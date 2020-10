Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Berg

Elfjährige wird von Pkw erfasst

Großes Glück hatte ein Mädchen, das am Donnerstagnachmittag gegen 13.15 Uhr an der Bushaltestelle Ettishofen in ein Auto lief. Die 39-jährige Lenkerin eines SUV hatte die Hauptstraße Richtung Berg befahren, als auf der gegenüberliegenden Seite zwei Busse an der Bushaltestelle hielten und die Fahrgäste aussteigen ließen. Darunter befand sich auch die 11-Jährige, die laut Zeugen im Laufschritt hinter dem zweiten Bus die Fußgängerfurt überqueren wollte, ohne jedoch die Bedarfsampel zu bedienen. Trotz einer durchgeführten Gefahrenbremsung konnte die Autofahrerin nicht mehr rechtzeitig anhalten und erfasste mit ihrem Fahrzeug das Mädchen. Das Kind, das augenscheinlich mit leichteren Verletzungen davonkam, wurde vom Rettungsdienst zur stationären Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Wangen i. A.

Ladendieb erkannt

Einem aufmerksamen Zeugen ist es am Donnerstagnachmittag gelungen, einen Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Straße Am Waltersbühl zu verhindern. Der Zeuge konnte beobachten, wie der Tatverdächtige mehrere Flaschen hochprozentigen Alkohols in seiner Umhängetasche versteckte. Als dieser bemerkte, dass er beobachtet wird, stellte er die Flaschen wieder zurück. Da gegen den Verdächtigen bereits ein Hausverbot vorlag, muss er sich nun unter anderem wegen Hausfriedensbruch verantworten.

Wangen i.A.

Zeugin beobachtet Unfallflucht

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte eine Unfallflucht, die gestern Vormittag auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Straße Am Waltersbühl begangen wurde, schnell aufgeklärt werden. Eine 85-jährige Lenkerin eines VW versuchte in eine Parklücke einzuparken, wobei sie mehrmals einen geparkten Fiat touchierte. Nachdem der Einparkversuch scheiterte, fuhr die Tatverdächtige zu einer abgelegenen Parklücke und begab sich in den Supermarkt, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Wangen i.A.

Brandalarm in Klinik

In einer Fachklinik in der Straße Am Vogelherd löste am Donnerstagvormittag die automatische Brandmeldeanlage aus. Die mit mehreren Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte jedoch schnell Entwarnung geben. Der Rauchmelder löste offenbar durch den bei Bauarbeiten aufgewirbelten Staub aus.

Wangen i.A.

Gelage auf Schulhof

Nach dem Hinweis eines Zeugen überprüften Beamte des Polizeireviers Wangen am späten Mittwochabend den Schulhof der Realschule im Danneckerweg. Hier stellten die Beamten eine Gruppe von neun jungen Frauen und Männern im Alter von 17 - 21 Jahren fest, die dort Alkohol und Zigaretten konsumierte. Die Beamten mussten einen Platzverweis aussprechen und zum Aufräumen des hinterlassenen Mülls auffordern.

Argenbühl

Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr - Unfallbeteiligter flüchtet

Am Donnerstagmittag kam es auf der Landesstraße 265 zwischen Christazhofen und Dettishofen zu einem Streifvorgang im Begegnungsverkehr. Der 35-jährige geschädigte Lenker eines MAN-LKW erklärte, dass ihm auf Höhe des Wasserkraftwerks Au ein weißer LKW der Marke Volvo entgegenkam, welcher aufgrund der Missachtung des Rechtsfahrgebots den linken Außenspiegel seines MAN beschädigte. Obwohl der Unbekannte den Unfall bemerkt haben muss, setzte der Fahrer des Volvos seine Fahrt fort, ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem LKW oder dem Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrsdienst Kißlegg, Tel. 07563/9099-0, zu melden.

Isny

PKW-Aufbruch scheitert

Ein bislang unbekannter Täter scheiterte im Zeitraum von Dienstag, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 19:00 Uhr, bei seinem Versuch, einen weißen Mercedes auf einem Parkplatz im Rotmoosweg aufzubrechen. Der Unbekannte hatte bereits an einem Fenster manipuliert, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen. Dennoch hat er einen Schaden von mehreren hundert Euro angerichtet. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0, zu melden.

