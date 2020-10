Polizeipräsidium Ravensburg

Friedrichshafen - Schlägerei

Mehrere Verletzte gab es bei einer Schlägerei in der Meistershofener Straße am Samstag gegen 3:00 Uhr. Nach anfänglich verbalen Streitigkeiten kam es zum Schlagabtausch in dessen Folge sich u.a. einer der Beteiligten schwer verletzte und bewusstlos am Boden lag. Er zog sich massive Gesichtsverletzungen zu und musste notärztlich behandelt werden. Durch mehrere eingesetzte Streifen konnte die Parteien schließlich beruhigt werden. Es folgen mehrere Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft.

Friedrichshafen/Tettnang - Mehrere Verstöße in Zusammenhang mit Alkohol im Straßenverkehr

Mehrere Verstöße im Zusammenhang mit Alkohol im Verkehr gelangten zur Anzeige: In Friedrichshafen verursachte ein PKW-Lenker beim Fahrstreifenwechsel einen Unfall. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von umgerechnet über 0,3 Promille.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Friedrichshafen konnte beim Fahrzeugführer ein Alkoholwert von umgerechnet 0,72 Promille festgestellt werden.

Ein Radfahrer, der deutliche Ausfallerscheinungen aufwies, wurde gegen 2:00 Uhr in Friedrichshafen mit umgerechnet 1,38 Promille festgestellt.

In Tettnang wurde ein Rollerfahrer kontrolliert. Auch bei ihm wurde mit umgerechnet 1,02 Promille ein deutlich zu hoher Wert ermittelt.

