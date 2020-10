Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Ravensburg (ots)

Ostrach

Schlägerei unter Betrunkenen

Am Samstagmorgen um 07:00 Uhr gerieten zwei 39- und 35-jähriger Männer mit einem 30-jährigen Geschädigten, in einer Gaststätte in Hauptstraße, in Streit. Im Verlauf dieses Streits schlug der 39-jährige Täter mehrmals mit der Faust auf den Geschädigten ein und der 35-jährige Täter trat ihn mit dem Fuß, als er bereits am Boden lag. Noch vor Eintreffen der Polizei entfernten sich die Täter vom Tatort, konnten jedoch kurze Zeit später von den Beamten gestellt werden. Ein Alkoholtest ergab, dass alle Beteiligten nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss standen. Die beiden Täter erwartet nun eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Meßkirch

Unfall mit zwei Leichtverletzten und hohem Sachschaden

Am Samstag, gegen 11:05 Uhr, kam auf der L195, auf Höhe Walbertsweiler, der 36-jähriger Lenker eines BMW M3 nach rechts von der Fahrbahn ab und rutsche eine Böschung hinunter. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug nach einer Zeugenaussage 4-5 Mal. Grund für den Unfall war die nicht angepasste Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. Der Fahrzeuglenker sowie sein Beifahrer wurden beim Unfall leicht verletzt und vorsorglich in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 120.000 Euro. Den Fahrzeuglenker erwartet nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung

