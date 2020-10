PP Ravensburg: Meldungen für den Bodenseekreis

Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen

Unfallflucht geklärt

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass eine Verkehrsunfallflucht, die am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr in der Sportplatzstraße begangen wurde, schnell geklärt werden konnte. Eine 23 Jahre alte Autofahrerin war beim Rückwärtsfahren gegen einen VW Golf gestoßen und verursachte dabei einen Schaden von etwa 400 Euro. Die Zeugin beobachtete den Unfall und das Davonfahren der jungen Fahrerin, weshalb sie die Polizei verständigte. Die 23-Jährige, die sich noch in der Probezeit befindet, muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Friedrichshafen

Pfefferspray gesprüht

Bei einer Auseinandersetzung in der Schanzstraße hat ein Beteiligter am frühen Sonntagmorgen um kurz vor 6 Uhr ein Pfefferspray eingesetzt. Der 39-Jährige war mit einem 29-jährigen Bekannten aneinandergeraten. Nach Aussage des 39-Jährigen habe der Jüngere versucht, ihn zu schlagen, weshalb er das Pfefferspray gegen ihn anwandte. Der Getroffene musste aufgrund des Kontakts mit dem Reizstoff von einer Krankenwagenbesatzung medizinisch versorgt werden. Wegen der Auseinandersetzung ermittelt nun der Polizeiposten Friedrichshafen-Altstadt.

Friedrichshafen

Mann zu Boden gestoßen

In der Ravensburger Straße hat ein 19-Jähriger am frühen Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr einen Mann zu Boden gestoßen. Der 19-Jährige war zu Fuß mit zwei Freunden unterwegs, als der Gruppe der 44 Jahre alte Mann entgegenkam. Aus ungeklärter Ursache kam es zwischen den Personen zum Streit, in dessen Verlauf es zu dem Stoß kam. Der 44-Jährige fiel dabei auf die Bierflasche, die er zu dem Zeitpunkt in der Hand hielt, und zerschnitt sich bei deren Zerbrechen beide Hände. Medizinisch behandeln lassen wollte er sich allerdings nicht. Alle Streitbeteiligten waren deutlich alkoholisiert.

Tettnang

Deutlich zu viel getrunken

Mit Alkohol am Steuer wurde am Sonntagmittag gegen 13.30 Uhr ein Autofahrer in der Wangener Straße aus dem Verkehr gezogen. Eine Polizeistreife kontrollierte den 57 Jahre alten Fahrer, da sein Opel durch laute Auspuffgeräusche auffiel. Während an dem Fahrzeug letztlich alles in Ordnung war,

ergab ein Atemalkoholtest dem Pkw-Lenker einen Wert von knapp 1,7 Promille. Die Folgen waren eine Blutentnahme im Krankenhaus und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste der Mann abgeben.

Tettnang

Angebranntes Essen ruft Feuerwehr auf den Plan

Die Freiwillige Feuerwehr Tettnang ist am Sonntagmorgen um 9.15 Uhr zu einem Brandalarm in die Narzissenstraße gerufen worden. In einer Asylbewerberunterkunft hat verbranntes Essen auf den Herd den Alarm ausgelöst. Zu Schaden kam es nicht. Nachdem die Wehrleute das verbrannte Essen beseitigt und gelüftet hatten, konnten sie wieder abrücken.

Kressbronn a. B.

Falsche Spendensammler unterwegs

In der Alemannenstraße waren gestern zwei Männer mit einer Spendendose unterwegs, die vorgaben, Geld für eine Hilfsorganisation zu sammeln. Mit einer Spendendose klopften sie an Haus- und Wohnungstüren. Da sie sich nicht ausweisen konnten, verständigte eine Anwohnerin die Polizei. Als die Männer die Polizeistreife erkannten, suchte der Mann mit der Spendendose das Weite. Sein 30 Jahre alter Komplize wurde von den Beamten gestellt. Der Polizeiposten Langenargen ermittelt nun wegen gewerbsmäßigem Sammlungsbetrug.

Überlingen

Maskenverweigerer im Zug

Eine sechsköpfige Personengruppe muss mit einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung rechnen, nachdem sie sich während einer Zugfahrt von Überlingen nach Stockach partout weigerten, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Die Gruppe im Alter zwischen 51 und 66 Jahren wurde von einer Zugbegleiterin angesprochen. Als sie diese aufforderte, eine Maske zu tragen, da sonst eine Mitfahrt nicht gestattet sei, weigerten sich die Personen. Die Konsequenz war, dass der Zug an der Haltestelle Therme stoppte und eine Polizeistreife gerufen wurde. Nach einer kurzen Verweildauer konnte der Zug planmäßig weiterfahren. Die betroffenen Personen, die bis auf eine Frau kein Attest für eine Befreiung zur Maskenpflicht vorzeigen konnten, wurden angezeigt.

