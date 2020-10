Polizeipräsidium Ravensburg

Bad Saulgau - Unfallflucht

Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro hat am Donnerstag zwischen 17:00 Uhr und 18:30 Uhr ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Seewattenstraße vor einem Elektrogeschäft verursacht. Der Unfallverursacher fuhr vermutlich beim Rückwärtsfahren gegen den PKW des Geschädigten.

Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Bad Saulgau unter der Telefonnummer 07581 4820 erbeten.

Sigmaringendorf - Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro entstand bei einem Unfall auf der B32 zwischen Sigmaringendorf und Scher. Kurz vor Scheer kommt der Unfallverursacher mit seinem Pkw aus bislang nicht geklärter Ursache in der dortigen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und stößt hierbei seitlich mit dem entgegenkommenden PKW zusammen. Verletzt wurde niemand. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

