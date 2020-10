Polizeipräsidium Ravensburg

Ravensburg (ots)

Aitrach - Verkehrsunfall mit Kind

Verletzt wurde bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 13 Uhr eine 10-Jährige, die hinter einem an einer Haltestelle in der Haslacher Straße haltenden Linienbus die Fahrbahn überquerte und von einem PKW erfasst wurde. Die dem Bus entgegenkommende PKW-Lenkerin fuhr dabei schneller als die in dieser Verkehrssituation erlaubte Schrittgeschwindigkeit und nahm das Kind zu spät wahr. Das Kind wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Kinderfachklinik geflogen.

Zeugen werden geben sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 84880 zu melden.

Wangen - Vermisstensuche in Wangen

Mehrere Streifenwagen, Spürhunde und der Polizeihubschrauber waren am Freitagnachmittag in Wangen im Einsatz. Die Angehörigen meldeten eine demente 74-jährige Dame nach einem Waldspaziergang als vermisst. Nach ca. zweistündiger Suche wurde die Dame durch eine Gruppe junger Mädchen am Bahnhof gemeldet und konnte wohlbehalten ihrem Mann übergeben werden.

Kißlegg - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Der mutmaßliche unfallverursachende PKW befährt die Sandstraße von Waltershofen kommend und möchte die K 8025 geradeaus überqueren. An der Kreuzung zur K 8025 überfährt er die Stoppstelle und fährt in die übergeordnete K 8025 ein. In der Folge kommt es zu einer Kollision mit einem von rechts, aus Richtung Leutkirch, kommenden Wohnmobil. Beide Fahrzeuge werden abgewiesen und prallen gegen die Leitplanke und ein dort stehendes Verkehrszeichen. Der Fahrer des PKWs wird schwer-, der Fahrer des Wohnmobils leichtverletzt ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Weingarten - Trunkenheit im Verkehr / Fahren ohne Fahrerlaubnis

Drei Parkplätze benötigte ein betrunkener Wohnmobilfahrer als er sein Fahrzeug in der Brechenmacherstraße beim Hallenbad parkte. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet 2,52 Promille. Zudem führte er einen gefälschten serbischen Führerschein und einen als verloren gemeldeten österreichischen Führerschein mit sich. Blutproben und Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis waren die Folge. Eine Sicherheitsleistung wurde durch die Staatsanwaltschaft angeordnet.

