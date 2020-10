Polizeipräsidium Ravensburg

Sigmaringen

Diebstahl aus Wohnung

Einem perfiden Duo ist es am vergangenen Freitagnachmittag gelungen, eine 81-Jährige um Teile ihres Hab und Guts zu bringen. Die betagte Dame befand sich auf dem Heimweg, als plötzlich eine unbekannte ca. 50-jährige Frau mit ihrem vermeintlichen ca. 10-jährigen Sohn die Geschädigte an der Hand nahm und sie "Oma" nannte. Trotz gewisser Verunsicherung gelang es dem Duo, die Wohnung der 81-Jährigen zu betreten und sich dort in der gesamten Wohnung umzusehen. Als die beiden dann mehrfach um Geld baten, verweigerte die Seniorin, verbunden mit einem Hinweis auf ihre eigene ärmliche Situation, eine Herausgabe. Daraufhin entnahm die 50-Jährige verschiedene Kleidungsstücke aus dem Kleiderschrank und zog sich diese an. Sodann begab sich das Duo in die Küche, nahm eine dortige Einkaufstasche und packte diese mit Joghurt-Bechern und verschiedenen anderen Lebensmitteln voll. Hiernach ließ sich die 81-Jährige überreden, das Duo noch zu einer nahegelegenen Eisdiele zu begleiten. Auf deren Weg gipfelte die gesamte Handlung in einem Ansprechen eines weiteren betagten Herren, der ebenfalls mit dem Wort "Opa" angesprochen wurde und die drei schließlich zu der Eisdiele begleitete. Eine dortige Mitarbeiterin erkannte die Situation und verständigte ihr persönlich bekannte Angehörige, welche zu der Eisdiele kamen und die Senioren aus der unangenehmen Situation befreiten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, vor allem der bislang unbekannte vermutlich ebenfalls geschädigte ältere Herr, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, in Verbindung zu setzen.

Sigmaringen

Am Sonntagabend wurden auf der Fürst-Wilhelm-Straße mehrere Autofahrer von einem offensichtlich stark betrunkenen 31-Jährigen angehalten und um eine Mitfahrgelegenheit ersucht. Der 31-Jährige, der sich aufgrund seiner Alkoholisierung kaum auf den Beinen halten konnte, wurde von einer Streifenwagenbesatzung angetroffen und schließlich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung aufgenommen.

Leibertingen / Laiz / Inzigkofen

Bettler und Hausierer

Am Sonntagvormittag gingen bei der Polizei mehrere Hinweise ein, wonach Bettler im Bereich Sigmaringen an verschiedenen Haustüren klingeln und die Anwohner um Geld bitten würden. Durch die sofort entsandten Polizisten konnten die Personen angetroffen und des Platzes verwiesen werden. Zu strafbaren Handlungen kam es nach bisherigen Erkenntnissen nicht.

Bad Saulgau

Einbruch in metallverarbeitenden Betrieb

Über das vergangene Wochenende wurde ein metallverarbeitender Betrieb in der Herbertinger Straße von einem unbekannten Einbrecher heimgesucht. Auf bislang nicht geklärte Art und Weise drang der Unbekannte in die Räumlichkeiten des Betriebs ein und durchsuchte diese nach Bargeld. Letztlich gelang es ihm, mehrere hundert Euro zu entwenden. Zeugen, welche in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Volltrunkener muss bei Polizei übernachten

Ein bereits am Sonntagmittag mit rund 3,5 Promille stark betrunkener 38-jähriger Mann wurde durch Polizeibeamte der Polizei Bad Saulgau am Bahnhof angetroffen. Da sich der 38-Jährige nicht mehr selbstständig auf den Beinen halten konnte, wurde dieser zu seinem Schutz bis zur Ausnüchterung in einer Zelle der Polizei einquartiert.

Bad Saulgau

Randalierer am Waldkindergarten

Über das vergangene Wochenende kam es offenbar zu einem Gelage auf der Streuobstwiese neben dem Waldkindergarten. Die von einem Zeugen verständigte Polizei fand auf der Wiese verstreut neben Unrat und Müll auch Gartenmöbel des Waldkindergartens sowie zahlreiche leere und teils noch volle Flaschen mit Alkohol. Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 / 482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Unbekannter beschädigt Imbissstand

Bereits in der Freitagnacht hat ein unbekannter Täter die Glasscheibe eines Imbisses in der Bachstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Saulgau, Tel. 07581 / 482-0, zu melden.

Herbertingen

Fahrt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Saulgauer Straße in Mieterkingen stellten Beamte der Polizei Bad Saulgau am Sonntagmorgen bei einer 24-jährigen PKW-Lenkerin Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung fest. Ein freiwilliger Drogen-Vortest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizeibeamten. Der Test reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Eine Blutentnahme in einer örtlichen Klinik, die Untersagung der Weiterfahrt für 24 Stunden sowie eine Anzeige bei der Bußgeldstelle und ein daraus zu erwartendes hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot sind die Folge.