Überlingen

Geschlagen und mit Messer bedroht

Mit Fäusten geschlagen, beleidigt und ein Messer gezückt hat ein Mann am frühen Sonntagmorgen in der Pfarrhofstraße. Der 22-Jährige war mit einer etwa gleichaltrigen Personengruppe aus nichtigem Anlass in Streit geraten. In dessen Verlauf schlug er zwei 20 und 22 Jahre alten Männern ins Gesicht. Weiter zog er ein Messer und bedrohte die Gruppe, bevor er mit einem Wagen flüchtete. Hinzugerufene Polizeistreifen stellten den Mann an dessen Wohnanschrift. Bei einer Durchsuchung seiner Wohnung nach dem Messer fanden die Beamten gleich mehrere augenscheinlich verbotene Stichwaffen, die vorerst beschlagnahmt wurden.

Überlingen

Unvermittelter Kopfstoß

Einen Kopfstoß von einem Fremden hat eine Frau bekommen, die am Samstagabend gegen 18.30 Uhr in der Münsterstraße auf Höhe der Sparkasse unterwegs war. Der Täter trat unvermittelt auf die 24-Jährige zu, stieß sie mit dem Kopf und entfernte sich wortlos. Der Angreifer soll etwa 30 bis 40 Jahre alt, 175 cm groß, schmal und unrasiert gewesen sein. Er trug dunkelblaue Oberbekleidung und eine Strickmütze. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 07551/ 804-0 erbeten.

Salem

Einbruch in Neufrach

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Freitag in einen Holzhandel in der Straße "In Oberwiesen" in Neufrach eingebrochen. Er hebelte ein Fenster auf und verschaffte sich Zutritt in das Betriebsgebäude, wo er aus einem Behältnis rund 100 Euro Bargeld und einen leeren Tresor mitnahm. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen des Einbruchs. Hinweise zur Tat oder den Täter werden unter Tel. 07541/ 701-0 erbeten.

Uhldingen-Mühlhofen

Diebe unterwegs

Mehrere Straßenschilder haben Diebe gestohlen, die in der Nacht zum Sonntag im Ortsteil Mühlhofen ihr Unwesen trieben. Die Unbekannten stahlen unter anderem ein "Vorfahrt gewähren"-Schild, das Schild eines Industriegebiets und das einer Gaststätte. In der Hallendorfer Straße fand eine Polizeistreife das entwendete Vorfahrtsschild wieder auf. Von wo es genau mitgenommen wurde, ist bislang nicht bekannt. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um dieselben Männer, die in der Nacht auch ein Fahrrad stehlen wollten, das in einem Carport im Starengässle abgestellt war. Der Besitzer entdeckte die beiden Männer dabei, wie sie das Rad aus dem Carport holten und davonfahren wollten. Als er die Täter ansprach, rannten sie davon und ließen das Zweirad zurück. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt nun wegen der Vorfälle.

Meersburg

Streit an Eisdiele

Mit dem Verkäufer einer Eisdiele in der Unterstadt ist ein 36 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag aneinandergeraten. Die Kinder des Mannes konnten sich beim Kauf von Eis nicht entscheiden, was dem Verkäufer wohl zu lange ging. Als er seinen Unmut darüber äußerte, kam es zum Streit zwischen dem Verkäufer und dem Kindsvater. Als der 36-Jährige anfing den Verkäufer zu filmen, schlug dieser ihm das Handy aus der Hand. Das Telefon erlitt beim Sturz auf die Straße leichte Beschädigungen. Das Polizeirevier Überlingen hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Owingen

An Kirchentür hantiert

Ein Unbekannter hat in der Zeit zwischen Samstagmorgen und Sonntagmorgen an einer Türe zur Sakristei der Kirche St. Mauritius manipuliert. Der Täter entfernte insgesamt vier Schrauben und verbog das Blech einer Schlossblende. In das Innere der Kirche gelangte er nicht. Das Polizeirevier Überlingen ermittelt wegen versuchtem Einbruch. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/ 804-0 zu melden.

