Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Meßkirch / B311

Fahrzeuge stoßen frontal zusammen

Am Sonntagnachmittag, gegen 16:23 Uhr, befuhr der 53-jährige Lenker eines Opel Astra die B 311 aus Tuttlingen kommend in Fahrtrichtung Meßkirch. Kurz vor Meßkirch geriet der Fahrzeuglenker, nach Zeugenaussagen, auf die linke Spur und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Durch die Wucht des Anstoßes kamen beide Fahrzeuge von der Fahrbahn ab. Der Fahrer des Opels sowie dessen 48-jährige Beifahrerin wurden im Fahrzeug eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr Meßkirch befreit werden. Der Lenker des Opels sowie die 48-jährige Beifahrerin kamen schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in nahegelegene Krankenhäuser. Der 61-jährige Fahrer des Wohnmobils und dessen 61-jährige Beifahrerin kamen ebenfalls schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 20.000 Euro. Die B 311 war während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt.

