraße herannahenden VW Polo. Bei dem Zusammenstoß entstand insgesamt ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