Isny

Radmuttern gelöst

Wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt der Polizeiposten Isny gegen einen Unbekannten, der mutmaßlich in der Nacht von Montag auf Dienstag alle fünf Radmuttern eines auf einem Parkplatz in der Neutrauchburger Straße abgestellten VW löste. Der 39-jährige Geschädigte stellte während der Fahrt am Dienstagmorgen "komische" Fahrgeräusche fest. Bei einer Nachschau musste er erkennen, dass alle Radmuttern am linken Vorderrad gelöst waren. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Isny, Tel. 07562/97655-0.

Vogt

Fehler beim Überholen

Sachschaden von rund 9000 Euro ist am Donnerstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 324 Höhe Waldburg entstanden. Die 69-jährige Lenkerin eines Renault übersah beim Überholen einer vorrausfahrenden landwirtschaftlichen Zugmaschine den bereits auf ihrer Höhe neben ihr fahrenden Kleinbus eines 72-Jährigen. In der Folge kam es zur seitlichen Kollision, wobei jedoch glücklicherweise niemand verletzt wurde.

Vogt / Wolfegg

Unbekannter verursacht mehrere Unfälle und flüchtet

Ein bislang unbekannter Fahrer eines PKW prallte am frühen Donnerstagmorgen in der Birkenallee Höhe Haus Nr. 3 mit dem rechten Heck gegen eine Gartenmauer. Eine Zeugin konnte beobachten, wie der Fahrer aus dem PKW stieg, den Schaden in Augenschein nahm und seine Fahrt schließlich fortsetzte, ohne sich um den entstandenen Fremdschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern.

Im Zusammenhang stehen dürfte diese Unfallflucht mit einem weiteren Unfall, der sich nur kurze Zeit später, wenige hundert Meter entfernt, in der Straße Höllsteige in Wolfegg ereignete. Hier kam der Unbekannte aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen dort geparkten Audi. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Auch hier entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die mit diesen Vorfällen in Zusammenhang stehen könnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

Kißlegg

Überladener Sprinter

Ein sprichwörtlich schwerer Fisch ging den Beamten des Verkehrsdienstes Kißlegg am späten Donnerstagabend auf der Bundesautobahn 96 ins Netz. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Mercedes Transporters eines 33-Jährigen stellten die Beamten gleich mehrere Verstöße fest. Die Ladung war nicht nur mangelhaft gesichert, sondern überdies rund 2.300 Kilogramm zu schwer, was eine erhebliche Überladung von 66 Prozent bedeutet. Die Polizisten untersagten die Weiterfahrt des Mannes, der auch nicht die erforderlichen Tageskontrollblätter vorweisen konnte, und zeigten ihn an.

Kißlegg

Schwer verletzte Radfahrerin

Mit schweren Kopfverletzungen musste eine 40-jährige Radfahrerin am Donnerstagmittag gegen 12.15 Uhr nach einem Verkehrsunfall in der Emmelhofer Straße vom Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Die Frau, die keinen Fahrradhelm trug, hatte mit ihrem Fahrrad den Gehweg der leichten Gefällstrecke in Richtung Kißlegg befahren und an der Einmündung Max-Eyth-Straße auf die Fahrbahn der Emmelhofer Straße fahren wollen. Hierbei touchierte sie vermutlich den Randstein, verlor dadurch die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Straße.

Bad Wurzach

Versuchter Einbruch

Wie jetzt erst bekannt wurde, hat ein unbekannter Täter am Dienstagabend gegen 21 Uhr versucht, die Eingangstür eines Geschäfts in der Riedstraße in Unterschwarzach aufzubrechen. Der Unbekannte drückte und trat gegen die Schiebetür, die dabei beschädigt wurde. Nachdem es dem Mann nicht gelang, in das Gebäude einzudringen, begab er sich in den Vorraum eines Geldinstituts und legte sich dort zum Schlafen auf den Boden. Anhand den Bildern der Überwachungskamera liegt der Polizei von dem Täter folgende Beschreibung vor: Etwa 40 Jahre alt, halblange, ungepflegte, braune Haare, trug eine orangefarbene Warnjacke und eine schwarze Hose. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Riedstraße beobachtet haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, der möglicherweise aus dem Wohnsitzlosenmilieu kommt, werden gebeten, sich an den Polizeiposten Bad Wurzach, Tel. 07564/2013, zu wenden.

