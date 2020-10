Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat am Dienstag in der Zeit von 19.10 Uhr bis 19.40 Uhr auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Straße "In der Au" einen geparkten Pkw beschädigt und danach das Weite gesucht, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Durch den Unfall entstand am geparkten Citroen ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und bittet Unfallzeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise zum Fahrzeug oder dem Unfallverursacher geben können, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

Meßkirch

Unbekannter beschädigt geparktes Auto

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 7.50 Uhr und 8.40 Uhr an einem auf dem Parkplatz der Goldösch-Schule geparkten Skoda die Seitenscheibe beschädigt. Der Polizeiposten Meßkirch ermittelt wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und bittet Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07575/2838 zu melden.

Neufra

Arbeitsunfall - Mann von Baum getroffen

Am Donnerstagvormittag wurde ein Forstarbeiter bei einem Arbeitsunfall schwer verletzt. Bei Baumfällarbeiten westlich von Neufra fiel eine Buche entgegen der vorgesehenen Richtung und erfasste den 61-jährigen Mann. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde er mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Zur Rekonstruktion der Geschehnisse wurde ein Gutachter hinzugezogen. Während der Sachverhaltsaufnahme waren die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinden Neufra, Freudenweiler und Gammertingen am Einsatzort.

Bad Saulgau-Lampertsweiler

Verkehrsunfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat in der Zeit von Mittwochabend, 19.30 Uhr, bis Donnerstagmorgen, 7 Uhr, an einer Grundstückseinfahrt in der Valentinstraße Schaden verursacht und ist anschließend davongefahren. Insgesamt streifte der Fahrer vier Betonpalisaden, sodass diese abbrachen. Der Sachschaden wird auf etwa 500 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt und bittet Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Bad Saulgau / Ostrach

Flucht vor der Polizei endet in Unfall

Nachdem eine 34-jährige Pkw-Lenkerin am Donnerstagabend gegen 19.30 Uhr zwischen Bad Saulgau und Ostrach vor einer Polizeikontrolle flüchtete und dabei andere Verkehrsteilnehmer gefährdet hat, sucht die Polizei Zeugen. Die Beamten wollten die Frau kontrollieren, da sie in Fulgenstadt in ihrem unbeleuchteten Jeep saß. Bei Erkennen der Polizeistreife gab sie Vollgas und missachtete in der Folge jegliche Anhalteaufforderungen. Sie flüchtete mit ihrem Fahrzeug von Fulgenstadt über die L 283 in Richtung Bad Saulgau und weiter über die L 280 in Richtung Ostrach. Dabei gefährdete sie durch mehrfaches Überholen an unübersichtlichen Stellen den Gegenverkehr, der teilweise stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden. Auf der gesamten Strecke war sie ohne Licht unterwegs und überschritt dabei mehrfach erheblich die zugelassene Geschwindigkeit. Im Bereich Tafertsweiler lenkte die Frau ihren Wagen unvermittelt in einen Acker und prallte im weiteren Fahrtverlauf gegen einen Baum. Nach dem Unfall konnte sie zunächst weiter zu Fuß flüchten. Sie wurde kurze Zeit später im Rahmen der polizeilichen Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber im Einsatz war, festgenommen. Die Beamten konnten bei der Frau Anzeichen für eine Medikamentenbeeinflussung feststellen. Sie wurde aufgrund ihrer bei dem Verkehrsunfall erlittenen Verletzungen von einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht, wo auch eine Blutentnahme veranlasst wurde. Der Führerschein wurde einbehalten. Der Verkehrsdienst Sigmaringen ermittelt und bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise der Frau gefährdet oder behindert wurden, sich unter 07571/104-640 zu melden.

Mengen-Ennetach

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Mittwoch gegen 15.15 Uhr ereignete sich auf der Kastellstraße ein Verkehrsunfall, bei dem Sachschaden entstand. Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Pkw rückwärts aus einem Grundstück heraus und übersah dabei den Wagen einer 44 Jahre alten Autofahrerin, die in Richtung Scheerer Straße fuhr. Während durch die Kollision am Wagen der Frau Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand, beläuft sich dieser am Fahrzeug des Unfallverursachers auf etwa 200 Euro.

