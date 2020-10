Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Mobile Geschwindigkeitsmessanlage beschädigt

Tettnang/Bodenseekreis (ots)

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum heutigen Freitag eine an der B 467 alt bei Argenhardt aufgestellte mobile Geschwindigkeitsmessanlage des Landratsamts Bodenseekreis. Sie sprühten mit blauer Lackfarbe beleidigende Schriftzüge sowie zwei Hakenkreuze auf den Anhänger und die Messoptik. Die Anlage wurde dadurch nicht unerheblich beschädigt, eine genaue Höhe des angerichteten Sachschadens kann aktuell nicht beziffert werden. Bereits am zurückliegenden Sonntag war der Anhänger mit neongelber Farbe besprüht worden, diese konnte jedoch rückstandsfrei entfernt werden. Der Polizeiposten Tettnang ermittelt unter Einbindung der Staatsschutz-Dienststelle der Kriminalpolizeidirektion Friedrichshafen und bittet Personen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, sich unter Tel. 07542/93710 zu melden.

